María Zamora, la Marie Kondo malagueña, revela lo que hay que hacer antes de cambiar los zapatos de invierno por los de verano: “Poca gente lo hace..."

El cambio de armario se ha convertido en una de las obligaciones más tediosas, y necesarias, de todos los hogares. Así, las viviendas de toda la geografía nacional se llenan de bolsas, cajas y embalajes para transformar completamente el vestidor y adecuarlo a la temporada presente. Y para realizar esta tarea de la forma más adecuada y eficiente posible, la experta en organización y limpieza de Málaga, María Zamora, ha revelado la mejor manera de hacerlo.

En el caso de los zapatos, la profesional ha asegurado que hay un gesto esencial que se debe realizar a la hora de guardar el calzado de invierno y sacar el de verano: limpiarlo correctamente. "Siempre, siempre, siempre, antes de cambiar tus zapatos de invierno por los de verano, hay que limpiarlos", ha señalado la profesional.

Limpieza y uso de calzas, las claves para la experta en organización malagueña

De ese modo, la malagueña ha asegurado que para su mantenimiento, es necesario limpiar cada uno de ellos y depositarlos en organizadores o cajas para facilitar su localización posterior. "Poca gente lo hace y poca gente limpia sus zapatos diariamente. Solo los limpia cuando ya están muy sucios", ha señalado la mujer.

Por ello, ha recomendado higienizar tanto el exterior e interior del calzado como su suela, así como repararlos con los productos necesarios para que se mantengan en perfecto estado para la siguiente temporada. Junto a esto, ha recomendado el uso de calzas quirúrgicas para introducir en ellas el calzado y evitar que se estropeen o ensucien durante los meses que se encontrarán en desuso.

Cómo guardar la ropa de los más pequeños, según esta experta de Málaga

De igual modo, la profesional ha aconsejado a todas las familias que tengan que guardar la ropa de sus hijos para la próxima temporada el mejor método para ahorrar en tiempo y dinero. "Es necesario probarle toda la ropa de la anterior temporada y, lo que le quede pequeño, va a una caja", ha explicado, tras asegurar que, de este modo, únicamente almacena aquellas prendas útiles para el futuro.

Asimismo, ha asegurado: "Estas cosas me ayudan a definir qué cosas necesita y qué no para la próxima temporada. Así no compro el doble de ropa o puedo comprar menos, y hago una lista de la compra perfecta".