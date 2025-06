Málaga lidera el registro de alquileres turísticos en Andalucía con 27.936 solicitudes presentadas en 2025

Málaga es la provincia andaluza donde existe una mayor concentración de solicitudes para registrar viviendas turísticas en toda Andalucía. Prácticamente el 50% de todas las peticiones presentadas en la comunidad durante el presente año 2025 pertenecen a la provincia. En total, 27.936 solicitudes del total de 49.397 presentadas hasta este 30 de junio en Andalucía, región que, por su parte, y con estas cifras, lidera el registro de alquileres turísticos en España. De ellas, 20.071 ya cuentan con activación definitiva, mientras que 24.406 permanecen en situación provisional y 4.920 han sido revocadas.

Desde el pasado 2 de enero, a nivel nacional, se han registrado un total de 215.438 solicitudes para la obtención del Número de Registro del Alquiler. A partir de este martes, 1 de julio, este código será obligatorio para poder operar en plataformas en línea transaccionales con alquileres turísticos o de temporada, diferenciando si lo son por habitaciones o por vivienda completa, entre otros alojamientos de corta duración y que conlleven una remuneración económica.

España, a través del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha sido el primer país de la Unión Europea en aplicar la normativa comunitaria referente a los alquileres de corta duración, cuyos efectos se despliegan plenamente a partir de este martes, tras un período provisional de seis meses en los que los alojamientos se han podido registrar de forma paulatina.

La ministra Isabel Rodríguez ha reivindicado la necesidad de regular este tipo de alojamientos para "acabar con los pisos turísticos ilegales que expulsan a las familias de sus barrios", así como con el fraude en los alquileres de temporada que algunos arrendatarios usan para "especular" con el precio de la vivienda.

El 2 de enero de 2025 comenzó a funcionar el sistema de registro y, desde entonces, se han realizado 215.438 solicitudes (datos a 30 de junio a las 08.00). De ellas, 94.209 están activas de manera definitiva, 102.732 son provisionales --es decir, pendientes de verificar por el Colegio de Registradores, que tiene un plazo de quince días para hacerlo-- y 18.497 han sido revocadas (se incluye tabla territorializada en la última página).

Desde el 1 de junio, se han realizado un total de 134.364 solicitudes nuevas en el registro de alquiler de corta duración. Supone un crecimiento en el último mes del 165,73%.

El récord desde que existe el registro se dio el pasado 27 de junio, cuando se acumularon un total de 10.084 solicitudes.

Tres de cada cuatro solicitudes son para alquiler turístico

El 78,87% de las solicitudes son para alquileres turísticos (169.908) y el resto, el 21,13%, para el alquiler de temporada (45.529). De las solicitudes ya activas de manera definitiva, los alquileres de uso turístico representan el 76,78%.

Asimismo, el 80,11% son provisionales y el 82,58% de las revocadas. Más de dos de cada tres solicitudes de alquiler turístico están en zonas costeras Andalucía, Baleares, Canarias, Catalunya y Comunitat Valenciana Valenciana concentran el 82,22% de las solicitudes activas de manera definitiva de alquiler turístico, y el 69,22% de las provisionales.

Esto supone que más de tres de cada cuatro solicitudes de números de registro destinados al alquiler turístico se concentran en estas cinco comunidades autónomas.

En Andalucía, la mayoría de estas solicitudes se concentran en Málaga, que acumula 27.936 solicitudes de alquiler turístico del total de 49.397 que se han registrado en la comunidad autónoma.

En Canarias, Gran Canaria ha recogido 16.719 solicitudes y Tenerife 13.341. En total, son 30.060 en las islas. En Catalunya, la mayoría se concentran en las provincias de costa: Barcelona tiene 9.521, Tarragona 6.659 y Girona 9.521. Son 27.818 las solicitudes de alquiler turístico totales. Y en la C. Valenciana, de las 21.929 totales, Alicante tiene 14.515, Castellón 2.909 y València 4.506.

Funcionamiento de la ventanilla única digital y de registro

La Ventanilla Única Digital de Arrendamientos es una pasarela digital para la transmisión electrónica de datos entre las plataformas en línea de alquiler de corta duración y las autoridades competentes, así como para informar sobre los diferentes usos, regulación y destinos de las unidades dedicadas a alquiler de corta duración en todo el territorio nacional.

Asimismo, el procedimiento para solicitar el número de registro se realiza a través de la sede electrónica del Colegio de Registradores o en el Registro de la Propiedad competente.

La solicitud contiene diferentes elementos identificativos de la vivienda que se va a alquilar: si se quiere dedicar a una finalidad turística o de temporada o si se quiere alquilar o no por habitaciones.

Además, si la actividad de destino está sujeta a algún régimen de autorización o inscripción previa administrativa, se debe incluir el documento que lo acredite. Por ejemplo, la licencia para la explotación de una vivienda de uso turístico. Una vez registrada la solicitud, se otorga un número de registro provisional que permite operar en plataformas en línea y que ha de ser mostrado en cada anuncio.

Ese número será activo con carácter definitivo una vez certificado por el Registrador del cumplimiento de los requisitos, y revocado en caso de que no se cumplan y no se subsanen en un plazo oportuno. Los alojamientos de turismo rural sujetos a una normativa propia que exijan servicios adicionales a los de la simple estancia (desayunos, por ejemplo) no estarán obligados a obtener el número de registro al tratarse de servicios asimilados a los de hospedaje de los hoteles.

Ahora que entran en vigor sus efectos, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana comenzará a dictar resoluciones para requerir a las plataformas que den de baja aquellos anuncios que no tengan número de registro, sea este incorrecto o dado de baja por el Colegio de Registradores, entre otros.