Los trabajadores del Hospital Clínico se concentran para denunciar el “colapso” de las Urgencias: "No podemos más”

Cerca de 200 trabajadores del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga (El Clínico) se han concentrado este lunes frente a las puertas del centro sanitario para denunciar la situación de “colapso” que atraviesa el servicio de Urgencias.

Además de la concentración, los profesionales sanitarios han organizado una marcha alrededor del hospital, al que han dado la vuelta completa al grito de ‘Urgencias colapsadas, vidas arriesgadas’, ‘Menos aplausos y más contratos’ y ‘Gerente dimite, el Clínico no te admite’

Los trabajadores afirman que la “saturación” del servicio de Urgencias ha alcanzado unos niveles “inaceptables”, que perjudican tanto a los pacientes como a los propios profesionales, los cuales están “sobrepasados” ante la excesiva carga de trabajo y la presión constante a la que tienen que enfrentar.

Concentración de los trabajadores del Hospital Clínico / A.T.

Esperas de 70 horas

“El principal problema son las Urgencias, donde nos podemos encontrar algunos días con pacientes que esperan más de 70 horas para ser ingresados en planta”, ha denunciado Juan Antonio Martos, presidente de la Junta de Personal, donde están representados los seis sindicatos (CCOO, CSIF, FTPS, SATSE, SMA y UGT) que han convocado la protesta.

Según ha descrito Martos, los pacientes deben esperar durante horas en camillas, o en los pasillos “totalmente hacinados”, y suelen ser mayores, pluripatológicos, con infartos de miocardio o, incluso, hemorragias cerebrales. “Creemos que no es la situación que Málaga merece, ni que los trabajadores merecemos ni que nuestros familiares merecen”, ha remarcado Martos.

Profesionales agotados

Por su parte, la secretaria de la Junta de Personal y médico de Urgencias, Carmen Yago, ha explicado que la saturación de las Urgencias ya no es una situación puntual, sino que cada vez es más habitual, llegando a atender a más de un millar de pacientes en un día en todo el complejo hospitalario. “Gestionar con el mismo personal que hace un par de años ese volumen de pacientes, como podéis comprender, es inhumano”, ha destacado Yago, que ha advertido que “todavía no ha venido lo peor”, haciendo alusión al verano.

“Atender a los pacientes en esas condiciones ya no solo es un trato deficitario hacia ellos, sino también es una impotencia profesional bastante importante, que está haciendo que muchos profesionales estén, incluso, rechazando buenos contratos, como son interinidades, para poder irse a trabajar a otros sitios con mejores condiciones”, ha señalado Yago, que también ha resaltado que hay sanitarios dándose de baja debido a la situación que atraviesa el centro. “Los propios profesionales llegamos a un punto en que no podemos más”.

Imagen de la concentración de los trabajadores del Hospital Clínico / A.T.

Perspectiva del verano

Respecto a la perspectiva del verano, han alertado de que se llegarán a cerrar hasta 118 camas, 13 quirófanos y 90 consultas, lo que provocará un aumento de las listas de espera, de las demoras en Urgencias y que agravará el déficit de camas.

“La falta de recursos humanos es importantísima”, ha insistido Martos, que estima que harían falta, como mínimo, 2.500 contratos más de un mes para poder cubrir adecuadamente las vacaciones de los profesionales, aunque lo ideal sería llegar hasta lo 5.000, es decir, 150.000 jornadas más. Actualmente, con la contratación prevista no se llega a cubrir ni el 60% del personal.

“Las cuentas no salen porque, entre otras cosas, todavía a día de hoy, 30 de junio, se están ofreciendo contratos. No podemos entender cómo una persona puede planificar su vida y su conciliación familiar si a día 30 de junio no sabe si el día 1 de julio va a trabajar”, ha subrayado Yago, que ha explicado que “no hay cobertura en muchas categorías para afrontar un verano de permisos o vacaciones”.

Imagen de la concentración de los trabajadores del Hospital Clínico / A.T.

Testimonios

“Estamos exhaustos”, ha afirmado Paqui, trabajadora de Urgencias del centro, que este lunes ha acudido a la concentración para denunciar públicamente la realidad que viven cada día. “Estamos colapsadas y exhaustos, porque cada vez que tenemos una reunión no nos dan soluciones. Nos dicen que lo van a hacer, que lo están estudiando, pero nunca llegan”, ha lamentado la profesional, que ha puntualizado que la manifestación es la única opción que les han dejado.

Javier es otro de los profesionales de Urgencias que ha querido secundar la protestas y mostrar su malestar por la situación que atraviesa el centro. “Las urgencias cada vez están más colapsadas. Seguimos siendo el mismo personal, pero aumenta la población. El hospital se queda corto. No hay suficientes camas de hospitalización para atender a todo el mundo”, ha compartido. A la concentración también han asistido el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar y la coordinadora provincial de IU, Toni Morillas.

La Junta de Personal reclama un cambio de rumbo “urgente” y un nuevo equipo directivo. “Sabemos que no es fácil gestionar este complejo, pero también entendemos que cuando un trabajador no hace sus funciones correctamente debe ser cesado o dimitir”, ha declarado Yago, que ha pedido la dimisión tanto de la dirección gerencia como de todas las direcciones del centro que “están implicadas en la mala gestión de toda esta problemática”. Asimismo, han anunciado que no se descartan nuevas movilizaciones si no se adoptan medidas urgentes para paliar esta “situación crítica”.