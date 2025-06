La vida como refugiado en Málaga

Málaga es la tercera provincia de España que más peticiones de asilo recibe. Concretamente, con 8.020 peticiones tal y como recoge el XXIII Informe Anual de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). En su estudio indican que el desplazamiento forzoso de personas en el mundo ha alcanzado un récord histórico de 123,2 millones. En este contexto global, España se ha convertido en el segundo país de la Unión Europea con más solicitudes de asilo, por detrás de Alemania.

Cientos de miles de personas llegan cada año a las costas del país en busca de un futuro mejor, huyendo de su país natal por una situación de guerra, política o por salvar su propia vida. Akram y Obase, refugiados en Málaga, ponen rostro a esta crisis migratoria. Los dos vienen de mundos distintos, Siria y Camerún, pero comparten un destino: el de haber dejado todo atrás para buscar una vida digna.Para Akram, el viaje comenzó en 2012, cuando solo tenía 12 años. La guerra en Siria le obligó a dejar su ciudad, Hunza, y refugiarse en Turquía junto a su madre: «Tuve que dejar de estudiar para trabajar. Era la única manera de sobrevivir». Mientras tanto, su padre, sin visado, se lanzó al mar en 2017 rumbo a Europa. Llegó a España por vía marítima y, desde allí, inició el proceso de reagrupación familiar que tardó casi dos años.

Obase, en cambio, empezó su huida en 2017. Hasta entonces, trabajaba para uno de los ministerios en Camerún, dentro de la región anglófona. Pero cuando estalló el conflicto entre las comunidades anglófona y francófona, todo cambió. «Nos señalaban. Nos perseguían. Me acusaron de traidor. Se llevaron a mi madre como represalia». Para proteger a sus hijos, los escondió en otra ciudad y él mismo tuvo que escapar.

El camino de Obase fue largo y lleno de peligros. Recorrió Nigeria, Argelia, Marruecos. No conocía a nadie, no tenía dinero ni contacto con su familia: «Dormíamos seis en una habitación. A veces nos deportaban al desierto. Vivíamos de lavar coches o de trabajar en la construcción».

Mientras tanto, Akram esperaba en Turquía, entre estudios interrumpidos y trabajos ocasionales. Finalmente, en 2019, él y su madre lograron llegar a Málaga gracias a la extensión familiar concedida a su padre: «Llegar fue empezar desde cero. Tuve que repetir el bachillerato, aprender el idioma, hacer amigos nuevos. No fue fácil», recuerda.

Akram, refugiado sirio en Málaga / Chaima Laghrissi

Obase cruzó el mar en patera desde Agadir, tras varios intentos fallidos de pedir asilo en Marruecos. Llegó a Lanzarote tras tres días en el mar, fue trasladado a Tenerife y, después de un mes allí, finalmente llegó a la península. Fue un amigo quien lo puso en contacto con CEAR, la organización que le ayudó a solicitar asilo y comenzar su nueva vida.

Sobrevivir y reconstruir

Hoy, ambos viven en Málaga. Akram estudia Administración Pública en la universidad y trabaja como contable, como hacía su madre en Siria: «Ha sido duro, pero he encontrado apoyo. Gracias a CEAR y a las oportunidades que me ha dado España, estoy donde quiero estar». Obase, por su parte, busca estabilidad para ayudar a su familia desde la distancia: «Aquí la gente me trata bien. Vivo con tranquilidad. Solo quiero trabajar y vivir en paz».

Ni Akram ni Obase olvidan lo que han dejado atrás. Akram siente aún el arraigo por su tierra: «Siria es mi país. Mis padres quizás vuelvan algún día. Yo, de momento, me quedo». Obase, por su parte, no sabe si podrá regresar algún día a Camerún: «Perdí todo, pero no pierdo la esperanza».