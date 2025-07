Nuevo caos ferroviario: Moreno, De la Torre y Salado exigen responsabilidades al Gobierno

Las reacciones al nuevo caos ferroviario que desde la noche de este lunes ha dejado a cientos de pasajeros atrapados durante horas en sus trenes debido a una avería en la catenaria de la alta velocidad entre Madrid y Andalucía no se han hecho esperar. Además de la ola de indignación entre los afectados, la oposición ha aprovechado lo ocurrido para volver a criticar la gestión del Gobierno en materia ferroviaria y exigir responsabilidades. Incluso la dimisión de Pedro Sánchez, para que acabe "esta etapa lamentable", a juicio del presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha criticado un "nuevo caos ferroviario que castiga a Andalucía". "Es inadmisible que cientos de viajeros pasen 12 horas tirados sin agua ni aire en plena ola de calor", ha manifestado en 'X'. "¿Qué más tiene que pasar para que el Ministerio se dé cuenta de su inoperancia y resuelva esta situación?", ha manifestado.

Las críticas desde el Gobierno andaluz también se han sucedido por parte de la consejera de Fomento, Articulación del Territorio Vivienda, que ha recriminado al Ejecutivo la ausencia de "planificación, gestión y reacciones cuando, una y otra vez, los usuarios padecen averías". "Basta ya de dejar tirados a los ciudadanos. El Gobierno de Sánchez se dedica a todo menos a gestionar", ha lamentado.

Ya durante la noche de ayer, Díaz había lamentado las circunstancias en las que se encontraban en aquel momento los pasajeros afectados, "sin información ni aire acondicionado", y aseguraba que "Andalucía necesita más inversiones en infraestructuras ferroviarias".

La portavoz de la Junta, Carolina España, se ha referido a esta incidencia en el tráfico ferroviario, y ha defendido que "la corrupción del Gobierno no debe desviarnos del caos que genera su ineficacia: intolerable que, en plena ola de calor, cientos de personas sufran 12 horas en un vagón sin agua ni aire acondicionado". "Los impuestos son para mantener las infraestructuras, no para otras cosas", ha señalado.

En la última comunicación realizada por Adif en redes, se indica que la avería de la catenaria ha quedado reparada. Así, ha explicado que los trenes con origen Madrid hacia el sur y los convoyes de Andalucía y Castilla la Mancha dirección a Madrid "ya pueden circular", si bien advierten de que se pueden registrar retrasos "por la acumulación de trenes".

Durante la mañana, el administrador ferroviario había informado de que la dificultad del rescate de dos trenes afectados por la incidencia y la prolongación en los trabajos para reparar la catenaria impedían que los trenes del corredor sur con origen/destino Madrid y/o Sevilla circularan "hasta nuevo aviso".

Igualmente, se veían afectadas las relaciones de larga distancia con origen/destino Málaga, Granada, Cádiz y Huelva, así como las de media distancia con origen/destino Toledo y Puertollano/Ciudad Real.

La circulación de los trenes se interrumpió este lunes pasadas las 20.30 horas por la falta de tensión provocada por una avería en la catenaria. Hasta poco antes de las 22,00 horas no se pudo recuperar la tensión, aunque hubo que esperar a pasadas las 00.30 horas para que multitud de trenes parados con miles de pasajeros empezaran a circular de manera alterna por una vía única entre Los Yeles y Mora hasta sus destinos.

De la Torre

Por su parte, alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha lamentado este martes la "imagen" que en materia ferroviaria está dando España tras los incidentes que se están produciendo y ha añadido que "el esfuerzo que se ha hecho años atrás merece una, digamos, responsabilidad del Gobierno actual" para que "estas cosas dejen de pasar".

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas sobre el "caos ferroviario" y la afectación a la circulación de trenes con origen Madrid en dirección a Andalucía y Toledo, ha rercordado que él personalmente vivió hace poco "una experiencia de esas, me tocó un viaje a Madrid que me recordó a los que hacía en la época de estudiante, que salíamos por la tarde y llegábamos a la mañana siguiente y, a veces a mitad de la mañana y cosas parecidas".

"Es una pena que la imagen del país que en materia de ferroviaria, materia de alta velocidad, en concreto, ha sido y es la primera red de Europa, la segunda del mundo detrás de China y funcionando francamente bien, ahora en estos términos está devaluándose esa imagen", ha lamentado el regidor.

De la Torre ha incidido en que "el esfuerzo que se ha hecho años atrás merece una, digamos, responsabilidad del gobierno actual de que estas cosas dejen de pasar, absolutamente, y todos los que cogen un AVE que garantiza un recorrido en cierta brevedad y con puntualidad, siempre es la característica del AVE, se vuelva a cumplir".

"Yo voto porque sea eso, no quiero hacer más sangre del tema, pero sinceramente me preocupa como español que no estemos dando una imagen" ha dicho y ha agregado también que "me hago solidario de los usuarios de esos trenes que han estado pasando tantas horas perdiendo el tiempo, llegando tarde a lo que tienen que hacer, que es lo importante, llegar puntual para tareas, trabajos, etcétera, que tenga y a lo mejor en condiciones de confort relativamente no buenas", ha concluido.

Salado

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, asegura que el "caos ferroviario" es la punta del iceberg "del colapso de los servicios públicos que dependen de este Gobierno noqueado, con un país que se desmorona por la corrupción y un presidente y unos ministros que sólo se ocupan de tapar los escándalos e ignoran los problemas de los ciudadanos".

En este sentido se ha pronunciado a través de una publicación en sus redes sociales, en las que señala que el todo el esfuerzo que se hace desde las administraciones públicas junto al sector privado para potenciar la imagen de España y la Costa del Sol como destino turístico de calidad y excelencia "se tira por tierra con tantas averías, tantos retrasos y cancelaciones, y con el maltrato tercermundista que se está dando a los viajeros ferroviarios por culpa de una pésima y negligente gestión, que acumula demasiados incidentes como para tener alguna excusa".

Francisco Salado considera que los siete años de gobierno del PSOE y Pedro Sánchez vienen siendo un periodo de "abandono inversor, de degradación de las infraestructuras y los servicios públicos de transporte, especialmente los ferroviarios, pese a que han subido los impuestos a unos niveles inasumibles por las familias".

Y al respecto se muestra contundente e indica que "urge la dimisión del presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones para dejar atrás esta etapa lamentable de corrupción, de inexistente gestión, de fomentar la división entre los españoles y de agravios constantes, especialmente a Andalucía y a Málaga".