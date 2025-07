Así es el nuevo restaurante que sirve el mejor bocadillo de "armóndigas" de Málaga: "Hay que pedirlo así..."

Málaga ha estrenado un nuevo restaurante de la vanguardia gastronómica más gamberra que, entre una amplia carta de toda clase de guisos y especialidades, sirve el mejor bocadillo de "armóndigas" de la provincia. Y no, no se trata de un despiste ortográfico, sino que en este local "hay que pedirlo así" o se corre el riesgo de que no te sirvan este innovador manjar.

Este nuevo negocio que acaba de abrir sus puertas en el municipio malagueño de Torre del Mar es 'Esto es Jauja', el nuevo proyecto gastronómico de 'Los Pablos', Pablo Vega y Pablo Domínguez, dos chefs de reconocido prestigio y trayectoria de la provincia de Málaga que ya cuentan con un primer restaurante en la urbanización Baviera Golf de Vélez-Málaga, 'Ménade'.

Por su parte, 'Esto es Jauja', que promete una "cocina seria sin tomarse en serio", se ha convertido en peregrinación obligatoria para los amantes del buen comer y la innovación gastronómica desde que la pasada semana abriera sus puertas. Y uno de sus productos más codiciados es el bocadillo de 'armóndigas', con pan de cristal, tomate seco siciliano, albahaca, alcaparras y provolone, acompañado por "un pelín de picante" que se puede degustar por 8,50 euros.

Este nuevo restaurante de Torre del Mar tiene uno de los mejores bocadillos de España

Pero este no es el único plato que se puede encontrar en este negocio situado en la calle Los Fenicios número 12 de Torre del Mar, sino que estos dos amigos que se conocieron entre fogones han creado un nuevo espacio repleto de diversión y sabor con gran variedad de cocinados desde 7,50 euros.

Entre ellos destacan su 'Campero de los montes', el segundo mejor bocadillo de España Madrid Fusión 2020, con lomo en manteca, pimiento frito, jamón ibérico, trufa y carpacho de Portobello; 'El Mayate', un bocadillo de rabo de toro, mayonesa de jugo, Havarti y rúcula; o su 'Tortilla de patatas a la Pantoja', con pollo "a la Pantoja", guisantes y pimientos rojos.

Platos desde 7,50 euros en este nuevo restaurante de Málaga

Entre sus creaciones culinarias también se encuentran la 'Ensaladilla Berlín', con patatas, mostaza, panceta y pepinillo dulce; su 'Sándwich Club', un guiño a Baviera Golf con pollo asado, huevo, Old Ámsterdam, tomate, lechuga y Bacon; o sus huevos rotos en guiso de boletus, trufa y panceta ibérica.

Y para completar este completo menú, se encuentran sus postres desde 6,50 euros, como la tarta de queso 'La cañada del capitán', la 'Sacher de La Axarquía', una torta de algarrobo, mousse de chocolate, mango, frambuesa y Moscatel; la 'Leche con galletas', un cremoso de galletas, espuma de flan, helado de nata y toffee; o sus dados de piña y anís dulce con cremoso de yogur y melocotón.