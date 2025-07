El Sindicato Médico de Málaga tilda de “catastrófico” el Plan de Verano del SAS

"Plan catastrófico”. Así ha calificado el Sindicato Médico de Málaga (SMM) al plan de verano elaborado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para cubrir las vacaciones de los profesionales y que en Málaga implica contratar a 60 médicos menos que en 2024.

En primer lugar, el sindicato ha criticado lo compleja, además de tardía, que ha sido la forma de facilitar los datos a las diferentes Juntas de Personal. Aun así, tras realizar un análisis pormenorizado por centros y áreas sanitarias comparándolo con veranos anteriores, la conclusión es clara: vuelve a disminuir el número de contrataciones de médicos, a pesar del aumento de población que sufre la provincia debido a la llegada de turistas.

“La llamamos catastrófica porque parece mentira que con más demanda y con más necesidades resulta que tenemos en los médicos recortes sobre años anteriores”, ha aclarado Antonio Martín, presidente del SMM, que ha señalado que la Consejería de Salud ha recortado alrededor de un 16,8% la contratación de facultativos en toda la comunidad, lo que se traduce en unos 200 médicos menos, de los cuales casi el 30% (unos 60 médicos) se perderán en Málaga.

Menor calidad y más listas de espera

Según ha advertido Martín, esta contratación “insuficiente” conllevará el desgaste de los profesionales, que se ofrezca una menor calidad asistencial durante los meses de verano, que se genere un “mal ambiente” entre profesionales y usuarios y, por supuesto, que aumenten las listas de espera.

Este descenso de las contrataciones se produce tanto en Atención Hospitalaria como en Atención Primaria. En el caso de los facultativos especialistas de área (FEAs), el SMM ha denunciado que este año se han autorizado un 32% menos de jornadas (4.857) en comparación con el verano pasado (7.090).

Disminuyen las jornadas autorizadas

En lo que respecta a los médicos de urgencias, también se reducen un 39% las jornadas, que bajan de 9.905 en 2024 a 6.097 en 2025, según los datos facilitados por Rafael Maese, responsable de hospitales del SMM. Por su parte, María Ángeles Bernal, responsable de Atención Primaria, ha señalado que en el caso de los médicos de familia y pediatras, este verano se contempla, aproximadamente, un 30% de jornadas menos que en el verano de 2024.

“Si en los últimos años era malo y era insuficiente para las necesidades de la población en Málaga, este año es aún peor”, ha afirmado con rotundidad Maese, que advierte que el Hospital Regional y el Hospital Universitario Virgen de la Victoria (El Clínico) son los que se han visto más perjudicados. Según los datos del sindicato, salvo el Hospital de la Axarquía, en todos los hospitales ha habido un retroceso en las contrataciones en comparación con el año pasado, “que ya era insuficiente y que no llegaba a cubrir las necesidades”.

Hospital Regional

En el caso del Hospital Regional, han destacado que no se va a contratar a ni un solo especialista para sustituir a los FEAs. Es decir, que deberán cubrirse entre ellos, dejando, inevitablemente, “huecos”, cuando tengan que cogerse las vacaciones. “Se intenta cuadrar lo mejor posible para que se disminuya el efecto, pero, aun así, es a expensas de que el que está trabajando tenga que asumir mucha más actividad de la que tenía”, ha lamentado Maese, que ha puntualizado que el verano pasado, al menos, se contrató a una decena de especialistas.

A esto se suma, como ha resaltado Maese, que, recientemente, se ha prescindido de diez profesionales, a los que venían renovando el contrato desde la pandemia. Respecto a las Urgencias del Regional, han indicado que se mantiene el mismo número de jornadas (765). “Eso no quiere decir que la situación sea buena, quiere decir que está igual de mal que estaba el año pasado”, ha matizado Maese.

Además de los profesionales, se ha recortado también la actividad asistencial, tanto a nivel de consultas externas, como de cierre de plantas de hospitalización y de disminución de la actividad quirúrgica. Por ejemplo, en el caso del Hospital Materno Infantil, se prevé cerrar una de las plantas de hospitalización de Pediatría y otra del área de Maternidad, según ha indicado Maese.

Hospital Regional. / L.O.

Hospital Clínico

En cuanto al Hospital Clínico, se han autorizado las mismas jornadas que se cubrieron en 2024 (1.458), que son menos de las que se autorizaron el año pasado (1.785) para cubrir el Plan de Verano. “Este año se ha decidido que solo se van a autorizar las jornadas que se cubrieron el año pasado”, ha explicado Maese, que ha puntualizado que el año pasado no se cubrieron porque faltaban profesionales, pero no porque no hubiese, sino porque los contratos se ofrecieron tarde y ya estaban trabajando en otros centros.

Asimismo, han denunciado que el cuadrante asistencial de las Urgencias del Hospital Clínico se ha planificado contando con los profesionales que aún no han terminado el periodo de formación. "Terminan la residencia a final del mes de julio y entonces se podrán incorporar, pero, mientras tanto, esos puestos están vacíos y no hay ningún otro profesional que acceda a ellos”, ha resaltado Maese.

Hospital Costa del Sol

En el caso del Hospital Costa del Sol, han señalado que se ha priorizado la contratación de personal sanitario no facultativo y personal no sanitario (con 1.419 jornadas autorizadas para FEAs y 368 para médicos de urgencias).

En el Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía, el presupuesto destinado para el plan de vacaciones en 2025 es ligeramente superior al del año pasado. Aunque han aclarado que, de todas formas, se disminuye la actividad asistencial tanto en cierre de camas de hospitalización, como en la actividad quirúrgica donde habrá unas 60 sesiones menos que en el verano pasado.

En el hospital de la Serranía de Ronda, en total, se han autorizado un 60% de jornadas menos que el año pasado y, en el caso de Antequera, existe un déficit en las contrataciones del -4,27% (FEAs) y - 49,49% (Urgencias).

Atención Primaria

En cuanto a la Atención Primaria, desde el SMM también ha afirmado que la contratación es “insuficiente”, ya que en este caso, además, hay que tener en cuenta el déficit estructural de plantilla que sufre la provincia y que se ve reflejado, por ejemplo, en el número de médicos por habitantes. Málaga tiene una tasa de 0,64 médicos de familia por cada 1.000 habitantes, por debajo de la media autonómica (0,71) que se encuentra a la cola del país.

En concreto, en el caso del Distrito Málaga-Guadalhorce el Plan de Verano ha sufrido un recorte del 22% respecto de lo solicitado y, aunque se ha autorizado 15% más de jornadas para médicos que en 2024, sigue sin llegar a alcanzar las autorizaciones de 2023 respecto de las cuales siguen siendo un 20% menor.

“En definitiva, vemos como la evolución del 2023 al 2025 sigue una línea descendente”, ha concluido Bernal, que ha recordado que el crecimiento de la población en Málaga es “incesante” y el mayor de toda Andalucía, “en cambio no tenemos un incremento de los recursos sanitarios en paralelo”.

Por todo ello, desde el Sindicato Médico exigen una “revisión urgente”, ya que, de lo contrario, la atención sanitaria de la provincia volverá a verse afectada, un año más, por la baja contratación de médicos. “La situación va a ser muy penosa”, ha sentenciado Martín.