Fuga de talento: Los nuevos enfermeros de Málaga se marchan por la falta de contratos

La fuga de talento enfermero continúa en Málaga. En concreto, el de los jóvenes recién graduados que, tras finalizar la carrera, han comenzado a marcharse de Andalucía ante la falta de oportunidades laborales estables y acordes a su formación.

Un escenario que desde hace meses el Colegio Oficial de Enfermería de Málaga venía alertando de que ocurriría si no se tomaban medidas para retener a los nuevos profesionales. “Hoy, esa advertencia se ha convertido en una dolorosa realidad: las promociones recién egresadas ya hacen las maletas rumbo a otras comunidades y países donde sí se valora su formación y su vocación”, afirma la institución en un comunicado.

Según el Colegio, la ausencia de ofertas de contratación para las nuevas promociones, sumada al silencio en torno a la incorporación de los nuevos especialistas que terminan su formación este verano, ha sido el “detonante” de una decisión que “nadie quería tomar, pero que muchos se han visto obligados a asumir”.

Falta de oportunidades

“No nos vamos porque queramos. Nos vamos porque aquí no nos ofrecen nada”, es el mensaje que muchos jóvenes profesionales repiten estos días, según el Colegio de Enfermería de Málaga, que representa a casi 10.000 colegiados.

El órgano colegial recuerda que ya advirtieron a la Consejería de Salud de que esta situación llegaría si no se actuaba a tiempo. “Se insistió en la necesidad de planificar las contrataciones y en la obligación moral de ofrecer salidas laborales a quienes se han formado durante años en el sistema público andaluz”, subrayan.

Consecuencias

En este sentido, defienden que no se puede permitir que Andalucía forme a “profesionales excelentes” y luego los deje marchar por “falta de planificación y voluntad política”.

En cuanto a las consecuencias que tiene esta fuga de talento, destacan que tiene un doble impacto, ya que, por un lado, supone una pérdida directa de talento joven altamente cualificado, que termina nutriendo los sistemas sanitarios de otras comunidades y países. Y, por otro, “deja sin relevo a un sistema andaluz que envejece y que necesita, más que nunca, asegurar la continuidad de los cuidados”.

Fuga de talento

Según los últimos datos facilitados por la institución, durante los primeros cinco meses de 2025 un total de 88 colegiados de Málaga solicitaron el traslado para trabajar fuera, en concreto, 75 enfermeras y 13 enfermeros. Lo que significa que cada dos días un enfermero abandonó la provincia.

Por todo ello, desde el Colegio de Enfermería de Málaga vuelven a tender la mano a la administración autonómica para trabajar conjuntamente en soluciones estructurales que abarcan desde la estabilización hasta el reconocimiento profesional, pasando por la planificación estratégica y el diálogo. No obstante, también recuerdan, que "no hay más tiempo que perder", pues remarcan que “la realidad ya no es una advertencia. Es un hecho”.