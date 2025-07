Las altas temperaturas disparan la compra de hielo en Málaga

El calor no da tregua en la Costa del Sol y las fábricas de hielo malagueñas viven un inicio de temporada más intenso de lo habitual. Desde el mes de abril, dos meses antes de lo tradiconal, el hielo se ha convertido en un bien de primera necesidad para hosteleros y comercios. La alta demanda, el encarecimiento de la energía y el cierre de fábricas dibujan un panorama de incertidumbre de cara a los meses más duros del verano.

Aunque de momento no se han producido cortes de suministro en Málaga, empresas del sector alertan de que podría repetirse la situación vivida en 2022, cuando la escasez de hielo afectó al consumo en todo el país. Las existencias almacenadas podrían no ser suficientes y el futuro depende, en gran medida, de la capacidad de producción diaria y de los márgenes de beneficio de una industria cada vez más tensionada.

Demanda adelantada

Este año, la temporada alta ha comenzado en abril. Desde empresas como Hielos Cubidsa o Eurocosta confirman el adelanto, atribuido directamente a las altas temperaturas regristradas desde la primavera. "Con este calor, la demanda ha comenzado antes de lo previsto y va subiendo poco a poco", afirma Davis Sánchez, trabajador de Hielo Cubidsa.

A pesar de la alta demanda, el negocio del hielo no es rentable para todos. “El hielo es un producto muy económico y que no tiene margen”, explica José Carlos Rico, de Hielos Glaciar. Actualmente, el precio del cubito es tan bajo que no compensa almacenarlo, lo que obliga a muchas pequeñas fábricas a vivir al día con lo que producen.

Previsiones desiguales

Mientras empresas como Eurocosta aseguran tener suficientes reservas para cubrir la temporada alta, otras se muestran más cautas. "Tenemos stock para julio, pero no sabemos qué pasará en agosto", admite Jose Carlos Rico, trabajador de Hielos Glaciar. Si las temperaturas se mantienen extremas, la demanda también lo será. "Durante la escasez de 2022 no nos faltó hielo, ahora tampoco", expone Antonia María Guardeño, gerente de Eurocosta.

Almacen de hielo de Eurocosta. / L.O.

El encarecimiento de la electricidad ha afectado directamente a la fabricación de hielo, que tradicionalmente se realiza durante los meses de invierno para almacenar. “Los precios del kilovatio durante enero y febrero han sido desorbitados”, explica Ana Belén Jurado, de Hielo Raquel. "Algunas fábricas optaron por cerrar durante noviembre y diciembre porque no podían hacer frente a los costes", explica.

Hostelería en el foco

Los bares, pubs y restaurantes son los principales afectados por una posible escasez. “No pueden atender bebidas sin hielos”, subraya Jurado. A diferencia de los supermercados, que pueden ofrecer otras alternativas frías, la hostelería depende directamente del suministro constante para mantener su actividad.

España es uno de los mayores consumidores de hielo del mundo. Se estima que cada persona consume alrededor de 10 kilos de hielo al año, una cifra que se dispara en zonas turísticas como Málaga. La cultura de la bebida fría, la hostelería y el turismo hacen del lugar un mercado dependiente de este producto.