Churriana también da el chupinazo de San Fermín

Este sábado 5 de julio, a las 12 del mediodía, del balcón de una casa próxima a la plaza de la Higuereta se escuchará a pleno pulmón: «¡Churrianeros, churrianeras: viva San Fermín, gora San Fermín!»; y un cohete enfilará los cielos de este antiguo pueblo, anexionado a Málaga en 1905.

Son los sanfermines de Churriana que se celebran, por segundo año consecutivo, gracias a la iniciativa privada de un grupo de vecinos y que tiene un trasfondo detrás.

Un grupo de vecinos, con la ‘etiqueta’ tradicional y también con calimocho. / l.o.

Igor y Hemingway

«Hace unos años, se trasladó a vivir a Churriana con su familia un chico de Tolosa (Guipúzcoa), Igor Mendía, que falleció muy joven, en 2023; aquí hizo amigos a los que nos hablaba de los carnavales de Tolosa o los sanfermines. Eso fue creando la curiosidad y algunos amigos le acompañamos y fuimos varios años con él a los sanfermines», cuenta José Miguel Moreno ‘el Melli’, promotor de esta fiesta

Pero José Miguel también recalca que, el año pasado, cuando se celebró la primera edición, también se conmemoró el 65 aniversario de la visita del Nobel de Literatura Ernest Hemingway a Churriana, quien pasó una temporada en casa de la familia Davis, en la finca de La Cónsula.

Allí, el escritor norteamericano tuvo tiempo para trabajar en algunas de sus obras, departió con toreros como Dominguín y Ordóñez, y celebró su 60 cumpleaños. «Todavía tenemos una vecina que sigue viva y convivió con todo ese entorno», señala.

Un homenaje a la taurina calle de La Estafeta. / l.o.

Además, Hemingway, recalca José Miguel, ha sido el autor que más fama ha dado a la fiesta taurina navarra. Así que, con el recuerdo del gran escritor y como homenaje a Igor Mendía, el sábado, en un local familiar cercano a la plaza de la Higuereta, volverán los sanfermines a Churriana, con los ‘mozos churrianeros’ de riguroso blanco y pañuelo rojo. «Hay que explicar un poco a la gente, por ejemplo, cuándo se pone uno el pañuelo: hasta que no suene el chupinazo no se anuda en el cuello; así que están en alto durante el discurso», detalla. Y un punto importante: «El que no tenga ‘la indumentaria’ no puede venir a la fiesta, es obligatoria».

Por cierto que el año pasado, el encargado de dar el chupinazo fue el bilbaíno Eduardo Herrero ‘Kopi’, un churrianero de adopción, amigo de Igor Mendía, antiguo seleccionador nacional de bádminton.

Calimocho y sevillanas

Tras el chupinazo este sábado, comenzará la celebración en el local. «En algún momento se pone algún tema de San Fermín; pero es verdad que aquí lo celebramos a nuestra manera y la gente baila sevillanas», comenta. Eso sí, no falta calimocho y en la televisión puede verse cómo los mozos, en Pamplona, corren delante de los toros, aunque sea ‘en diferido’.

El local se llena de churrianeros preparados para San Fermín. / l.o.

Como señala ‘el Melli’, la celebración reúne a un centenar de personas, incluidos niños con sus padres, pues ante todo es «una fiesta familiar»; pero, por cuestión de capacidad, no pueden hacer mucha propaganda. «Aquí funciona el boca a oreja».

Por eso, hace hincapié en que le gustaría que, en próximas ediciones, el Ayuntamiento les cediera «un espacio más amplio, para dar cabida a la gente que se queda fuera». Habrá que pedirlo también al santo de Pamplona.

