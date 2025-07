El Observatorio de la Fundación Unicaja advierte de la falta de financiación y profesionalización de los espacios culturales en Andalucía

El Informe de 2025 del Observatorio de arte de la Fundación Unicaja se presenta como una herramienta útil no solo para conocer en profundidad el estado de las artes en Andalucía, sino también para entender su tendencias, evolución, destacar sus fortalezas y establecer pautas que impulsen su dinamismo. Esta iniciativa se enmarca en el Plan Estratégico de la Fundación Unicaja 2023-2025 y persigue fomentar el análisis y la reflexión en torno al sector del arte contemporáneo actual, una de las áreas prioritarias para la institución dentro de su apuesta cultural.

"El sector cultural no parece contar con una gran capacidad de cesión de recursos en el gasto público, ya que representa apenas un 0,5% del PIB en España", señala José María Domínguez, presidente de la Fundación Unicaja. Una afirmación que alerta sobre la frágil situación del sector, especialmente si no se revisan políticas fiscales como el IVA cultural. "De no atenuarse la carga del IVA sobre el arte, se pondría en peligro la supervivencia del arte en nuestro país", advierte el presidente de la Fundación sobre una mitiva que enviaron al Gobierno un grupo de 500 artistas.

Conclusiones clave del informe

El futuro del arte no es solo una cuestión económica. José Lebrero, coordinador editorial del informe y ex director del Museo Picasso de Málaga, subraya la existencia de numerosos factores no financieros que podrían mejorar una situación donde, pese a las dificultades, existe una buena noticia: hay muchos creadores y creadoras desarrollando propuestas interesantes. No obstante, si no se les brinda visibilidad, apoyo y seguimiento, algunos podrán consolidarse mientras que otros, probablemente, no podrán desarrollar todo su potencial artístico.

José Lebrero, destaca la necesidad de una financiación adecuada, una mejora en la profesionalización y gestión de los espacios culturales, y una actualización de los métodos de exposición. "Hace falta más empatía entre el sector público y el privado, porque existen iniciativas interesantes desde ambas partes", afirma.

El informe también reclama:

• La redefinición de los planes de formación y divulgación para adaptarlos a los nuevos tiempos.

• Más transparencia y democratización en la toma de decisiones administrativas.

• El fortalecimiento de redes de comunicación regionales que superen las distancias simbólicas entre provincias como Jaén, Málaga, Huelva o Sevilla.

• Una colaboración interterritorial más intensa.

• Una promoción más ambiciosa, tanto a nivel regional como internacional.

• Una fiscalidad que favorezca el desarrollo del sector cultural.

"Esto es un trabajo que no está acabado, hay más por investigar, descubrir y organizar y creo que es esto es una buena noticia para el bien del sistema", aclara Lebrero.

Fundación Unicaja presenta el Observatorio Fundación Unicaja de las Artes en un acto en el que participan el presidente de la Fundación Unicaja, José M. Domínguez, y el coordinador editorial del informe, José Lebrero Stals / Alex Zea

Estructura del informe

El estudio analiza la evolución del arte en Andalucía desde el año 2000 hasta la actualidad, un periodo atravesado por profundos cambios sociales y económicos que han impactado en la producción creativa, los canales de difusión, la comercialización y los hábitos de consumo cultural.

El informe ha sido redactado por un grupo de expertos que abordan, desde perspectivas complementarias, los distintos ámbitos que conforman el sistema artístico andaluz. "Si bien existen precedentes, no hay un estudio que alcance esta profundidad, dimensión y acopio de documentación de consulta", subraya Lebrero. El contenido se articula en nueve capítulos.