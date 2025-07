El 6 de julio fue el Día Internacional del Beso Robado

El otro día, como todos los días del año después de las abluciones matutinas, ¡menuda cursilería!, y un frugal desayuno mediterráneo consistente en café de verdad (nada de paquetitos con polvoriento sucedáneo) ni sacarina, con pan y aceite de la Laguna de Fuente de Piedra, me situé ante el ordenador, una costumbre heredada de los años de periodista en activo.

Miré el día en que estaba: 6 de julio. Víspera de San Fermín, con su chupinazo y los toros por la calle del Correo. A partir de mañana (este capítulo lo escribí el 6 de julio), los pamplonicas se divertirán con sus toros, corriendo delante o detrás, extranjeros venidos desde Nueva Zelanda, o más allá todavía, participando en el espectacular y peligroso juego de todos los años. La tradición se remonta a la Edad Media. Me encanta que cada rincón de España celebre su fiesta. Que no se pierda la tradición es deber de cada municipio.

En nuestro maltratado país hay tradiciones que ciudades y pueblos reviven cada aniversario. En Barcelona, en Sevilla, en Zaragoza, Valencia y otras muchas ciudades, las fiestas y conmemoraciones se celebran con puntualidad y cada año con mayor esplendor. La Virgen del Pilar en Zaragoza, en Valencia la Virgen de los Desamparados, el Rocío en Huelva, la Virgen Blanca en Vitoria, la de Covadonga en Asturias… y las Fallas de Valencia con sus Ninots y mil una más en cualquier lugar de España.

Otras fiestas y celebraciones, como el 28 de diciembre, el de los Santos Inocentes con bromas a veces sacadas de madre, el Carnaval con sus máscaras, la concentración cada fin de año en la Puerta del Sol para las doce las campanadas y sus uvas que miles de madrileños festejan en grande…

Todos los apuntados y cientos más forman parte de nuestro acervo cultural, salpicado de los bocadillos de calamares, yemas de Santa Teresa, rosquillas del Madrid chulapón…

Por lo que no paso, y paso de largo porque no es tradicional de ningún rincón de España, son esos americanismos del Black Friday, la noche de Halloween y otros acontecimientos con unas hamburguesas que no sé de qué están hechas, y que son imposibles de comer por su tamaño y grasa que chorrea.

Celebración de los sanfermines en el bar restaurante Nerva, en Cristo de la Epidemia, en 2015. | ÁLEX ZEA

El día del beso robado

Pero de momento aparco lo del día 7 de julio de la Fiesta de San Fermín, y me centro en el día 6, que es cuando me puse ante el ordenador sin idea de lo que iba a escribir. Me acordé de lo que el escritor, humorista, periodista e inventor del teatro absurdo, Enrique Jardiel Poncela, escribió un día sobre un autor teatral que estrenaba cada año dos o tres comedias, a su juicio «sin valor». Comentó, «L. N. (iniciales de su nombre y apellido) se pone a escribir, no se le ocurre nada, y sigue escribiendo». Demoledor comentario. Jardiel Poncela, según cuentan, escribía en una mesa de mármol de un café típico de Madrid. Con su tintero y pluma de la corona escribía sus comedias aplaudidas o pateadas. Se comentaba que se alimentaba de café y del humo del tabaco que fumaba.

Yo sí sabía de lo que iba a escribir: ¿Qué ocurrió un 6 de julio de algún año? Y el ordenador me dio tres respuestas, la más curiosa o inesperada es la que da título al capítulo de hoy: ‘Día Internacional del Beso Robado’.

Al parecer – origen que dio lugar a conmemoración – un joven marinero norteamericano le dio un beso a una enfermera en Times Square (Londres) el 14 de agosto de 1945, el día que terminó la Segunda Guerra Mundial. Fue un beso espontáneo, no pedido, que le dio a la sorprendida enfermera.

La fotografía de aquel beso dio la vuelta al mundo, lo que permite pensar que no fue un acto inesperado sino preparado, lo mismo que una fotografía que aparece en mil libros y publicaciones que recoge el momento en el que un miliciano español es herido de muerte durante la Guerra Civil y está a punto de caer en tierra. Fue una foto preparada por un avispado fotógrafo. Parece real. Ni el soldado fue herido de muerte ni acabó en tierra.

El caso es que no sé por quién – la ONU, la Unesco, una publicación dedicada a recopilar sucesos –, el 6 de julio se ha convertido en el Día Internacional del Beso Robado.

Lo que no está claro o yo no lo sé es el objetivo de darle carácter internacional a una anécdota. Se me antoja que el 6 de julio de cada año se invita, se incita, se estimula… a robar un beso, y si robar parece algo violento, me inclino por hurtar que es más suave.

La gente de la calle, de las oficinas, la que está en la playa o se cruza con otra del sexo opuesto (o no, según gustos) en la escalera o en el ascensor, haciendo honor a la conmemoración del 6 de julio le da un beso a otra, ¿será castigada por el delito de acoso o agresión sexual?.

El supuesto ladrón o agresor se defenderá, él o su abogado, que no hubo tal agresión, simplemente se sumó a la celebración del Día Internacional del Beso Robado; otra cosa es que lleve a cabo el robo o hurto el 14 de agosto o el 11 de marzo o el día en que el individuo se vea deslumbrado por la belleza de una compañera de trabajo y la bese sin su permiso, un beso robado.

Presunto

Mientras, los expertos (hay expertos para todo, hasta de vivir del cuento) discuten si fue agresión o no el beso que le dio a su secretaria el gerente de una empresa privada, o el político hizo lo propio con una afiliada en prueba de amistad el 6 de julio o cualquier otro desliz o abuso justificado por la fecha, muchos supuestos agresores, mientras se ponen de acuerdo en el Parlamento o Senado, se convierten en presuntos, una figura que está a la orden del día porque hoy no hay culpables sino presuntos, y los presuntos salen en televisión, hablan, se defienden, son entrevistados, se les ve contentos, no le dan importancia al cambio de pareja y se consideran víctimas de una conspiración de un grupo rival al suyo. La cualidad de la presunción de inocencia se puede prolongar meses, años…

Existe, como acabo de contar, el Día Internacional del Beso Robado; lo que no se ha instituido todavía, que yo sepa, es el Día Nacional del Presunto, que afectaría a una caterva o multitud de grupos y personas que están en espera de condena, si hay juicio, u olvido, perdón…

¿Se puede instituir o erigir el Día del Presunto?

El 6 de julio, además del Beso Robado, es el Día Mundial de la Zoonosis, año – 1885 – en que Louis Pasteur vacunó y salvó la vida de un niño infectado por la rabia, mal que los perros transmiten a los humanos. Los casos de rabia prácticamente se han eliminado, aunque hace pocas semanas se detectó uno.

En Málaga, allá por los años 60 del siglo pasado, se dio un caso. Se ocultó el suceso por razones de precaución y la única información que obtuve después de mover Roma con Santiago fue que la víctima, que falleció, era médico de profesión.

¡Ah! Se me olvidaba: el 6 de julio cumplí un año más. Como son tantos los que tengo, por falsa coquetería, omito cuántos.