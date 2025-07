Campamento de verano para niños con diabetes, una experiencia que cambia vidas

A simple vista, parece un campamento como cualquier otro. Actividades al aire libre, excursiones, deportes, ratos de piscina, y, sobre todo, muchas risas. Sin embargo, entre juegos, comidas y momentos de diversión también se aprende a ajustar dosis, contabilizar los hidratos de carbono de las comidas o a controlar la glucosa. Y es que todos los niños, además de los monitores, tienen una cosa en común: padecen diabetes tipo 1.

Desde hace más de 30 años, cada verano, el equipo sanitario de la Unidad de Diabetes del Hospital Materno Infantil de Málaga, en colaboración con la Unidad de Endocrinología del Hospital Regional y el Hospital Universitario Virgen de la Victoria, organiza este campamento de verano para niños y adolescentes de entre 8 y 15 años con diabetes tipo 1.

Durante una semana, esta colonia se convierte en un espacio único y seguro donde la educación diabetológica se entrelaza con la amistad, el empoderamiento personal y la diversión. Cada actividad —desde la hora de la comida hasta los juegos o deportes— es una oportunidad para aprender y fomentar la independencia en el manejo de la enfermedad, de una manera práctica y en grupo.

«El objetivo es fomentar la autonomía y hacer educación terapéutica constante durante las 24 horas de forma que ellos ni siquiera sean conscientes de que se está realizando», explica Ana Gómez Perea, enfermera de práctica avanzada en diabetes en el Hospital Materno Infantil y una de las organizadoras del campamento, que primero lo vivió como niña, luego como monitora y, finalmente, como profesional sanitaria.

«Yo tengo diabetes desde los 11 años y la primera vez fui porque mis padres me obligaron y, desde entonces, sigo apostando con toda mi energía por este proyecto, por todo lo que aporta a los niños», sostiene Gómez, que resalta que, antes de participar en estas colonias, no conocía a nadie de su entorno que padeciera diabetes tipo 1. «Aquello me cambió la vida», asegura.

Más de 70 niños con diabetes disfrutan cada año del campamento de verano / La Opinión

Verse rodeados de otros niños con diabetes no solo favorece el aprendizaje entre iguales, sino que les ayuda a sentirse comprendidos, reforzar su autoestima y normalizar situaciones que fuera del campamento a menudo se viven en soledad. Allí, todos son iguales. Todos se administran insulina, saben lo que es una hipoglucemia y cuentan los carbohidratos.

Cabe destacar que la etapa adolescente es el periodo vital con mayor vulnerabilidad psicoemocional en las personas con diabetes, por lo que estas colonias se convierten en una estrategia positiva para la aceptación y el desarrollo personal, así como para un aprendizaje crucial sobre su patología.

De hecho, una de las claves del éxito de este proyecto es que los propios monitores también tienen diabetes y, muchos de ellos, son antiguos coloniales. «Se convierten en grandes referentes de nuestros niños. Son gente que está estudiando en la universidad, que hace deporte, viaja, se van de Erasmus... y eso a ellos también les empodera muchísimo», apunta Gómez, que destaca que hay un monitor por cada cinco niños. Además, están acompañados de un equipo sanitario especializado —enfermeras, endocrinos y pediatras— con una sólida trayectoria en diabetes.

Son los propios profesionales quienes se encargan de organizar, de forma completamente altruista, este proyecto, con el apoyo de las instituciones y las familias. Además, gracias a las donaciones que reciben de empresas y particulares, pueden ofrecer becas a las familias con dificultades económicas. En total, cada año, son 72 menores los que disfrutan de esta experiencia, cuyo impacto positivo está avalado por diversas investigaciones científicas.

«La Organización Mundial de la Salud ya afirmó en los años 80 que todo niño con diabetes tiene que tener la oportunidad de asistir, al menos, una o dos veces en su vida a un campamento de este tipo por todos los beneficios que aporta», indica Gómez.

Se estima que una persona con diabetes tiene que tomar entre 50 y 70 decisiones diarias relacionadas con su tratamiento. Decisiones que resultan más fáciles de aprender cuando se toman en grupo, acompañados por un monitor y el personal médico o de enfermería. «Se hace que sea una toma de decisiones compartida, en la que se discute entre todos, por ejemplo, cuánta insulina vas a necesitar según lo que vas a comer», explica Gómez, que recuerda que la diabetes es una enfermedad autoinmune en la que el páncreas no produce insulina, por lo que es necesaria administrarla de forma exógena.

«Nosotros trabajamos constantemente para que no tengan limitaciones debido a la diabetes, pero para lograrlo deben tomar muchas decisiones cada día», recalca la enfermera. Por ejemplo, deben ajustar siempre el tratamiento antes de realizar una actividad física, comprobar sus cifras de glucemia, saber que van a comer con antelación, contabilizando la cantidad de hidratos de carbono para poder ajustar la dosis de insulina, así como saber cómo prevenir o actuar ante una hipo o hiperglucemia.

Por eso, el objetivo fundamental del campamento es fomentar su autonomía, para que aprendan desde pequeños a conocer su enfermedad y a tomar ellos mismos las decisiones adecuadas, lo que les facilitará su integración y ser independientes en su día a día. «Más del 70 % de los asistentes están en tratamiento con sistema automático de administración insulina, que sería un sistema integrado con una bomba y sensor, por lo que durante los campamentos se trabaja la parte de manipulación de estos dispositivos, como la inserción de las cánulas y los sensores», añade Gómez.

Respiro para los padres

Estas colonias también brindan un respiro muy necesario a los padres, que son los cuidadores principales de sus hijos. Para ellos, supone una posibilidad de descanso, sabiendo que sus hijos están bien atendidos, y de aliviar la gran carga emocional que implica convivir con una enfermedad crónica que exige más de 70 decisiones diarias.

«Toda la gestión que hace un páncreas, la hacen los padres, que se convierten en mamá páncreas o papá páncreas. Eso es un desgaste mental muy grande, porque vives en un estado de alarma continuo», afirma José Luis Vidrié, cuya hija debutó con la diabetes a los 13 años y ha tenido la oportunidad de asistir en varias ocasiones a este campamento. Este verano, participará como monitora.

«Cuando fue por primera vez tenía 14 años y le acababan de poner la bomba de insulina. Vimos que era la oportunidad perfecta para que pudiera aprender y que compañeros que ya la usaban le contaran sus experiencias», cuenta Vidrié, que insiste en que el equipo sanitario es «espectacular» y que el campamento es una «gran herramienta» tanto para las familias como para los niños. «Cuando volvió, era una niña cambiada con más conocimiento».

Aunque Gómez reconoce que muchos padres suelen sentir ansiedad y estrés en los días previos, o incluso en los primeros del campamento, —por no tener acceso a los datos de glucosa o por dejar de ser ellos quienes toman las decisiones—, no fue el caso de Vidrié. «Yo sabía que ponía a mi hija en las mejores manos posibles», rememora. «El equipo sanitario se encarga de tener a los niños en unos valores óptimos de glucosa, que puedan hacer ejercicio, que puedan acompañarse, divertirse, ser niños olvidándose un poco de que padecen una enfermedad que tienen que gestionar», agrega.

Asimismo, destaca que es una oportunidad para que los padres puedan relajarse y «coger un poco de aire para cargar pilas». «Es la única semana que te permite en el año poder desconectarte de la gestión de la glucosa de tus hijos», comparte Vidrié, que subraya que la diabetes es una enfermedad que hay que gestionar las 24 horas del día, los 365 días del año.

Por ello, anima a todas las familias a no tener miedo y a probar esta experiencia, que considera que es una «gran oportunidad», y que espera que pueda mantenerse durante muchos años más. «Si hay alguien que se lo esté pensando, que no dude en ponerse en contacto con nosotros o con cualquier otro campamento de su zona, porque es una experiencia que, al menos, hay que vivirla una vez en la vida por todos los beneficios que aporta», incide Gómez.

Imagen de una anterior edición del campamento de diabetes / L.O

El campamento de este verano se celebrará del 31 de agosto al 7 de septiembre en Cabra, Córdoba, donde los niños podrán disfrutar de actividades deportivas, contacto con animales, piscina, pin-pon, baile, tiro con arco, tirolina, escapada, noches de juegos, entre muchas otras. «La verdad es que se lo pasan fenomenal», sostiene Gómez, que además de participar desde hace años como enfermera voluntaria, es una de las personas que hace posible que esta iniciativa altruista siga convirtiéndose en una realidad cada verano.

«Desde la Unidad del hospital nos encargamos de toda la parte organizativa, de gestión del equipo sanitario, los materiales, la organización de grupos, el control de actividades o las relaciones con el albergue», detalla Gómez. «Después, contamos con grupos de padres totalmente entregados también con la labor y que se encargan, por ejemplo, de buscar financiación, de la gestión administrativa o de la promoción para que más familias y niños puedan conocernos y participar».

Conocer a sus médicos

Otro aspecto clave, según Gómez, es que los niños que acuden al campamento luego pasarán a ser atendidos en la Unidad de adultos, por lo que esta experiencia les permite conocer a los profesionales sanitarios que les tratarán en un futuro. «No es lo mismo vernos en consulta que vernos en la piscina, jugando o discutiendo en el mismo comedor sobre cuánta insulina habría que ponerse para comerse ese desayuno», comenta con humor.

Además, resalta que este modelo organizativo formativo de campamento ha contribuido a la investigación científica, y cuenta con el respaldo de estudios publicados por este equipo en colaboración con la Facultad de Psicología y el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga, que han demostrado mejoras significativas en la calidad de vida, la autoestima, la ansiedad y la afectividad de participantes y sus cuidadores tras asistir al campamento