Abre sus puertas el hotel ME, icono del lujo de vanguardia en la Costa del Sol

La planta hotelera de Marbella y del resto de la Costa del Sol suma un establecimiento más de la máxima categoría. Y situado, además, en las cercanías de Puerto Banús, uno de los emplazamientos de España de mayor afluencia de viajeros

El hotel ME Marbella by Meliá cuenta con 200 habitaciones, 24 de ellas, tipo suite, dos de las cuales, ubicadas en la planta sexta del edificio, se pueden convertir en un penthouse de una sola habitación de más de 2.000 metros cuadrados de superficie con piscina privada.

El hotel dispone también de una zona interior de inspiración orgánica concebida como un oasis para el ocio y la restauración.

En el interior del hotel de cinco estrellas de categoría y de cerca de 300 empleados destaca el icónico Oasis, un club que cuenta con una playa artificial que fusiona arquitectura, agua y música.

Oferta gastronómica

El establecimiento cuenta con diferentes ofertas gastronómicas. La Terraza del Med es un homenaje al mar Mediterráneo con una cocina basada en productos marinos y de la tierra.

Solana, que se caracteriza por sus brasas, combina los ingredientes frescos con una estética del local cálida y contemporánea; y Barlume ofrece cócteles creativos y cocina mediterránea de acento costero.

El exterior del hotel cuya reforma ha contado con un presupuesto de unos 20 millones de euros se caracteriza por rendir un tributo a la arquitectura andaluza con tonos ocres que evocan a la sierra, el blanco de la cal y los azules propios del mar.

Marca vanguardista

«Con la apertura de ME Marbella, celebramos la llegada de nuestra marca más vanguardista a uno de los destinos más icónicos del mar Mediterráneo. Marbella es, sin duda, una de las grandes joyas del lujo en España y para ME by Meliá supone un hito estratégico aterrizar en un enclave que representa como pocos el lujo contemporáneo, la energía social y la conexión con la cultura local», señala el CEO de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer.

Para el director del hotel, Luis Domínguez, el proyecto «repercute en la creación de empleo y en elevar la oferta del destino y en un mayor volumen de negocio del tipo de público que queremos».

«Estamos muy contentos porque el incremento del precio medio que estamos buscando se está viendo», agrega.

El hotel ME Marbella es uno de los últimos del municipio que ha acometido reformas para actualizar su imagen y entre los cuales figuran otros emblemáticos como El Fuerte o Los Monteros.

Los hoteles han invertido cerca de 300 millones en mejoras desde 2022.