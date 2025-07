Misión cumplida: así ha sido el espectacular desembarco anfibio de la Armada en la playa de La Malagueta

Las 10 de la mañana. En una hora, dará comienzo la exhibición de un desembarco anfibio de la Armada. La playa de La Malagueta será el lugar donde ocurra el sumulacro planeado. El público va llenando las zonas habilitadas y efectivos de la Policía Nacional y la Armada están en sus puestos, vigilando que todo se desarrolle correctamente.

Málaga capital es el lugar elegido para acoger a la Armada y este desembarco. Los medios de comunicación se adentran en el Paseo de Matías Prats a la altura del monumento a Jorge Guillén. Era imposible no saber dónde era, pues se trataba del lugar donde más miembros de la Policía, la Armada y la Cruz Roja se localizaban. Tras presentar la acreditación, los periodistas acceden al Paseo. Mientras esperan a que empiece el simulacro planeado para las 11.00 horas, llega un perro de la Policía Nacional a inspeccionar los equipos de los medios.

El perro de la Policía Nacional investigando el equipamiento de los periodistas. / Álex Zea / LMA

La cuenta atrás

Ya cuando se acerca la hora señalada, los altavoces empezaron a reproducir música rock and roll (sonó 'Born to be Wild', entre otras) y los comentaristas del espectáculo explicaron los vehículos que aparecerían y a pedir al público asistente una cuenta atrás para que comenzara la exhibición.

5, 4, 3, 2, 1... Y no ocurrió nada. Tuvieron que pasar uno o dos minutos para que empezara la exhibición, y ya, a lo lejos, se comenzaban a avistar vehículos aéreos. Este espectáculo pretendía hacer un simulacro de rescate, uno donde la Armada, con todos los vehículos disponibles por tierra, mar y aire, rescatarían a dos cooperantes españoles que se encontraban a manos de unos paramilitares. Estos se encontraban en el lado derecho de la playa, casi donde los periodistas dejaron momentaneamente sus pertenencias para que el perro policía las investigara.

El comienzo de la misión

La misión comenzó definitivamente cuando aparecieron dos Harrier AV-8B+ y sobrevolaron a gran velocidad por el cielo, pasando sobre el mar y la arena. Este tipo de caza fue en su época el primero en ser capaz de despegar y aterrizar verticalmente en pistas cortas, aunque en este caso realizaron una inspección rápida de reconocimiento para ubicar a los cooperantes secuestrados.

En este "cuartel" se encontraban los cooperantes españoles secuestrados. / Álex Zea / LMA

El público, que se ubicaba en el lado izquierdo de la playa a una distancia prudente, fue el primero en ver la continuación de esta breve intervención de los cazas. Dos helicópteros Seahawk SH-60 F sobrevolaron la zona, viniendo desde el lado izquierdo del mar. Estos helicópteros comenzaron a aproximarse al objetivo, y, mientras uno se quedó vigilando, otro se dispuso a maniobrar cerca del Buque de Proyección Estratégica 'Juan Carlos I' (L-61), donde se acercó al agua y soltó a los buceadores, que tenían como misión asegurar la playa.

Inmediatamente después, los efectivos de marinería aparecieron, casi súbitamente, a pie desde el lado izquierdo de la playa. Se desplazaron, con paso firme, al lado derecho, con la misión de posicionarse cerca del objetivo para realizar el aviso a los compañeros. De este modo, el infante del centro encendió una bengala de humo de color naranja que atrajo a las embarcaciones. Este humo bailaba al ritmo del viento, y creaba estelas naranjas que se iban difuminando según se alejaban de la propia bengala, generando una vista espectacular.

Con esta bengala de humo, las embarcaciones supieron llegar a su destino de rescate. / Álex Zea / LMA

El desembarco

Este aviso surtió efecto, pues en cuestión de escasos minutos dos embarcaciones, provenientes del Buque de Asalto Anfibio 'Galicia', ya se estaban acercando a la ubicación designada, donde el efectivo que dio el aviso realizaba gestos y señales para dar indicaciones. Así, estas embarcaciones anfibias desembarcaron con éxito, abrieron la pequeña barrera que se convirtió en rampa y permitieron bajar a los hombres y vehículos terrestres que transportaban para así avanzar en el intenso rescate.

El vehículo terrestre y los efectivos se bajaron de la embarcación para seguir la misión. / Álex Zea / LMA

Mientras los terrestres, el Grupo Naval de Playa y los infantes de Marina se quedaron en el sitio, a la espera de más refuerzos, las primeras embarcaciones se alejaron del lugar. A los pocos segundos, y a velocidades vertiginosas, aparecieron más efectivos en un total de cuatro lanchas de desembarco. Llegaron a la arena, y, en menos de 10 segundos, todos los infantes ya estaban abajo, poniéndose a salvo en las múltiples coberturas que había cerca del escondrijo de los paramilitares. En el lado derecho de la playa, más lejos de donde ocurría la representación, había otra porción de público que pudo experimentar muy de cerca el espectáculo.

La Armada española, ya con muchos efectivos en el escenario, actuó y comenzó a rescatar a los cooperantes españoles de la supuesta célula terrorista que los había raptado. De tal modo, y al verse rodeados por tantos infantes, los secuestradores alzaron las manos, soltaron las almas, se tumbaron boca abajo y se rindieron. Mientras eran detenidos, los efectivos más cercanos al mar realizaron nuevas señales para llamar a las embarcaciones de nuevo. Durante ambas secuencias, los cooperantes españoles fueron rescatados con éxito y sin ninguna baja.

El final de la misión

Tras completar el objetivo de rescate y haber interceptado a los enemigos, la Armada española procedió a retirarse con la misión cumplida. Algunos de los vehículos terrestres subieron a las embarcaciones, que también se alejaron del lugar donde se realizó la operación. Las lanchas más ligeras, llenas de efectivos, también realizaron su retirada.

Los enemigos fueron detenidos y los rehenes rescatados. / Álex Zea / LMA

Pero había que celebrar el éxito de la misión. El rescate había sido realizado de manera triunfal y los enemigos habían sido detenidos, después de todo. Por ello, la Armada realizó una exhibición final donde los efectivos, montados en los helicópteros SH-60 F y en el H-135 P3H que estuvo dando también apoyo durante la misión, realizaron un desplazamiento final para saludar al público.

Finalmente, los Harrier AV-8B+ también realizaron una pasada final, sobrevolando en las alturas el mar, al lado del público que, de forma fervorosa, saludaba a todos los efectivos, dando, finalmente, por cumplida la misión.

Despliegue "Dédalo 25"

El almirante Antonio González, tras realizar varios agradecimientos a Francisco de la Torre, alcalde de Málaga; a la Subdelegación del gobierno, a los cuerpos de seguridad y la ciudadanía, indicó que venían de hacer un despliegue operativo llamado "Dédalo 25" y que acababan de terminar la segunda fase. La tercera fase ocurrirá en septiembre y octubre, y estos despliegues incluyen más vehículos de los que se pudieron ver en la exhibición. "Lo que hacemos es desplegar durante muchos meses, lejos de nuestras bases, y haciendo operaciones anfibias", señaló Antonio González.

Estos despliegues tienen tres objetivos principales, indicó el almirante:

Mejorar la preparación de las unidades y la interoperabilidad con los socios y aliados.

y la interoperabilidad con los socios y aliados. Mejorar las relaciones bilaterales con otros países.

con otros países. Contribuir a la defensa y disuasión de la alianza atlántica.

"Lo que han podido ver hoy aquí es un resumen, una breve pincelada", señaló el almirante, indicando que eso es lo que los 1.700 hombres y mujeres que forman el grupo de combate expedicionario hacen todos los días sirviendo a España en y desde la mar.

Francisco de la Torre también mostró su agradecimiento al almirante Antonio González por la exhibición. "Es verdad que Málaga es muy abierta, muy hospitalaria, con las fuerzas armadas, con la Armada en concreto", señaló y mencionó que no era así solo en la Semana Santa, sino en muchos más momentos. "Gracias de corazón, almirante, por esta presencia aquí y por este trabajo, y felicita, por favor, a todos los mandos".