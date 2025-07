Málaga formaliza el acuerdo con la Junta para la nueva Casa Hermandad del Cautivo

El Ayuntamiento de Málaga da un nuevo paso en la tramitación que permitirá que uno de los solares abandonados de la plaza de San Pablo de la Trinidad, que estaba destinado a vivienda, se ceda a la cofradía del Cautivo para construir una nueva Casa Hermandad.

El Consejo Rector de Urbanismo aprobará la formalización de la permuta de suelo acordada con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) necesaria para que este solar, ahora en propiedad de AVRA, pase a ser propiedad del Ayuntamiento de Málaga como primer paso para la construcción de la Casa Hermandad.

Esta permuta es, en realidad, un intercambio de suelos entre el consistorio malagueño y la Junta de Andalucía que incluye más solares a parte del ubicado en la Plaza de San Pablo.

En concreto, AVRA cederá al consistorio este solar junto a otras dos parcelas ubicadas en la calle Rosal Blanco, a la espalda del Museo Jorge Rando -que precisamente tiene planes de ampliación-, en el entorno del barrio del Molinillo.

En amarillo, el solar en Parque Litoral que el Ayuntamiento de Málaga cederá a AVRA. / Google Earth

AVRA incluye esas dos parcelas del Molinillo para compensar el valor más elevado de la parcela de titularidad municipal que adquirirá por parte del Ayuntamiento de Málaga en el proceso de permuta, que se encuentra en la calle Pilar Lorengar, en Parque Litoral -aledaña al Hospital Quirón-, donde se proyecta la construcción de 24 VPO. Con esas viviendas protegidas buscan compensar el cambio de uso de la parcela de San Pablo, en desuso desde hace años, que pasará de residencial protegido a equipamiento.

El acuerdo

En concreto, lo que se aprueba es la formalización de la permuta del bien de propiedad municipal perteneciente al Patrimonio Municipal de Suelo sito en Calle Pilar Lorengar nº 1 esquina calle Lili Álvarez nº 6, por los bienes propiedad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía sitos en c/Jara, 21, c/Jara, 19, Plaza San Pablo, 5, Plaza San Pablo, 3, Plaza San Pablo, 1, c/ Zamorano, 22, c/ Zamorano, 24, c/ Zamorano, 26, c/ Rosal Blanco nº 8 y c/ Rosal Blanco nº 10, mediante escritura pública otorgada ante notario en los mismos términos y condiciones recogidos en el Acuerdo del Consejo Rector de 10 de abril de 2025