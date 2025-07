El origen de los camperos de Málaga: nacieron en los años 80 a la salida del cine y ahora son reconocidos por todo el país

No importa a quién le preguntes. La edad, el origen o la zona de residencia. No hay nadie en toda Málaga que no conozca y haya probado uno de los mayores emblemas de la provincia: sus camperos. Unos bocadillos de pan redondo y bajo compuestos en su versión más tradicional por lechuga, tomate, jamón de York, queso y mayonesa que no solo están presentes en la mayoría de negocios hosteleros de la provincia, sino que han sido reinterpretados por cocineros de prestigio como Dani García.

Una creación culinaria que logra conquistar a todo aquel que prueba su exquisito pan y su amplio relleno, y que ha sido exportado por toda la geografía nacional, convirtiéndose en uno de los elementos más destacados de la cultura malagueña. Sin embargo, a pesar de su amplio reconocimiento, la mayoría de sus comensales desconocen el verdadero origen de este bocado, que nació hace apenas 40 años de la mano de un prestigioso negocio malagueño ya extinto.

A principio de los años 80, el ocio malagueño giraba en torno a las salas de cine de la capital y sus grandes estrenos, lo que hacía indispensable para su clientela la búsqueda de un buen establecimiento en el que comentar la cinta tras verla tomando los mejores bocados a un precio reducido.

El nacimiento de los camperos de Málaga, en la década de los 80

Fue entonces cuando Miguel Berrocal Márquez, el dueño del negocio 'Los Paninis', que había abierto sus puertas en octubre de 1977 en la calle Victoria de la ciudad, decidió ofrecer un nuevo producto a todos aquellos clientes que quisieran degustar un nuevo bocadillo sabroso, de calidad y a buen precio a la salida del cine.

Clásico campero malagueño. / ISABEL PEREA SÁNCHEZ

En ese momento, decidió innovar creando un bocadillo diferente, con un pan plano de 25 centímetros de diámetro y semihecho que adquirían casi en su totalidad de la panadería 'El Molinillo' con la finalidad de que terminara de cocerse en las planchas de grill que utilizaban en su establecimiento.

Más de un mes probando bocadillos para crear el campero malagueño

Y para su interior, Berrocal decidió escoger ingredientes frescos y sencillos, traídos del campo en su mayoría, de ahí el nombre que recibió el bocadillo, "campero". Así, tras más de un mes probando distintas creaciones para dar con la idónea, desde 'Los Paninis' estrenaron esta creación formada por tomate natural, lechuga, queso, jamón, mayonesa, mostaza y kétchup.

Un bocadillo que logró un estallido de clientela en su local y una demanda mayúscula de los malagueños en el resto de locales de la capital y provincia, lo que hizo que los camperos se extendieran por toda la geografía malagueña y se transformaran a su formato actual, hasta acabar siendo uno de los emblemas más destacados de toda la historia de Málaga y uno de sus productos más degustados y admirados por toda la población.