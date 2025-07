El actor Paco León revela la increíble unión que tiene con una virgen "top" de Málaga: "Le hicieron las pestañas con un rizo de mi pelo”

El actor y director Paco León está íntimamente vinculado con una de las vírgenes "más top" de Málaga. Una sorprendente situación que la mayoría de malagueños desconoce y que ha desvelado el propio intérprete sevillano, que ha asegurado que realizó una curiosa donación durante la restauración de la talla.

León ha realizado estas declaraciones en el programa de 'A las bravas' de la Cadena Ser, donde ha acudido junto al también actor Raúl Tejón para presentar su nueva película 'Uno equis dos'. Durante su participación en el espacio, el sevillano ha mostrado su opinión sobre la polémica de la restauración de la Virgen de la Esperanza Macarena de Sevilla, lo que le ha llevado a contar su propia experiencia y su curiosa participación en la restauración de una virgen malagueña.

"Las restauraciones de las imágenes son muy delicadas, de verdad que admiro muchísimo a los y las restauradoras que tienen que meterse en esto porque, hagas lo que hagas, vas a pasarlo mal", ha señalado sobre la compleja labor de los profesionales encargados de trabajar con estas tallas.

Una situación que le ha llevado a recordar la vivencia de una de sus amigas, también restauradora, que tuvo que enfrentarse a la ardua tarea de trabajar con "una de las imágenes más top de Málaga". "No voy a decir el nombre porque no me quiero arriesgar", ha señalado el artista, que ha asegurado que la profesional no paraba de temblar ante el temor de arruinar la imagen.

Paco León habla de su aportación a una de las vírgenes "más top" de Málaga

"Ella tenía que cambiar la pestaña y temblaba porque decía 'tengo que cambiarle la pestaña, tengo que encontrar un cristalero que haga la lágrima del mismo tamaño porque si no tiene el mismo calibre...'", ha indicado León en el programa.

Junto a esto, ha continuado explicando que la principal preocupación de su amiga era el cambio de pestaña y cómo podría afectar eso a la expresión de la virgen: "Si son muy rectas, le hacen la mirada muy triste, como de vaca, y entonces tiene que tener una curva, pero no le puedes rizar las pestañas".

Ante esta encrucijada, la profesional decidió tomar una drástica medida y pedirle al actor que se cortara un rizo de su pelo para utilizarlo como pestaña de la virgen: "Me da muchísimo orgullo haber donado mi pelo".

Las pestañas de una virgen malagueña, de un rizo de Paco León

"Me cortó un rizo de mi pelo y le hizo las pestañas con él. Me da mucho orgullo y satisfacción haber donado un rizo de mi pelo", ha añadido el actor, que ha asegurado que admira la precisión de la restauración, lo que hace que los profesionales "lo pasen fatal".

Ante esta revelación, su compañero Raúl Tejón ha respondido con sorpresa: "Supéralo. Ni Nicolas Cage ni hostias". A lo que ha añadido el presentador del espacio, Raúl Pérez: "Con este gesto, estás haciendo que seas inmortal".