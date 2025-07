Firman el nuevo convenio de limpieza de edificios y locales de Málaga, con mejora salarios y condiciones para 8.500 trabajadores

Sindicatos y empresarios han firmado el nuevo convenio de limpieza de edificios y locales de la provincia de Málaga, con vigencia hasta diciembre de 2025 y que engloba a alrededor de 8.500 trabajadores del sector a nivel provincial. El acuerdo ha sido sucrito por los sindicatos CSIF, CCOO y UGT en la parte social, y por Aspel y Apelema en la parte empresarial.

El pacto para el convenio se ha alcanzado tras "muchos meses de bloqueo" desde que se iniciaran las negociaciones en mesa en abril de 2024,, según indica la central CSIF, que afirma esta "paralización" ha mantenido prorrogado un convenio caducado hace más de dos años, "con el consiguiente perjuicio para el colectivo afectado".

Condiciones

El nuevo convenio introduce la revisión salarial anual y de condiciones retributivas, con la inclusión del plus transporte y plus ropa en el plus convenio anual, eliminando estos complementos por separado; un pago único de 150 euros no consolidable, proporcional a la jornada y al tiempo trabajado, de carácter salarial, compensable y absorbible por las subidas del SMI, y en los mismos términos que en el convenio suscrito para los años 21-23. También hay un incremento del 5,5% en las tablas salariales desde este año, lo que, según el sindicato, spone "un avance significativo y responde a la demanda de actualización salarial tras años de contención".

Los importes de actualización salarial y el plus no consolidable se abonarán al mes siguiente de su publicación en el BOP de Málaga.

Respecto a la conciliación familiar y protección social, se amplía el derecho a reserva del puesto de trabajo de dos a tres años en caso de excedencia voluntaria y se reduce el tiempo de espera para solicitar una nueva excedencia de dos a uno año. También se mejora la ayuda por hijo con discapacidad, que aumenta de 33 a 40 euros mensuales, y se amplía el derecho a quienes tengan una discapacidad igual o superior al 33%.

El acuerdo incorpora igualmente la enfermedad profesional como causa de indemnización en el artículo 33 (póliza), con lo que se reconoce la exposición a riesgos inherentes al trabajo en el sector de limpieza.

Avances

La central sindical valora positivamente los avances recogidos en este nuevo texto, que, a su juicio, supone "una mejora sustancial respecto al convenio anterior en varios aspectos clave tanto económicos como sociales y de conciliación". "Tras un proceso negociador complejo, este convenio consolida derechos, actualiza condiciones y refuerza la protección laboral del colectivo", ha comentado CSIF.