La Junta y el Ayuntamiento acusan al Gobierno de "cambiar de criterio" para no darle a Málaga el Centro Nacional de Ciberseguridad

Las reacciones a la decisión del Gobierno central, que concibe el futuro Centro Nacional de Ciberseguridad como un departamento administrativo para el que no es necesario asignarle una ubicación física, no se han hecho esperar. La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga han acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de "cambiar de criterio " para no darle la sede este érgano tecnológico a la capital malagueña, que al igual que León se había postulado para albergarlo. Incluso, el asunto ha llegado al Parlamento de Andalucía y el consejero andaluz de la Presidencia, Antonio Sanz, ha mostrado durante una intervención parlamentaria una memoria económica de ese proyecto para contradecir al Ejecutivo nacional y defender que inicialmente sí iba a tener ubicación física. "Todo es para dañar a Andalucía, todo para impedir que Málaga sea quien tenga la sede", manifestó Sanz en la cámara autonómica.

Horas después de la información publicada por La Opinión de Málaga, Sanz puso como ejemplo un documento en el que, según la versión de la Junta, se detalla que el centro contaría con un equipo de 35 personas, una partida de alquiler para un espacio de 300 metros cuadrados, tres vehículos, mobiliario, cámaras de seguridad o zona de seguridad para los accesos.

Tales argumentos chocan frontalmente con la aclaración del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública contra la que el consejero reacciona, una vez que el Gobierno sostuvo que "no se trata de una agencia ni de ninguna institución de nueva creación que requiera de una ubicación física" y "es un departamento administrativo más" que "estará adscrito al Departamento de Seguridad Nacional".

Reacción del alcalde de Málaga

Las manifestaciones del alcalde de Málaga, Paco de la Torre, también rezumaron cierto malestar. El regidor se rebeló contra la decisión del Gobierno central y adoptó el tono con matices diplomáticos que tantas veces le caracteriza: "Es evidente que el Gobierno se explicó mal o escribió de forma inadecuada las disposiciones que hablaban del Centro Nacional de Ciberseguridad. Daba la impresión que era un órgano de nueva creación con un espacio físico concreto", recalcó.

Y, en este punto, De la Torre enfatizó que "la capacidad tecnológica de Málaga en el plano privado y público sobre esta materia está a disposición de lo que el Gobierno necesite para que este departamento, como le llama ahora, cumpla sus funciones de la forma más eficaz".

Respuesta del Gobierno: "Sanz falta a la verdad"

El Ministerio de Transformación Digital y el delegado del Ejecutivo en Andalucía, Pedro Fernández, han recordado que el Centro Nacional de Ciberseguridad estará adscrito al Departamento de Seguridad Nacional y que, por tanto, no se prevé una ubicación física para el mismo.

Así, y ante las críticas vertidas este jueves desde la Junta y el PP-A por la no ubicación del referido centro en Málaga, Fernández ha dicho que el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, "falta totalmente a la verdad".

"Es completamente falso que se vaya a construir o crear una nueva sede para el Centro Nacional de Ciberseguridad. El anteproyecto de ley prevé una nueva estructura organizativa en la que el Centro Nacional de Ciberseguridad estará adscrito al Departamento de Seguridad Nacional que está ubicado en Moncloa. Por lo tanto, no se construirá una nueva sede que requiera de una nueva instalación", ha explicado Fernández en una nota de audio difundida a los medios.

Así, tras incidir en que "es un departamento administrativo", Fernández ha insistido: "El señor Sanz lo sabe, y sabe que no dice la verdad. La única intención es generar otra falsa polémica y ocultar los graves problemas que hay en Andalucía como consecuencia de la pésima gestión del país".

Las acusaciones de Sanz

Al responder en sede parlamentaria a una pregunta del PP sobre las relaciones de la Junta con el Gobierno de España, el consejero Antonio Sanz lo calificó como "un nuevo agravio, una nueva discriminación, una nueva traición a Andalucía del Gobierno de Sánchez y la señora Montero". Sanz consideró "paradójico" que "la decisión del Gobierno de España sea que Málaga no va a ser la sede del Centro Nacional de Ciberseguridad, teniendo en Andalucía uno de los mayores polos digitales de Europa y el ecosistema de ciberseguridad más potente".

"Dicen que ya no requiere ubicación física. Pues, miren, aquí está la memoria de creación del Centro Nacional de Ciberseguridad. La memoria dice todos los puestos de trabajo que va a tener. La memoria dice el alquiler del edificio y las características del edificio. La memoria dice cuáles son los gastos del centro y la memoria dice la relación de puestos de trabajo uno a uno que va a haber en el centro. ¿Qué ocurre? ¿Han cambiado de criterio para no dárselo a Málaga?", se preguntó Sanz.

Y, en este punto, el consejero culpó directamente de lo sucedido a la vicepresidenta del Gobierno y candidata dentro de unos meses a la presidencia de la Junta en la papeleta del PSOE, María Jesús Montero: "Eso es lo que ha hecho la señora Montero, que para evitar que Málaga pueda ser la sede ha cambiado los criterios. Y lo que aquí está es la memoria,del gobierno que crea el Centro Nacional de Ciberseguridad, lo cambian todo y ahora dice que ya no hace falta. Que ahora no va a haber ubicación física, todo es dañar a Andalucía".

Javier Salas: "Es una polémica estéril"

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, también ha salido al paso de las críticas vertidas desde la Junta y del PP respecto al futuro Centro de Ciberseguridad Nacional: "No es un centro en sí con sede física, es una labor encomendada a una persona que pertenece al Departamento de Seguridad Nacional, que será la encargada de coordinar los centros de ciberseguridad ya existentes, que sí tienen sede física y personal, como son el Incibe --el Instituto Nacional de Ciberseguridad ubicado en León-- y como es el Centro Criptológico Nacional", explicó.

"Por lo tanto, es una polémica estéril desde el principio porque no existe un centro como tal. Existen unas labores encomendadas a una persona del Departamento de Seguridad Nacional de coordinación de los centros ya existentes", concluye.

Indignación en el PP de Málaga

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha señalado con indignación que el Gobierno de Sánchez "lleva su sectarismo al límite" y prefiere "degradar" el Centro Nacional de Ciberseguridad al presentarlo ahora como un departamento "antes que ubicarlo en Málaga", tal y como ha informado el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y recogen los 'populares'. Se trata, a su entender, de "otro ejemplo más del agravio que lleva padeciendo la provincia durante estos últimos siete años de sanchismo".

De este modo, Carmona ha asegurado que "somos una auténtica referencia internacional en materia de innovación y tecnología", al tiempo que ha subrayado que la decisión viene marcada por la línea impuesta desde hace siete años contra Málaga. "Esto no es más que otro castigo que sumamos a la lista contra nuestra provincia, contra los malagueños".

Carmona, que ha preguntado a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, "si ha dado la orden de ir contra Málaga, una vez más", ha subrayado que la memoria económica del proyecto contemplaba alquilar un espacio de 300 metros cuadrados y 35 empleados, además de zona de seguridad y tres vehículos, alegando que desde el Ejecutivo de Sánchez "han preferido pasar de centro a departamento sólo para que no venga a esta ciudad".

El dirigente 'popular' ha recordado la iniciativa registrada por el grupo 'popular' en forma de Proposición No de Ley (PNL) aprobada en abril por el Parlamento andaluz, o la moción a la que dio luz verde el Ayuntamiento de Málaga para que la ciudad fuese la sede oficial del Centro Nacional de Ciberseguridad.

"Nos hemos transformado en un referente en materia tecnológica y de ciberseguridad no sólo en España, sino en Europa; somos la localización idónea para acoger este centro", ha manifestado. Sin embargo, ha añadido Carmona, "Sánchez y los suyos hacen todo lo posible para frenar el progreso de Málaga. Es más, prefieren transformar este proyecto en un mero departamento para no ubicarlo aquí", ha insistido.

"Esta decisión partidista, una vez más, muestra la intolerancia de Sánchez contra los malagueños que, en libertad, eligen mayoritariamente gobiernos del Partido Popular", señalan desde el PP.