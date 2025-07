Málaga no será la sede del Centro Nacional de Ciberseguridad

Málaga no obtendrá la recompensa por la que se embarcó en una apuesta encaminada a incrementar el potencial que la sitúa como uno de los grandes 'hub' tecnológicos del sur de Europa. La ciudad gobernada por Paco de la Torre (PP) no será la sede del futuro Centro Nacional de Ciberseguridad. Ni Málaga, ni León, ni ninguna otra urbe española lo acogerán. Y, de hecho, los argumentos ofrecidos por el Gobierno de España para desacreditar candidaturas enfocadas a este objetivo aclaran que este órgano tecnológico no se tratará de "una agencia ni de ninguna institución de nueva creación que requiera de una ubicación física".

Así lo aseguraron fuentes del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, al explicar que el Centro Nacional de Ciberseguridad será "un departamento administrativo más" y "tal y como se indica en la Disposición adicional primera del Anteproyecto de Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad, estará adscrito al Departamento de Seguridad Nacional". "Es un centro de coordinación de las autoridades competentes, de los Equipo de Respuesta ante Emergencias Informáticas (CSIRT) de referencia y de otros ministerios, además de coordinar la representación internacional", agregaron.

Tanto Málaga como León se postularon para albergarlo después de que, a mediados del pasado mes de enero, el Gobierno de España presentara el anteproyecto de la Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad, que contempla la creación de un Centro Nacional de Ciberseguridad como el órgano "que se encargará de la dirección, impulso y coordinación del mecanismo de ciberseguridad y será la autoridad de gestión de las crisis de ciberseguridad que puedan producirse".

Iniciativas baldías

La aclaración realizada por el Gobierno de España también muestra como baldías y, en cierto modo, como carentes de sentido las diversas movilizaciones e iniciativas institucionales llevadas a cabo en tierras malagueñas, o incluso por el Gobierno andaluz del PP, para que Málaga albergase la sede física -que en realidad no se creará- de este órgano tecnológico.

Es más, tras el llamamiento inicial del Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía para promover esta candidatura, llegaron a ser aprobadas por unanimidad diversas mociones en las que formaciones políticas de todos los signos se alinearon para votar a favor.

La primera de ellas fue alumbrada, a finales del pasado mes de febrero, en el Ayuntamiento de la capital con el respaldo de todos los grupos (PP, PSOE, Vox y la izquierda de Con Málaga). Y, una semana después, el propio Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó una declaración con la que instaba al Gobierno central a designar a Málaga como la sede del Centro Nacional de Ciberseguridad.

Eso sí, ahí no se quedaron las reivindicaciones. A finales de abril, la candidatura de Málaga puso de acuerdo a todo el Parlamento de Andalucía. Los cinco grupos políticos representados en la Cámara autonómica -PP, PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía- aprobaron una Proposición No de Ley de los populares para insistir en la petición al Ejecutivo nacional y presionar para que ese proyecto recalase en la capital malagueña. O, por si ya no fuera poco, el presidente andaluz Juanma Moreno llegó a asegurar en algunas de sus intervenciones que no tenía "la menor duda" de que Málaga sería la ciudad elegida para albergarlo y así reforzaría aún más su condición de capital tecnológica.

En aquellas mismas fechas, el PP de Málaga se atribuyó el liderazgo de las iniciativas para que se lograse esta aspiración y hasta anunció la puesta en marcha de una campaña para que los ciudadanos malagueños conocieran la importancia del proyecto y pudiesen mostrarle su apoyo.

'Competición' con León

Ahora bien, no solo en Málaga se ha estado suspirando por la ubicación de este Centro Nacional de Ciberseguridad. Hay otra ciudad española cuyo alcalde no es del PP sino del PSOE, León, que no tardó en salir a echarle un pulso y hacer muy visible su misma pretensión. Es más, en suelo leonés se vio como una amenaza para su apuesta tecnológica la candidatura malagueña, ya que es precisamente allí dónde está radicado -tras crearlo el Gobierno del 'paisano' José Luis Rodríguez Zapatero- el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).

Un día después de que se hiciera lo mismo en el Ayuntamiento de Málaga, en el Consistorio de León se aprobó el viernes 28 de febrero -también por unanimidad- otro acuerdo encaminado a perseguir esta meta y se le pedía ese órgano al Gobierno central para configurar en aquella ciudad "un gran hub de ciberseguridad". La iniciativa municipal suscitó, igualmente, en tierras castellanoleonesas el apoyo del Gobierno autonómico de Alfonso Fernández Mañueco (PP).

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante una visita a Málaga. / L. O.

Tras la dimensión que adquirió una especie de 'competición' entre Málaga y León por el Centro Nacional de Ciberseguridad, en una visita a aquella zona -esta primavera- el ministro para la Transformación Digital y de la Función pública, Óscar López (PSOE), desmontó la pugna asegurando que se trataba de "una polémica absurda".

López no alimentó la posibilidad de ubicar físicamente este órgano tecnológico en cualquiera de las dos ciudades que se postularon. Y tampoco se hará en ninguna otra, como ahora ha confirmado la respuesta del Ministerio que él dirige tras una consulta realizada esta semana por La Opinión de Málaga.