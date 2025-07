Cada vez más mujeres y más jóvenes deciden congelar sus óvulos en Málaga

La vitrificación de ovocitos, también conocida como congelación de óvulos, es una opción por la que cada vez apuestan más mujeres que quieren ser madres, pero que consideran que todavía no es el momento. Así lo afirma el ginecólogo Federico Merino, director de IVI Málaga, que asegura que la demanda de esta técnica que permite preservar la fertilidad ha aumentado de manera “espectacular” en los últimos años.

“Es una especie de ‘plan b’ que hacemos para que las mujeres puedan parar el tiempo y ampliar el tiempo de su ventana reproductiva. De forma que, pasados unos años, si en el momento que vayan a buscar el embarazo no pueden, dispongan de una especie de mando de la televisión con el cual puedan rebobinar hacia atrás y recuperar los óvulos de cuando eran más jóvenes”, explica el director de la clínica malagueña, donde la demanda de esta técnica ha crecido casi un 40% en lo que va de 2025 con respecto a los datos registrados el año pasado.

En total, en 2024 se realizaron 108 vitrificaciones, una cifra que contrasta notablemente con la registrada una década atrás, ya que en el año 2014 fueron solo 9 mujeres las que decidieron congelar sus óvulos. Este aumento, se enmarca dentro de una tendencia nacional al alza que también se refleja en los datos de la Sociedad Española de Fertilidad, que revelan que en el año 2022 se contabilizaron 2.500 vitrificaciones más que en 2021.

“La gente se está dando cuenta de que es un procedimiento muy útil y que realizado a tiempo da un pronóstico muy favorable”, sostiene el especialista, que aclara que congelar los óvulos no implica que cuando la mujer quiera ser madre tenga que utilizarlos necesariamente, sino que, simplemente, son un ‘plan b’ al que recurrir si el embarazo espontáneo no llega, pues recuerda que, con el paso del tiempo tanto la calidad como la cantidad de los ovocitos va mermando.

Baja la edad media

Respecto al perfil de las usuarias, destaca que en los últimos años se ha apreciado un descenso en la edad media de las mujeres que deciden congelar sus óvulos. “La media del año pasado fue de 35,4 años, que está bastante bien”, indica el director de IVI Málaga, que resalta que, como consecuencia de realizar el proceso a una edad más temprana, el pronóstico va siendo progresivamente mejor.

“No es lo mismo congelar óvulos con 33 años en los que se presupone que la inmensa mayoría de óvulos van a estar bien, a congelarlos con 40 en los que el porcentaje de óvulos buenos va a ser infinitamente menor”, subraya el doctor Merino, que insiste en la importancia de concienciar a la población de que la congelación de óvulos es “una herramienta súper potente”, pero si se hace a tiempo.

En este sentido, lamenta que aún reciben a muchas mujeres que deciden congelar sus óvulos demasiado tarde por falta de información o conocimiento sobre el proceso de fertilidad. “Creo que se hace mucho hincapié en la mujer joven en todas las técnicas que hay para no quedarse embarazada, pero se habla en general poco de hasta qué punto la mujer tiene una fertilidad suficiente como para concebir”, opina el doctor Merino.

Imagen de la preservación de ovocitos en IVI Málaga / L.O.

Causas sociales

En cuanto a los motivos que llevan a las mujeres a vitrificar sus óvulos, el doctor tiene claro que el más frecuente es el que se conoce como “causas sociales”, es decir, aquellas mujeres que, debido a su situación profesional, económica o de relación, desean posponer su maternidad, pero quieren poder tener la opción en el futuro.

“La mujer, por el motivo que sea, no tiene intención de ser madre ahora mismo y decide guardar sus óvulos, bien porque no tiene pareja y ve que se acerca a los 35 años; o bien porque la pareja es homosexual y sabe que para ser madre va a tener que necesitar una técnica de reproducción asistida y, por tanto, cuanto antes se congele los óvulos mejor; o mujeres que tienen claro que van a ser madres ellas solas”, detalla.

Otro de los motivos puede ser oncológicos o por otro tipo de causa médica, como la endometriosis, aunque en este último caso, precisa que en muchas ocasiones suelen acudir a la consulta cuando la enfermedad ya les ha hecho “mucho daño”.

Proceso rápido y sencillo

El proceso de vitrificación es “rápido” y “sencillo”, según el director de la clínica, que explica que dura alrededor de 12 días desde que se inicia la medicación hasta que se realiza la punción ovárica. Asimismo, puntualiza que, antes de comenzar el proceso, le gusta siempre dedicar unos minutos a ahondar en la situación personal de cada paciente. “Intento hablar con ella para ver si realmente hay indicación para congelar o si podemos esperar un poco, o si vamos ya muy tarde o si no tiene sentido”, comparte el especialista, que apunta que “tampoco hay que tener excesiva prisa”.

Según el doctor, el “punto medio” sería realizarlo entre los 30 y los 35 años, ya que a partir de esa edad es cuando la cantidad y calidad de los óvulos comienza a descender notoriamente. Una vez congelados, pueden preservarse de manera indefinida. “Normalmente, se destruyen cuando la paciente cumple 50 años o ha habido alguna causa médica que lo justifique”.

¿Cómo funciona?

Si finalmente la mujer decide utilizar sus óvulos congelados porque no se ha logrado el embarazo natural, se recurre a la fecundación in vitro. De manera que, se fecundan los óvulos con el semen de la pareja o de un donante, se crean embriones, y, posteriormente, se transfiere uno al útero. El resto pueden congelarse para futuros intentos. El precio de la vitrificación ronda los 3.000 euros, dependiendo de la clínica. No obstante, Merino aclara que, si es por motivos oncológicos, se realiza sin coste gracias a la Fundación IVI, aunque en ese caso está cubierto por la sanidad pública.

En cuanto a la probabilidad de embarazo, Merino subraya que depende, fundamentalmente, de la edad a la que se hayan congelado, y no de la edad a la que se transfieran. “Si se congelan con menos de 35 y conserva entre 10 y 12, hay artículos que hablan de tasas de éxito de más del 80%, pero si lo ha congelado con 39, ese ratio va a bajar mucho”.

Por último, el doctor destaca que, recientemente IVI Málaga ha incorporado un sistema de inteligencia artificial que evalúa las probabilidades de éxito de cada óvulo. Esta tecnología analiza imágenes microscópicas de los ovocitos para estimar, por ejemplo, la probabilidad de que un óvulo llegue a convertirse en embrión o incluso en un recién nacido.

