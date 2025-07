Los sindicatos salen a la calle en Málaga para denunciar la “lamentable situación” de la bolsa del SAS

Profesionales sanitarios de toda Andalucía se han concentrado este jueves por la mañana frente a los principales hospitales públicos para denunciar la “lamentable situación” en la que se encuentra la bolsa de empleo del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que está perjudicando a miles de profesionales.

En el caso de Málaga, la protesta, convocada por los sindicatos de Satse, CSIF, CCOO y UGT, ha tenido lugar a las puertas del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga (el Clínico), donde los trabajadores han coreado consignas como “La bolsa del SAS, maltrata al personal”, “Menos directores y más baremadores” y “Me tengo que marchar por la bolsa del SAS”.

Según han explicado los sindicatos, el SAS modificó, sin previo aviso, el programa informático para hacer la baremación, lo que ha provocado que miles de trabajadores hayan perdido méritos formativos o profesionales que ya tenían puntuados, entre otros problemas.

Como consecuencia, profesionales que contaban con muchos años de experiencia han visto disminuida su puntuación en bolsa o, incluso, se han quedado fuera de ella. “Hay candidatos que han perdido más de 50 puntos en bolsa. Eso les lleva a pasar de estar en una posición de que no le falte el trabajo durante todo el año, a que cuando finalice el verano tengan pocas posibilidades de trabajar en el sector público”, ha denunciado Juan José Sánchez, secretario provincial del sindicato de enfermería Satse.

Continuos errores

“Han tardado cuatro años en actualizarlo y cuando lo han actualizado lo han hecho mal y con numerosos errores”, ha añadido el representante sindical, que ha asegurado que el estado actual de la bolsa es una “falta de respeto hacia los criterios de méritos de capacidad y de igualdad”.

Los sindicatos critican que la falta de actualizaciones, los continuos errores en los listados, las abusivas notas de corte hacen que “este fundamental sistema de contratación” no funcione desde hace bastante tiempo. “Este cambio se hizo de forma unilateral no solo sin consultar, sino en contra del criterio de los sindicatos, que le advertimos que no podían borrar de un plumazo todo lo que había baremado y ponerse a baremar de nuevo, que tenían que tener en cuenta el corte del 2021 y, a partir de ahí, baremar los nuevos méritos”, ha argumentado Sánchez.

Avalancha de solicitudes

“¿Eso que ha originado? Que si tú les pides a los 300.000 profesionales inscritos en bolsa que vuelvan a echar todos sus méritos, se han encontrado con decenas de millones de méritos que tenían que baremar”, ha añadido el representante de Satse, que ha afirmado que han sido "incapaces de hacerlo" y, además, lo han hecho “mal”.

Concentración en el Hospital Clínico de Málaga / L.O.

“Los profesionales han invertido dinero en formarse y en adquirir nuevos méritos que no han sido reconocidos”, ha señalado Juan Carlos Navas, secretario general del sindicato de sanidad y sectores sociosanitarios de CCOO de Málaga, que ha advertido que profesionales que llevaban 15 años trabajando en el SAS se han quedado fuera en el último corte de bolsa, que es el del año 2023, porque “al cambiar el sistema informático no aparecen en los listados”.

Según Navas, el programa es “perverso”, “complejo” y “con muchos errores” lo que provoca que muchos trabajadores no puedan acceder al mismo. “Se cuelga mucho y entonces ha habido muchos errores de inscripción”, ha lamentado el representante de CCOO, que ha concluido que el nuevo sistema “es un desastre”. Asimismo, ha recordado que, según lo pactado, los méritos que ya están baremados deben mantenerse, por lo que no es necesario registrar solicitudes todos los años.

Más recursos

“Tienen que poner más recursos, más personas a baremar para garantizar la igualdad de méritos y de capacidad”, ha exigido Navas. Por su parte, Alba Pérez, delegada sindical de UGT, ha reclamado que los listados se actualicen, mínimo, una vez al año y que se sepa con cuántos puntos se están dando los contratos y en qué centro.

Pedro Campos, delegado de CSIF en Málaga, ha calificado la situación de la bolsa como “insostenible” y un “atropello” a los profesionales. “Lo que antes era realmente una herramienta medianamente eficaz y transparente, se ha vuelto un bloqueo constante”.

Las cuatro organizaciones sindicales exigen soluciones “de una vez por todas”, además de un compromiso “claro y contundente”, para que el sistema de contratación sea transparente y procure la igualdad, el mérito y la capacidad de todos y cada uno de los participantes.

Respuesta de la Consejería

Tras las movilizaciones, la Consejería de Salud ha recordado que su compromiso sigue siendo la “firme apuesta” por el empleo fijo y el cumplimiento de las normas sobre la limitación de la temporalidad. “Entre 2018 y 2024, se han incorporado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) más de 56.800 nuevos titulares, y se han publicado las convocatorias de más de 21.900 plazas”, han señalado desde Salud, que ha asegurado que, al finalizar la legislatura, el 94% de la plantilla del SAS, será fija.

Respecto a las bolsas de empleo, han señalado que estas deben responder a las necesidades de contratación temporal, por el “tiempo mínimo indispensable” para la resolución del proceso selectivo de personal fijo. “Serán estas necesidades las que determinarán las personas demandantes que serán baremadas y podrán formar parte de las listas de contratación”, han afirmado.

Nuevo acuerdo

En este momento, según la Consejería, hay publicados el 70% del total de listados definitivos de bolsa. Asimismo, han indicado que se han inscrito 183.328 personas demandantes de empleo que han presentado 329.583 solicitudes a diferentes categorías/especialidades y que se están baremando más de 11 millones de méritos.

“El SAS trabajará en alcanzar un acuerdo con las Organizaciones Sindicales para la actualización de las normas que rigen la contratación temporal para que estas respondan a las normas actuales de limitación de la temporalidad y permitan la actualización continua de las Bolsas temporales”, han añadido desde Salud, que subrayado que el objetivo de esta actualización de las normas persigue “agilizar los procedimientos y garantizar los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad”.