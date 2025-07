La Catedral de Málaga realzará su belleza interior con un nuevo sistema de iluminación

A las actuaciones que actualmente se aprecian en la cubierta de la Catedral de Málaga, se sumará en los próximos meses una intervención interior llamada a realzar su belleza. El templo contará con un nuevo sistema de iluminación ornamental interior, que será una realidad en un futuro inmediato gracias a un convenio firmado entre el Cabildo Catedralicio y la Fundación Iberdrola España.

El proyecto supondrá una inversión de 200.000 euros y contempla la instalación de tecnología LED de última generación para reducir el consumo energético de la Catedral y poner en valor su patrimonio arquitectónico. De hecho, los trabajos se llevarán a cabo con el objetivo de realzar la belleza de la arquitectura siloesca del templo, caracterizada por un alzado que combina la superposición de elementos con el mantenimiento de proporciones clásicas.

En la primera de las intervenciones previas a la firma del convenio, el deán de la Catedral, José Manuel Ferrary, explicó que este proyecto dotará a la Catedral "de una nueva iluminación digna de su belleza y trascendencia histórica".

Otra imagen del acto celebrado en la Catedral de Málaga. / Alex Zea

Posteriormente, en el epílogo del acto, el deán también expuso que los trabajos comenzarán con unos estudios previos y, cuando estos concluyan, tendrán un plazo de ejecución situado entre los ocho meses y un año completo. "Se empieza hoy y se terminará con éxito, tenemos esa esperanza y está fundada en la seriedad y el compromiso de una empresa", afirmó.

Después de que al inicio lo hiciera Ferrary, tomó la palabra el obispo Jesús Catalá y aseguró que "con el proyecto de iluminación interna, gracias a la Fundación Iberdrola España, la Catedral quedará ahora embellecida por dentro, resaltando su belleza y pudiendo ser apreciada mucho mejor". "La iluminación interior nos hará ganar visualidad y fantasía, va a ganar mucho más la Catedral", agregó el prelado.

"Una sinfonía inacabada"

Durante su intervención, Jesús Catalá abordó la idea de que la Catedral de Málaga es "mal llamada" 'la manquita'. "La catedral no está manca, es el mejor emblema que tiene Málaga activo, las catedrales tardan muchos años en acabarse, es una sinfonía inacabada en la que estamos trabajando; Manquita es que le han cercenado un brazo, aquí no se ha cercenado nada, es que no se ha hecho aún", apostilló.

Asimismo, el prelado recordó que la catedral de la Diócesis malacitana "fue iniciada a principios del siglo XVI y reconstruida a finales del XVIII, ha mantenido su estilo renacentista, fiel al primer proyecto de Ventura Rodríguez que no se terminó de construir". "Por eso la llamamos una sinfonía inacabada y tras varios siglos, hemos retomado el proyecto inicial para dotarla de unas cubiertas, que eliminen las filtraciones de agua y sus consecuencias nefastas, para salvarla de su lenta destrucción", enfatizó Catalá, quien en septiembre será relevado por un nuevo Obispo de Málaga, el oscense José Antonio Satué.

Asimismo, el presidente de la Fundación Iberdrola España, Jaime Alfonsín, expuso que "la Catedral de Málaga es uno de los grandes símbolos del patrimonio histórico y legado de nuestro país".

"Con esta intervención, queremos poner en valor su riqueza artística y arquitectónica mediante una iluminación sostenible y eficiente; esta actuación refleja el compromiso de la Fundación Iberdrola España con la cultura, el arte y la conservación del legado común", señaló Alfonsín.

Intervención del alcalde

La última de las intervenciones le correspondió al alcalde de la ciudad, Paco de la Torre, quien se alineó con la idea de Catalá que concibe la Catedral como "una sinfonía inacabada". "La Catedral es algo muy importante para nosotros , esta actuación mejorará lo que podemos ver, va a permitir que se conserve bien la belleza interior, la va a poner en valor de una manera más visible y más clara", añadió.

Además, el regidor resaltó que este proyecto "está alineado con la estrategia del Ayuntamiento que apuesta por la eficiencia energética y la sostenibilidad urbana, dentro de la cual está desarrollando un plan municipal que permitirá que a final de año el alumbrado público alcance el 100% con tecnología LED; y al mismo tiempo, contribuye a la puesta en valor del patrimonio de la ciudad y, en especial, de la Catedral de Málaga", recalcó.

Al acto de la firma del convenio también acudieron el delegado de Iberdrola en Andalucía, Antonio Fernández, y diversos miembros del Cabildo Catedralicio encabezados por el dean, José Manuel Ferrary.