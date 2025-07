Vox acusa al PP de mentir a los malagueños y pone en riesgo el futuro de la Rosaleda y al Málaga CF

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Málaga ha denunciado este miércoles la preocupante situación en la que se encuentra el Málaga Club de Fútbol, consecuencia directa “de la falta de planificación, previsión y compromiso por parte de las administraciones gobernadas por el Partido Popular, Junta de Andalucía, Diputación Provincial y el propio Consistorio malagueño”.

El portavoz de la Formación, Antonio Alcázar, advierte que, “a escasos meses del inicio previsto para las obras de remodelación del estadio de La Rosaleda, ni existe un proyecto definido ni se han cumplido los compromisos anunciados públicamente para ofrecer una alternativa de sede al club”.

“La afición del Málaga CF no puede seguir siendo víctima del desgobierno del Partido Popular. No hay proyecto, no hay calendario, no hay alternativa. Es una absoluta tomadura de pelo para todos los malagueños que sienten estos colores como propios”, ha señalado Alcázar.

El Grupo Municipal recuerda que el propio Ayuntamiento se comprometió públicamente a facilitar el uso del Estadio Ciudad de Málaga como recinto provisional.

Hay que recordar que el Málaga CF emitió un comunicado oficial manifestando su “profunda preocupación” ante un posible aforo de sólo 12.500 aficionados, lo que pone en riesgo a juicio del club el futuro deportivo, económico y social del mismo.

Falta de proyecto

El GM Vox Málaga reclama la presentación inmediata del proyecto de remodelación con sus plazos y fases claras; una alternativa real y viable para que el club dispute sus partidos durante las obras, con público; que el equipo de gobierno haga públicos los acuerdos y compromisos alcanzados con el club y el resto de las administraciones implicadas; y el respeto a la afición y a las peñas del Málaga C.F., que han sido sistemáticamente ignoradas.

“El Partido Popular no puede seguir culpando a otros. Son ellos quienes gobiernan en las tres administraciones responsables. La afición malaguista merece respeto, y eso empieza por decir la verdad y ofrecer soluciones reales”, ha añadido Alcázar.

Desde Vox Málaga recuerdan que esta situación afecta directamente al tejido social, deportivo y económico de la ciudad, y advierten que no permitirán que el futuro del Málaga CF quede en el aire por intereses o negligencia política.