Con Málaga exige responsabilidades tras el "fiasco" de la renuncia al Mundial

El portavoz y la portavoz adjunta del grupo municipal de Con Málaga, Nicolás Sguiglia y Toni Morillas, respectivamente, han exigido responsabilidades tras "el fiasco" de la renuncia de Málaga a ser sede del Mundial 2030.

En concreto, Sguiglia ha calificado de "fracaso rotundo" la renuncia y ha recordado que fue un proyecto "impulsado por el alcalde Francisco de la Torre que", a su juicio, "ha terminado por demostrar que solo era humo".

"El alcalde ha vuelto a hacer lo que mejor sabe: propaganda. Es un especialista en el simulacro, en crear titulares y vender la marca Málaga mientras descuida lo más importante: gestionar con rigor y pensar en el bienestar real de las y los malagueños", ha añadido en un comunicado Sguiglia.

Además, ha señalado que desde que "De la Torre anunciara por primera vez la intención de convertir a Málaga en ciudad mundialista han pasado más de dos años y medio". "Desde entonces no movió ni un dedo. No hay avances, no hay proyecto, no hay nada. Solo titulares vacíos y fotos para la prensa".

También ha recordado que "esta renuncia no es gratuita". "Ha costado dinero público. Se han destinado recursos al proyecto, se han hecho campañas y promesas. Exigimos transparencia sobre ese gasto y pediremos responsabilidades políticas", ha asegurado.

Además, el portavoz del grupo municipal ha enmarcado este desenlace dentro de una "larga lista de fracasos promovidos por el alcalde", citando como antecedentes la candidatura fallida de Málaga como Capital Europea de la Cultura en 2016, la frustrada Expo 2027, y otros proyectos internacionales frustrados como la Copa América de vela". "Siempre lo mismo: anuncios grandilocuentes sin base real ni planificación seria. Es hora de dejar la propaganda a un lado".

Por último, ha exigido "un giro de timón", ya que "es urgente que el Ayuntamiento abra un debate público y presente un proyecto serio para afrontar la remodelación del estadio. El Málaga y su afición merecen una infraestructura digna, planificada y con futuro". Así, ha pedido al gobierno municipal que "deje de mirar al escaparate" y "ponga en el centro de su acción las condiciones de vida reales de las y los malagueños".

"Historia de un fiasco anunciado"

La portavoz adjunta de Con Málaga ha responsabilizado al alcalde de "la renuncia a que Málaga sea una de las sedes del Mundial de Fútbol de 2030. Es la historia de un fiasco anunciado".

"Tras meses tirando balones fuera, el alcalde ha tenido que dar marcha atrás y dejar a Málaga sin Mundial por empecinarse en un proyecto de remodelación de La Rosaleda que, como ya veníamos advirtiendo, era un pelotazo imposible de realizar y envuelto de opacidad y mentiras a la ciudadanía y a la afición malaguista", ha advertido.

Así, Morillas ha acusado al alcalde de "no asumir las responsabilidades por su negligencia" y de "tirar balones fuera culpando a la afición por la decisión de la renuncia. Vendió humo y la realidad es que carecía de proyecto solvente, adecuado y con garantías para el cumplimiento de los plazos de la FIFA. Antepuso el interés por el pelotazo por encima de los intereses del Málaga CF y su afición".

Morillas ha explicado que "el alcalde se ve obligado a recular después de haber engañado a la afición del Málaga CF. Prometió que el Estadio de Atletismo podría acoger a los 25.000 abonados y no es verdad. Al tiempo que la operación para remodelar La Rosaleda estaba marcada por la opacidad y la megalomanía marca de la casa del PP de Málaga. Unos delirios de grandeza que han acabado, una vez más, en fiasco. De la Torre ha traicionado la ilusión de miles de aficionados del Málaga".

"Con esta renuncia se consuma otro fiasco del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Málaga, en este caso compartido con los gobiernos del PP en la Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga. El modelo de gobierno de De la Torre, a golpe de pelotazos, titulares y promesas incumplidas, vuelve a defraudar a la ciudadanía y a la afición malaguista", ha concluido.