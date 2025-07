El PSOE califica de "fraude político" la decisión de que Málaga no sea sede del Mundial 2030

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha calificado este jueves de "fraude político en toda regla la decisión del alcalde, Francisco de la Torre, de renunciar oficialmente a que Málaga sea una de las sedes del Mundial 2030, tras meses de promesas incumplidas y ocultación deliberada de información sobre el estadio provisional".

"El alcalde ha sido preso de sus propias mentiras ha conducido la situación a la negativa a remodelar el estadio para la cita mundialista. Hay que actuar de inmediato. Exigimos que el pleno se celebre urgentemente", ha añadido.

Pérez ha recordado que la inclusión de Málaga como sede del Mundial "fue un compromiso electoral del propio De la Torre, anunciado a bombo y platillo durante la campaña de las municipales de 2023, con el respaldo de las tres administraciones gobernadas por el Partido Popular: el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Andalucía".

"Fue una promesa de partido, una bandera de campaña del PP, y hoy sabemos que todo fue humo. Una estafa electoral que ha terminado en traición al sentimiento malaguista", ha añadido en un comunicado.

Ha insistido en que "lo que ha hecho el alcalde es jugar con la ilusión de toda una ciudad. Ha mentido a la afición, ha mentido al club y ha mentido a las instituciones. Sabía desde hace meses que, por problemas de cimentación, el Estadio de Atletismo no podía albergar las 26.000 localidades prometidas, y en lugar de afrontarlo con responsabilidad, optó por mentir y dejar pasar el tiempo hasta conducirnos a esta renuncia vergonzosa".

Asimismo, el portavoz municipal del PSOE ha asegurado que "la decisión de no reformar La Rosaleda y de no habilitar un estadio alternativo adecuado no responde a una imposibilidad técnica, sino a una falta absoluta de previsión, liderazgo y voluntad política por parte de quienes gobiernan Málaga desde hace décadas".

"Y no estamos hablando solo de un estadio, sino de una oportunidad histórica para situar a Málaga en el mapa internacional del deporte, atraer inversiones y mejorar nuestras infraestructuras", ha añadido.

Por otro lado, Pérez ha exigido la convocatoria "inmediata" del pleno extraordinario solicitado por el grupo municipal socialista, "para que el alcalde dé la cara" y explique "por qué se ha ocultado la verdad, por qué no se han hecho los deberes y por qué Málaga pierde el tren del Mundial mientras otras ciudades avanzan".

"Lo que ha ocurrido es un desprecio absoluto a la afición, al club y a toda la ciudadanía. Una traición en toda regla al malaguismo, que lleva años sosteniendo al equipo en los peores momentos, y al que ahora se le da la espalda desde las instituciones que prometieron apoyo incondicional", ha añadido.

Por último, ha hecho un llamamiento a la sociedad civil: "Esto no va solo de fútbol, va de dignidad y de modelo de ciudad. No podemos permitir que la mentira y la inacción sigan marcando el rumbo de Málaga. Hoy se ha perdido una oportunidad histórica. Mañana toca exigir responsabilidades", ha concluido.