San Juan de la Cruz: la plaza rompepiernas

Ahora que estamos inmersos en el Tour -desde que no corre Induráin, un fantástico ‘acelerador’ de la siesta mediterránea-, a muchos no les sonará a arameo el adjetivo ‘rompepiernas’ que, aunque no lo recoge la RAE, se aplica a esas etapas ciclistas alejadas de la homogeneidad, repletas de constantes subidas y bajadas y, por tanto, una fuente de sorpresas y posibles lesiones.

La plaza de San Juan de la Cruz, en la zona entre calle Hilera y Compositor Lehmberg Ruiz, no ha tenido que adaptarse a la complicada orografía de los Cárpatos ni la de los Alpes suizos; y, sin embargo, tiene los suficientes ‘altibajos’ en el piso como para dar un susto a cualquier peatón no acostumbrado. Es una plaza ‘rompepiernas’.

Un detalle de la plaza de San Juan de la Cruz, con uno de sus fatídicos escalones. / A.V.

Puesto que debajo hay un gran aparcamiento, habría bastado con una gran plancha horizontal; y si por razones técnicas no hubiera sido posible, con salvar los desniveles con rampas a lo largo de todos los ‘accidentes geográficos’.

Hasta la fecha, esta solución no ha sido posible. Es probable que no hubiera dinero para más rampas pues, da la impresión, aparecen colocadas con cuentagotas en las dos partes en las que se divide la plaza. ¿Había que ahorrar materiales?

La peor parte se la llevan los peatones incautos que hollan la parte izquierda, si miramos desde la calle Compositor Lehmberg, con la Delegación de Economía y Hacienda de la Junta en el centro.

Escalones a traición

Un gran desnivel, con una ahorrativa rampa en una esquina, da como resultado un escalón gigante y traicionero.

Antonio, vecino del entorno, cuenta que en los restaurantes y la farmacia de la plaza tienen que atender de forma continua el reguero de lesionados. En la propia familia de Antonio, explica, la cuidadora de su madre se partió un tobillo; mientras que la suegra de su hermana se cayó de boca.

Otro desnivel en la plaza de San Juan de la Cruz. / A.V.

Como cuenta, cualquier bisoño que desconozca las particularidades de la plaza ‘rompepiernas’ tendrá muchas posibilidades de ‘testar’ el duro suelo.

Igual de inexplicable es una segunda ‘mesetilla’ de losa oscura, cerca de la caseta del aparcamiento; esta ya sin ninguna rampa y con los bordes mellados por la acción continua de los ases del patín y del monopatín.

¿Cómo acabar con este diseño del programa ‘Humor amarillo’? Sin ninguna duda, soltando -previamente vendados- a nuestros cargos públicos para que disfruten al aire libre. Al día siguiente no quedaba un desnivel sin rampa.

