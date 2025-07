Piden 30 años de prisión para el acusado de asesinar a su pareja a cuchilladas en Benajarafe

Apenas le dio tiempo a llamar a Emergencias 112: «Que me mata, que me mata». Cuando la Policía Nacional llegó a la vivienda de Benajarafe (Vélez-Málaga), los agentes encontraron el cadáver de Eva María y al presunto asesino con los dos pies rotos. José les contó que tras matar a su pareja intentó ahorcase tirándose desde la terraza con una cuerda del tendedero amarrada al cuello, pero el cordón se rompió y al caer erguido se fracturó los huesos de los talones. La Fiscalía de Málaga refleja en su escrito de acusación las palabras que utilizó en ese momento para confesar a los agentes el crimen y su desprecio por la fallecida: «La hija de puta está con otro y yo no soy cornudo de nadie, la mato vaya, le he tirado a matarla, vaya mierda de cuchillo que se ha doblado cuando le he tirado, me he querido matar y mira lo que me ha pasado, [...]».

Eva María fue asesinada en los albores del domingo 29 de mayo de 2022 en la casa que ambos compartían en la calle Delfines, en la urbanización La Sirena. Pero el escrito del ministerio público remonta al día anterior la discusión iniciada por José, más violento a medida que pasaban las horas. Sobre las 20.30 del sábado empezó a dar golpes y a romper mobiliario y vajilla de la cocina, ella le advirtió de que «le iba a echar a los guardias» y él respondió varias veces que si eso pasaba, la mataría.

Siempre según el relato fiscal, durante el larguísimo encontronazo la mujer recibió un puñetazo en el oído y golpes en la boca, en un pie y en ambos brazos. Sobre las 00.30 horas del domingo, cuando ambos se encontraban en el baño de la casa y el acusado no paraba de vociferar, José la atacó con un cuchillo de cocina de sierra que medía 21 centímetros (10 de hoja). La agredió «de forma sorpresiva sin que ella pudiera defenderse», detalla el documento.

La mujer recibió doce cuchilladas, la más grave bajo la clavícula izquierda, donde la hoja penetró hasta la cavidad torácica y le provocó una hemorragia masiva que determinó un hemotórax de sangrado lento que finalizó con un shock hemorrágico-hipovolémico que le causó la muerte a los 50 años. El parte de lesiones por arma blanca y contusas que incluye el escrito ocupa uno de los cinco folios que tiene el documento. La Fiscalía no pasa por alto el estado en el que quedó el cuchillo por la «fuerza y brutalidad del ataque».

Historial violento

No fue la única agresión que la malagueña sufrió de su presunto asesino. Las conclusiones provisionales del fiscal recuerdan que en los 14 años de relación denunció formalmente a su pareja en tres ocasiones. El 4 de junio de 2002 manifestó que le amenazó con hacerle daño si volvía por el colegio de sus hijos. El 14 de abril de 2005 dijo que le agarró del brazo y que le golpeó en la cara hasta tirarla al suelo, donde terminó pateándola, y que antes de este incidente había sido agredida y amenazada de muerte en al menos cuatro agresiones anteriores, por lo que se le llegó a imponer a él una orden de alejamiento. El 10 de diciembre de 2008 reveló que en otra discusión la zarandeó y golpeó delante de sus hijos, provocándole heridas en la cara, en el ojo izquierdo y laceraciones en los brazos.

Un hacha

La investigación ha constatado que, durante otra discusión que tuvieron meses antes del crimen, José agarró un hacha, amenazó a su pareja y hasta dibujó el gesto para golpearle con la herramienta en la cabeza. La agresión no se produjo por mediación de la hija de ambos, que logró arrebatarle el arma y se sentó sobre la misma para que su padre no volviera a cogerla.

La Fiscalía va más allá de las denuncias y señala el maltrato que la víctima sufrió a lo largo de la relación: «El acusado, con evidente ánimo de menoscabar la integridad psicológica de su pareja, la sometió a un trato humillante y degradante por motivo de celos que ha desencadenado diversos episodios violentos en los que amedrentó y golpeó a la perjudicada». Destaca la actitud agresiva y violenta del procesado mientras fueron pareja, el uso de expresiones vejatorias y la actitud de «control, celos y desprecios», incluso en presencia de las hermanas de Eva María. Igualmente, hace referencia a las «reacciones violentas y exageradas» que tenía ante cualquier desencuentro, muchos de los cuales dieron lugar a amenazas, tirones de pelos, patadas en la barriga, puñetazos, así como sacarle cuchillos y tirarle platos.

Por todos estos hechos, la Fiscalía pide para el acusado hasta 30 años de prisión por los tres delitos que le atribuye. Veinticinco por asesinato; tres por maltrato habitual y dos por amenazas. Considera el ministerio fiscal que en el primero y en el último concurren las circunstancias de agravantes de parentesco y de género. En cuanto a la responsabilidad civil, propone que el acusado indemnice a los cinco hijos de la víctima con una cantidad que asciende a 500.000 euros (100.000 a cada uno).