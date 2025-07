La artesanía ilumina a un barrio de Lagunillas que reclama atención

Coser el pantalón que se ha roto jugando al fútbol, cocinar lo mismo que en un restaurante famoso, restaurar el mueble de la abuela, una escultura de patrimonio familiar, o pintar un cuadro. Son trabajos manuales que aún se mantienen con vida en medio de la inmediatez digital, del auge tecnológico y del barrio "olvidado" de Málaga: Lagunillas.

A solo unos minutos de la Casa Natal de Picasso se encuentra este barrio artístico, alternativo y lleno de creadores, como así lo demuestran sus talleres de artesanía. En estos espacios se aprenden oficios, se vuelve a lo tradicional y se impulsa el resurgir de Lagunillas como parte del centro histórico al que pertenece. "Espero que este tipo de talleres repunten la zona, porque este barrio necesita más vida así, no solo vida para cierta gente, vida para el barrio", asegura Bárbara Miller, clienta habitual del taller de restauración de muebles.

El arte de crear con las manos

Crear con las manos es una actividad que muchos asocian con la infancia. Sin embargo, hay quienes nunca abandonaron esa costumbre. Al contrario, la convirtieron en su forma de vida. En Málaga, varios talleres han nacido del amor por la artesanía mezclado con sus pasiones, convirtiendo hobbies en profesiones.

Vitamina Workroom es un taller de muebles, donde su propietaria Elena, ofrece cursos de restauración. / Álex Zea / LMA

Elena Schneider es una de esas personas. Desde su taller Vitamina, en la calle Huerto del Conde, enseña restauración de muebles con un objetivo claro: que cada persona aprenda a hacerlo por sí misma. "Lo que realmente cambió el proyecto fue enseñar. Intentamos que el alumno razone todo lo que aprende para que lo pueda aplicar", explica Schneider. Sus alumnos coinciden en que la artesanía, además de ser útil, les transforma. "Te olvidas de todo, es como una terapia. Haces grupo, y cuando terminas una pieza sientes orgullo porque lo has hecho tú", relata Eva Cubero, alumna desde hace dos años. Lucas Coello, de 15 años, llegó gracias a su madre. "Es muy guay hacer cosas para tu casa tú mismo. Te sientes válido", dice, mientras su amigo Adrián añade: "Como puedes traer a alguien gratis para ayudarte, entre los dos se trabaja más rápido y te lo pasas mejor". Bárbara Miller, otra clienta habitual, no lo duda: "Me sube la autoestima. La semana que no puedo venir, lo echo en falta".

A pocos metros, en la calle Cobertizo del Conde, Bernardita Mansilla dirige OCOA, un taller de cocina donde la chef argentina reivindica que cocinar es una forma de dar amor. "Mi taller está pensado para quienes quieran desconectar y reconectar con la gastronomía desde otro lugar", explica Bernardita. La oferta va desde batch cooking y experiencias al estilo MasterChef, hasta cocina internacional o saludable. "La idea es acercar la comida gourmet a todos. Que la gente le pierda el miedo a hacer sushi o una gyoza". Según la dueña, en OCOA, el aula se convierte en un refugio donde, a través de ingredientes y técnicas, los participantes se centran en el presente, se divierten y se conectan con los demás.

Taller de cocina en OCOA / CEDIDA

En esa misma calle se encuentra El Retorno de Lilith, el taller de pintura dirigido por Silvia Muñoz. Ella lo describe como un espacio libre, creativo y profundamente humano. "Aquí no solo se aprenden técnicas, también se intenta conectar con el alma. El arte está muy ligado con nuestro interior", asegura. Muchos de sus alumnos coinciden en la misma sensación: "Estas dos horas de la semana son mi momento, olvido los problemas y estoy conmigo mismo", le han contado a Silvia. Ella se siente orgullosa de aportar su granito de arena para acercar a la gente al arte y, con ello, al bienestar personal.

Fachada del Retorno de Lilith / Jazmine García

No muy lejos, Chaflán mantiene viva otra tradición: la costura. Matilde Segura, su creadora, combina los talleres públicos de bordado y costura con la creación de vestuario escénico y escenografía textil para teatro y eventos. Con una fuerte vocación comunitaria, su espacio acoge todo tipo de iniciativas: desde talleres al aire libre, como uno de bordado de pájaros, hasta colaboraciones con la Escuela de Arte San Telmo. Entre sus talleres, incluso ha organizado uno de sombreros de verdiales, fusionando tradición, reciclaje y creatividad. "Nuestro público es muy diverso", cuenta. Tanto en su anterior ubicación como ahora en Lagunillas, los vecinos lo reconocen como "la tienda rara de la esquina", un apodo que Matilde recibe con humor.

En el barrio de Lagunillas también está el taller de talla de madera Trillo y Lamas, regentado por Salvador Lamas y Raúl Trillo, está dedicado a la restauración de imágenes religiosas. Aunque no imparten clases al público, su labor artesanal es profundamente vocacional. "Esto es nuestra vida, es paz. Trabajamos a destajo, pero con gusto se lleva mejor", dicen. Su trabajo va mucho más allá de la Semana Santa, ya que restauran piezas para particulares, iglesias y museos. "La demanda es constante", relatan.

En estos talleres, cada uno con su estilo y enfoque, late una misma idea de reconectar con el hacer manual, con lo esencial, con el tiempo propio. En una ciudad como Málaga, donde el ritmo se acelera cada día, donde corremos sin saber por qué, ellos ofrecen un espacio para crear, aprender y, sobre todo, para ser en calma.

Interior de Chaflán, taller de costura / CEDIDA

La artesanía, un oficio que vuelve a resurgir gracias a los que se mantienen

Según Elena Schneider, la artesanía no se está perdiendo, sino que está habiendo un repunte gracias a la concienciación y a la gente que mueve lazos para mantener estos oficios artesanales y dejar a un lado la tecnología. "Todos tenemos en casa piezas que merecen ser restauradas. Ya no se hacen muebles como antes, de madera maciza o marquetería. Recuperarlos habla de nuestra historia, de nuestros valores, de lo que fuimos. Restaurar es también conservar la memoria", deja claro la dueña del taller de muebles.

La opinión de Silvia Muñoz coincide: "Durante un tiempo la artesanía ha sido como menospreciada por el consumismo de usar y tirar pero ahora hay una vuelta hacia el origen, hacia tocar, usar las manos, usar tu propio cuerpo, se está viviendo una vuelta a lo que te conecta con la tierra", asegura Silvia.

Para Matilde, la artesanía es una forma de resistencia. "Todo lo que sea artesanal hoy día es una manera de resistir. La costura, el bordado... se ha perdido mucho", relata Matilde.

Lagunillas, barrio de creadores con luces y sombras

Según Silvia Muñoz, gracias a los talleres, el barrio consigue un carácter bohemio, especial, "creo que en casi todas las ciudades hay un barrio donde predominan los creadores y suele emerger de una manera natural que es lo que yo pienso que desde hace unos años se está produciendo aquí en Lagunillas". Matilde, aunque reconoce que los talleres dan "otra perspectiva" al barrio, rechaza idealizar la situación: "El barrio está bastante mal. Ha sido un año difícil por las obras. Y ahora empieza otra fase". "Yo era vecina del barrio, me subieron el alquiler mucho y me tuve que mudar, pero el taller lo mantuve en Lagunillas", añade Matilde sobre la gentrificación que está habiendo en el barrio.

Los dueños de Trillo y Lamas afirman que su taller ha aportado normalidad en un barrio degradado y marginal en ciertos aspectos, "pero ya dejamos de aportar porque quieren hacer aquí apartamentos turísticos y nos tenemos que ir", relatan.

Taller de talla y Trillo, taller de restauración de imágenes de Semana Santa, donde sus propietarios Raúl y Salvador, restauran piezas para cofradías y hermandades. / Álex Zea / LMA

Silvia Muñoz coincide con el hecho de que el barrio está deteriorado, "parece que hay un muro invisible entre la Casa Natal de Picasso y el barrio, las papeleras están desbordadas de basura, en alguna ocasión me he sentido insegura, encuentras cualquier cosa en el suelo, incluso caca humana", se sincera. Ella asegura que la dejadez del barrio por parte de las instituciones es un paso previo a la gentrificación para que todo se deteriore, y que los vecinos que están indecisos de irse o quedarse, se vayan. "Las instituciones nos conocen, saben que estamos aquí, tenemos la asociación EA Málaga, pero no nos hacen caso", cuenta Muñoz.

Elena afirma que el barrio tiene encanto, vida, es artístico, con mucha cultura vecinal. "Aquí aún queda gente resistiendo", asegura. Pero a esa misma frase le sigue una queja: "Nos están poniendo muy difícil seguir aquí. Las restricciones de tráfico por las nuevas peatonalizaciones no se explicaron bien. Muchos alumnos no saben si pueden entrar a dejar el coche. Y tras un año y medio de obras mal gestionadas, con demoras, calles cortadas, sin limpieza… ha sido un caos. Así es imposible". Aunque le duele, admite que se plantea marcharse a otro lugar con mejor acceso: "Cada vez vive menos gente en Málaga capital, y traer un mueble aquí se está volviendo un problema".

Aun así, mientras pueda, sigue apostando por la comunidad que ha creado. En el taller se mezclan generaciones, orígenes y motivos. Se trabaja, se charla, se toma café. Se aprende. "Aquí somos como una familia", dice Elena. La degradación urbana, el avance turístico y la falta de servicios básicos preocupan, pero también fortalecen los lazos entre quienes aún aguantan. "En nuestra calle quedan pocos vecinos, pero hay una comunidad fuerte", asegura Matilde. Participan en reuniones quincenales en la Casa Azul, una asociación vecinal-cultural con actividades artísticas, grupos de lectura y apoyo mutuo.

Renovación urbana de Lagunillas

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Urbanismo, ha adjudicado a Construcciones Lasor S.L la obra la segunda de las dos fases del proyecto de renovación urbana del entorno de la barriada de Lagunillas, por un importe de 2.460.648,82 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 12 meses.

Estas actuaciones, se centrarán en la revitalización de la calle Lagunillas, incluida la plaza de la Victoria, y de la plaza Miguel de los Reyes. La obra incluye la peatonalización del tramo final de calle Lagunillas y del lateral de Plaza de la Victoria para mejorar la conectividad peatonal y recuperar este entorno como espacio central del barrio.

También se añadirá mobiliaro urbano, más arbolado, se renovará la pavimentación, de la red de saneamiento y de la red de abastecimiento de agua; la creación de una red de baldeo; mejoras en el alumbrado público e instalación de bajo consumo; previsión de canalizaciones renovadas de todos los servicios; la mejora de la accesibilidad; y la eliminación de cableado aéreo y de las barreras arquitectónicas. Para ello, el proyecto contempla la incorporación de medidas que reduzcan el tráfico privado y la conversión de la vía en una zona 20.