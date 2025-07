Salud afirma que ya están gestionando el equipamiento para el nuevo Hospital de Día Oncohematológico del Clínico

El nuevo Hospital de Día Oncohematológico del Clínico de Málaga continúa sin fecha de apertura. Aunque las obras concluyeron a principios de enero de este año, no ha podido ponerse en funcionamiento porque falta el mobiliario, es decir, los sillones, mesas u ordenadores.

A lo largo de estos meses, pacientes, sindicatos y profesionales han reclamado en reiteradas ocasiones su apertura, argumentando que los enfermos de cáncer se encuentran “hacinados” en la actual ubicación provisional que se habilitó temporalmente para atender a los pacientes durante el tiempo que durasen las obras.

Este lunes, el delegado de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Málaga, Carlos Bautista, ha afirmado que ya están gestionando el equipamiento y que “se está trabajando en ello”.

Según ha explicado el delegado, dado que además del nuevo Hospital de Día Oncohematológico había que dotar otros proyectos que también se han terminado recientemente -como el centro de salud de Ricardo Soriano en Marbella, el consultorio de Las Chapas o la ampliación del centro de salud de Carihuela-, se ha optado por realizar un Acuerdo Marco para sacar las licitaciones necesarias para adquirir los diferentes equipamientos que hacen falta.

En proceso

“Muchas de las cosas ya están compradas y ya se están montando”, ha asegurado el delegado, que ha recordado que los procesos de adjudicación conllevan unos plazos públicos que hay que cumplir y que pueden tardar meses. “Hay que sacar unas licitaciones en el BOJA, publicarlas y que se presenten ofertas de empresas que venden ordenadores, mesas, sillas, mamógrafos, equipamiento tecnológico… Eso tiene un proceso legal, no se puede adjudicar a dedo”, ha subrayado Bautista, que, a modo de ejemplo, ha señalado que los equipos de rayos ya se están montando en el centro de salud Ricardo Soriano.

“Nos faltan algunas cosas de equipamiento que en estas fechas se solventarán”, ha precisado el delegado, que ha asegurado que no puede dar un plazo concreto. No obstante, ha aclarado que, mientras tanto, a los pacientes oncológicos se les está atendiendo adecuadamente.

Asimismo, ha aprovechado para recordar que hasta que llegó al Gobierno Juanma Moreno “nadie se había acordado” del Hospital de Día que tenía 30 años. “El Hospital Oncológico no existía antes de que llegáramos nosotros y a los pacientes se les ponía su tratamiento quimioterápico en un pasillo y en unos sillones infames, que lo he visto yo. Bien, eso va a desaparecer en pocas fechas”, ha resaltado el delegado, que aunque no ha concretado si será a la vuelta del verano, ha afirmado que “lo vamos a tener en poco tiempo”.

Sin fecha concreta

“¿Ese poco tiempo es en septiembre? No lo sé, porque faltan cosas y lo que no vamos es a dotar una instalación que es número uno en Andalucía con sillones viejos”, ha asegurado Bautista, que ha insistido que no van a bajar la calidad del equipamiento para poder inaugurarlo pronto.

“Nosotros queremos hacerlo con toda la garantía”, ha remarcado el delegado, que ha aclarado que algunas empresas suministran el equipamiento antes, mientras que otras tardan más tiempo, especialmente, cuando se trata de equipo tecnológico. Aunque no ha detallado cifras, ha informado de que ya se ha adjudicado un porcentaje del presupuesto total que se contempla para el equipamiento de todos estos nuevos proyectos.

El más grande de Andalucía

Según anunció la Junta en su momento, las nuevas instalaciones permitirán casi triplicar la capacidad del antiguo centro de día al pasar de los 625 metros cuadrados actuales a 1.351 metros cuadrados en total. Los espacios para espera de pacientes y familiares pasarán de 100 a 313 metros cuadrados, mientras que el área de tratamiento se ampliará de los actuales 150 metros cuadrados a un total de 436

Este gran incremento del espacio supone aumentar a 31 los sillones de pacientes, frente a los 15 que había, y de siete consultas de Oncología a 16. También permite pasar de tres consultas para Hematología a un total de ocho; así como 12 camas, y cuatro camas más para las necesidades de aislamiento de los pacientes que así lo precisen.