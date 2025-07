CCOO denuncia que en 2024 murieron cada día 33 personas en Andalucía esperando una prestación de dependencia

Salud, pensiones, atención a la dependencia y participación social. Esos son los asuntos que, a modo de preocupación, han protagonizado el Observatorio Social 2024 de las personas mayores de Comisiones Obreras, donde la confederación ha extraído este año unos número destacables.

Andalucía se sitúa a la cola en lo que respecta a la atención a la dependencia, "somos la comunidad en la que más se tarda en recibir una prestación por dependencia", ha asegurado Alfonso Vidán, secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados CCOO Andalucía. Una afirmación que los números evidencian, en el territorio andaluz la media de días de espera se sitúa en 579, frente a los 300 de la media española. Una situación "escandalosa" para el sindicato, que cifra en 33 personas fallecidas al día en la región que estaban esperando a ser atendidas por el Sistema de Dependencia regional. En Málaga, hasta cuatro personas "pone en riesgo" a los más vulnerables.

El sindicato valora que la Junta intente resolver el problema, pero, considera que de la forma ideal. En Andalucía reciben la prestación 291.700 personas, pero casi el 20% no están a cargo de profesionales, sino que son atendidas por sus familiares. CCOO vincula este asunto con la brecha de género en el sistema de pensiones.

Según ha afirmado Trinidad Salcedo, secretaria de política social CCOO Málaga, la mayoría de las veces los cuidados de los mayores recaen sobre las mujeres, asumiendo así una responsabilidad que reduce sus jornadas laborales, y por ende, sus salarios. "Cuando la mujer llega a la jubilación cobra menos porque se queda en casa a cuidar de sus mayores, por eso existe una brecha de género contra la que hay que luchar", ha denunciado Salcedo.

Sistema de pensiones

El sistema público de pensiones protege ya a casi 10 millones de españoles, sin embargo, en los últimos años este plan ha desmejorado a pasos agigantados, mostrando un deterioro evidente que se refleja también en la provincia malagueña. Según ha informado CCOO, en Málaga la pensión media es de 1.147,22 euros, casi 100 euros menos que la media estatal, que se sitúa en 1.261,90 euros. Además, el 66% de las 291.929 pensiones que hay en Málaga, están por debajo del salario mínimo interporfesional (SMI). Eso, ligado a la inflación genera situaciones asfixiantes para los mayores, por ello, desde Comisiones Obreras exigen una solución inmediata "hay que seguir apostando por subir las pensiones con el IPC, para que se sigan incrementando", ha confirmado la secretaria de política social de CCOO.

En este punto, el observatorio social de las personas mayores de CCOO, ha hecho incapié en la brecha de género del plan de pensiones y jubilación. Según Alfonso Vidán, en Andalucía los hombres pensionistas cobran de media 354 euros al mes más que las mujeres. Además, en comparación con las cifras nacionales, las mujeres malagueñas cobran 396 euros menos que el resto de las pensionistas españolas, unas cifras abismales que "deben hacernos reflexionar y vincularlas a un problema serio", ha asegurado Trinidad Salcedo.

Sanidad, un sector que demanda mejoras

Según han expresado en la presentación del observatorio de Comisones Obreras, la sanidad andaluza atraviesa momentos complicados y eso se evidencia en la calidad de vida de sus ciudadanos. La esperanza de vida media de España es de 84 años, mientras que en Andalucía estas cifras descienden a los 82,4 años. Aunque sin duda la asignatura pendiente de la comunidad andaluza son las listas de espera. Según CCOO Andalucía es la que tiene más listas de espera en atención primaria, con 101 personas por cada 1.000 habitantes, mientras que en el cómputo nacional estos números son de 83,7 personas por cada 1.000 habitantes.

En cuanto a la listas de espera quirúrgicas, en Andalucía hay 24 personas por cada 1.000 en lista de espera, en España, solo superada por la comunidad de Cantabria, con 29 personas en la lista de espera. Otro asunto que denuncia Comisiones Obreras es el de las camas hospitalarias. En Andalucía hay 1,9 camas por cada 1.000 habitantes, mientras que el cómputo naiconal es de 2,4 camas. "Estamos bastante por debajo de las condiciones de salud de la media española", ha expresado el secretario Alfonso Vidán.

Participación social a través de los centros de participación activa

Andalucía cuenta con 43.644 plazas de residencia, solo de ellas el 22% son públicas, frente al 78% de carácter privado. El gran problema deriva de la falta de plazas "si quisiéramos acabar con las listas de espera par acceder a una residencia, harían falta crear más de 2.800 plazas", ha comunicado Vidán.

Además en cuanto a los centros de participación activa, Comisiones Obreras lo definen como un elemento fundamental de participación social de los mayores y de prevención de la soledad no deseada. "Estos centros son tremendamente importantes para la vida social de los andaluces y anndaluzas", ha expuesto Salcedo. Sin embargo, al existencoia de estos no asegura una mejor situación de los mayores. Muchos de estos centros cierran por la tarde, en verano o los fines de semana, por ello, según CCOO, para atajar de raíz el problema de la soledad no deseada es nbecsario implementar medidas. "Una de cada cinco personas, mayores y no mayores, sufre soledad no deseada, casi la mitad de las personas que viven solas es en contra de su voluntad, por eso ha habido ahora una prpuesta de Conserjería que esperemos que funcione", ha explicado la secretaría de política social de CCOO.