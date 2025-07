Distribución de proximidad: aportar valor desde el origen hasta el consumidor

Las nuevas tendencias de consumo están marcando el camino hacia una mayor valorización del producto local, el llamado producto de proximidad. Es un hecho contrastado que en las líneas de las grandes cadenas de distribución cada vez tienen más presencia los productos locales, de cercanía, de proveedores de la tierra, que han puesto en una más alta dimensión el valor de sus productos. Este aspecto incide en el desarrollo económico y social del entorno con la creación de muchos puestos de trabajo junto al fomento de un consumo más responsable y sostenible con una cadena de valor desde el origen del producto hasta el consumidor.

Para hablar de este y más temas relacionados, La Opinión de Málaga reunió el pasado miércoles 9 de julio a seis expertos, en una edición más de sus tradicionales desayunos. Acudieron a la cita Alejandra Fragoso, directora regional de Andalucía Oriental en Dia; Baldomero Bellido, presidente ejecutivo de ASAJA Málaga; Jaime Martínez Conradi, director de la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía (FCAA); Silvia Gómez Delgado, directora general de Fresón de Palos; Gontrán de Ceballos, director comercial de Esteros Lubimar y Prudencio López, gerente de Natural Tropic.

Momento del debate sobre distribución de proximidad organizado por La Opinión de Málaga y Dia / Álex Zea

Abrió la charla Alejandra Fragoso, quien ofreció la visión que tienen en Dia de lo que es la proximidad en esta distribuidora que tiene más de 2.300 tiendas físicas a nivel nacional, llega a un 84% de los potenciales clientes si se le suma el canal online, y genera en Andalucía más de 5.000 empleos que se traducen en un 0,7% al PIB y genera en Andalucía un 0,7% al PIB y más de 25.000 empleos directos e indirectos en toda la cadena de valor, el 0,6% de la población activa de la región. El objetivo de Dia es que sus clientes hagan una compra completa, con calidad y con precios asequibles, «y eso no lo logramos si no tenemos a los proveedores locales, más de doscientos en total en Andalucía, a los que compramos el 96% de sus productos», destacó Fragoso.

Alejandra Fragoso, directora regional de Andalucía Oriental en Dia / Álex Zea

Baldomero Bellido entiende la proximidad como un «sello de identidad» de unos productos que se obtienen en cercanía y que en casi todos los casos lo hacen en cantidades «que exceden mucho más de lo que se puede consumir en un mercado local», y citó los ejemplos del aceite y de la aceituna de mesa, cuya producción se destina mayoritariamente a la exportación. Bellido destacó la importancia de que el consumidor «identifique el origen de los productos» y planteó la necesidad de «educarle en esa identificación».

Baldomero Bellido, presidente ejecutivo de ASAJA Málaga / Álex Zea

«Que se apueste por lo local es positivo», señaló Jaime Martínez Conradi, quien remarcó la idea de que además se necesitan abordar muchos más mercados que un mercado local «porque el 80% de nuestra producción está destinada a la exportación». Martínez Conradi apostó por seguir trabajando con la distribución «para conocer cuáles son los gustos del consumidor para que podamos adaptarnos a esas tendencias en nuestras empresas y cooperativas».

Jaime Martínez Conradi, director de la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía / Álex Zea

Historias

Gontrán de Ceballos, de Esteros Lubimar, puso en valor la labor que lleva Dia, «son prescriptores de nuestros producto, porque el pescadero de Dia que vende nuestras lubinas y doradas tiene que contar una historia, un relato (qué nos diferencia de la competencia, cómo lo producimos, etc.). Somos un binomio y no somos nadie sin ellos ya que no podríamos estar en todas las casas de este país», señaló.

Silvia Gómez Delgado, de Fresón de Palos, abogó por la unión, por seguir trabajando juntos distribuidores y productores y destacó la idea de que quizá, hasta el momento, «no hemos sabido contar bien el relato, lo que hay detrás de nuestros productos», e indicó la imperiosa necesidad de «poner en valor lo que hacemos con el producto local y hacer ver que nuestro producto nacional no es igual que el de otros países. Y esa labor de diferenciación la tenemos que hacer productores y distribuidores. Y hay que empezar por el mercado nacional, hay que enseñar al consumidor lo que son nuestros productos, no solamente colocar la banderita en la estantería del supermercado», destacó.

Silvia Gómez Delgado, directora general de Fresón de Palos / Álex Zea

Prudencio López, de Natural Tropic, felicitó a Dia por saber trasmitir «la frescura del canal local en toda la cadena de valor» y coincidió con otros contertulios en que se hacía indispensable vender más y mejor «las historias de nuestro trabajo».

Dia aporta un 0,7% al PIB de Andalucía y genera el 0,6% del empleo de la región

Tras dibujar el escenario de las distribución de proximidad se pasaron a desmenuzar las estrategias, los caminos que están aplicando los productores para poner en valor el producto local frente a la competencia exterior. Baldomero Bellido comentó que, precisamente, la asignatura pendiente es «vender la cercanía y la calidad». Jaime Martínez Conradi, director de la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía ofreció el dato de que las 640 cooperativas de su Federación facturaron la campaña pasada por un valor de 12.000 millones de euros. «Cada 10 kilos que se producen en Andalucía, 6 o 7 acaban en manos de una cooperativa. Es decir, agrupamos el 60% de la producción -dijo- y nuestros deberes son muy claros: no podemos pelear entre nosotros. La dimensión es clave y estratégica para abordar los mercados y seguir concentrando la oferta», resumió.

Prudencio López, gerente de Natural Tropic. / Álex Zea

Para el representante de la FCAA no es lógico que la distribución se limite a 5 o 6 empresas y «nosotros seamos 640, a los que hay que sumar las empresas privadas. Estamos trabajando en ello, pero a lo mejor vamos a un ritmo al que no deberíamos ir. Seguimos concienciando a nuestros consejos rectores de la importancia de ganar tamaño», dijo.

«El enfoque de Dia es la diferenciación del resto de competidores a través de su propuesta de valor», afirmó Alejandra Fragoso. Una propuesta de valor de la distribuidora que viene por tres aspectos de gran calado: la proximidad, los productos frescos y de calidad y cubrir las necesidades que solicitan sus clientes. «Y eso se hace a través de nuestros proveedores locales, con una relación duradera y de confianza absoluta», aseguró.

Además, la directora regional de Dia dejó claro que esa apuesta por los proveedores locales no es solamente una estrategia empresarial, es una apuesta firme también por un desarrollo del entorno (una sostenibilidad social y económica) donde se cree firmemente en el emprendimiento local. Y citó el ejemplo de los 35 millones de euros que han invertido en la fruta de hueso de verano de origen 100% nacional.

Para Gontrán de Ceballos, la clave está en que si tienes un producto singular y único, «puedes hacerte respetar en el mercado». y si vas de la mano de la distribuidora «es el altavoz que necesitas», aseguró. Por otra parte, para Silvia Gómez Delgado es muy importante «sentir el acompañamiento de las distribuidoras a lo largo de nuestra curva de producción. Es importante saber que están ahí. Trabajamos en el campo, dependemos de múltiples factores como el clima y en nuestro caso con un producto, la fresa, con una estacionalidad de solo seis meses de temporada», comentó.

Gontrán de Ceballos, director comercial de Esteros Lubimar / Álex Zea / Álex Zea

Referentes en proximidad y calidad

El futuro de la distribución de proximidad se define en Dia a través del Plan Estratégico 2025-2029, denominado ‘Creciendo cada día’, «una hoja de ruta en la que intentamos cautivar al cliente con la evolución de nuestra propuesta de valor -afirmó Alejandra Fragoso- con la clara intención de ser la tienda de referencia, la tienda favorita de nuestros clientes tanto por proximidad como por la calidad de nuestros productos», declaró.

Dia ha abierto en lo que llevamos de 2025 un total de nueve establecimientos en Andalucía, a los que hay que sumar otros ocho que se inaugurarán en los seis últimos meses del año. Además, recientemente abrió un nuevo centro logístico en Dos Hermanas (Sevilla), para dar soporte a las 235 tiendas, más las que se abran en los próximos meses, de la zona Occidental.

Dia cuenta con más de 500 tiendas en Andalucía y colabora con 200 proveedores locales

Prudencio López, de Natural Tropic, puso en valor «el gran trabajo que, tanto las cooperativas como las empresas privadas, han venido haciendo en los últimos quince años y que ahora es cuando están recogiendo sus frutos, siendo el aguacate y el mango, además de otros productos, buenos ejemplos de ello», afirmó. Además, López también señaló que tanto la producción como la distribución tienen que seguir trabajando «para que sigan valorizándose con una producción que debe seguir apostando por variedades y acotando las franjas donde debemos cosechar y donde no, y desde la distribución que sigan trabajando para que los productos locales se visualicen más en tienda, que se sepa valorarlo porque eso nos va a ayudar a la sostenibilidad en el futuro», comentó.

Para finalizar, Jaime Martínez Conradi apostó decididamente por la viabilidad del modelo cooperativo, «el único que tiene a los técnicos de campo que pueden vertebrar el territorio, porque son los que realmente van a poder estar en el día a día con los agricultores y aprovechar todo su conocimiento para trasladar toda la innovación que demandan desde las empresas distribuidoras», aseguró.