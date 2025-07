La estación María Zambrano prueba un punto de ayuda accesible para personas con discapacidad

La Estación María Zambrano de Málaga se ha convertido en el epicentro de una prueba piloto en accesibilidad ferroviaria. Durante los últimos meses, la estación de tren malagueña ha acogido un proyecto piloto sin precedentes en Europa, que ha sido financiado por la Unión Europea, liderado por Renfe, Adif y la empresa Ineco .

Se trata de un sistema de orientación y asistencia, diseñado para mejorar la experiencia de viaje de personas con discapacidad visual, auditiva, motriz y cognitiva. Este sistema combina guiado táctil, señales digitales, un tótem interactivo y robots de acompañamiento, todo ello conectado a una app móvil con la misma funcionalidad.

Una iniciativa nacida de la escucha activa

Pilar Górriz, directora de Innovación en Renfe, explica que el origen del proyecto está enmarcado dentro del programa auropeo FP1 Emotional, parte de una iniciativa que persigue hacer del ferrocarril un medio de transporte más inclusivo. "Este proyecto nace de escuchar mucho a las personas con discapacidad", afirma, destacando que se trata de un esfuerzo que requiere mucho tiempo. "Llevamos cuatro años y nos quedan seis más de trabajo en esta línea", expone.

Tótem en fase se prueba para personas con discapacidad en la estación Málaga-María Zambrano. / Lucía Cánovas

Górriz subraya que lo verdaderamente innovador es la combinación de soluciones en un solo punto: "Reune en un único tótem un montón de soluciones de accesibilidad, lo que permite que personas con diferentes discapacidades interactúen todas en este mismo elemento".

Tecnología pensada en la diversidad funcional

David Oliver, gerente territorial de Ineco en Andalucía, detalla la lógica de diseño del tótem: "Tiene una pantalla táctil, un teclado QWERTY y botones accesibilidad de gran tamaño. Las personas ciegas pueden utilizar la pantalla con un lector de voz, y las personas con discapacidad motriz pueden usar los botones grandes de 10 centímentros de diámetro, pensados incluso para quienes no tienen dedos o tienen temblores".

El tótem también ofrece información en tiempo real sobre la estación, horarios, vías de salida de los trenes y permite escanear billetes para obtener rutas accesibles. Además, ofrece dos opciones de guiado: por códigos NaviLens instalados en el suelo o mediante un robot eutónomo que acompaña a los usuarios a su destino.

"Todo está mapeado, desde aseos, cafeterías, cajeros automáticos... Más de veinte puntos de interés. Y lo mejor es que también está disponible en una app móvil, pensada para que funcione igual en estaciones o aeropuertos", señala Oliver.

El sistema acompaña a personas con discapacidad a través de la estación para encontrar los puntos necesarios. / Lucía Cánovas

Autonomía, seguridad y dignidad

Leonor Basallote, vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucia, ha participado como voluntaria en la fase de pruebas. Acompañada por su perra guía Waz, explica la diferencia que ha supuesto este sistema en su día a día: "Sin nada de lo que hay ahora, yo me planto aquí en medio y no sé ni dónde tengo una puerta. A veces me he sentido agobiada, perdida, con prisa y sin saber dónde estoy".

La combinación de códigos, el robot , el tótem y las guías táctiles del suelo, dice, le ha devuelto algo esencial: "Ahora puedo moverme por dentro del edificio para ir a la estación de autobuses, sin tener que rodearlo".

Basallote también destaca la importancia de resolver necesidades básicas, como acceder a un aseo temprano por la mañana: "Antes dependía de que la asistencia me acompañara. Ahora, si puedo localizarlo con la app o el tótem, lo hago sola".

Málaga como laboratorio nacional

Miguel Jiménez, jefe de estación de Málaga por parte de Adif, confirma que la ciudad ha sido elegida por su papel como sede de referencia en innovación ferroviaria: "La estación de Málaga es una base de pruebas muy próxima al Centro de Tecnología Ferroviaria, aquí desarrollamos casos de uso que luego pueden escalarse a otras estaciones del país"

El nuevo sistema de accesibilidad incluye un mapa que indica la ruta a personas con discapacidad. / Lucía Cánovas

Jimenez también recalca el valor del sistema, que se activa desde cualquier acceso a la estación y permite a las personas con discapacidad orientarse desde el momento en que entran: "Cada puerta tiene su código y el sistema le dice por dónde ha entrado, a dónde puede dirigirse, y cada vez que llega a un cruce, le da la instrucción".

Un proyecto en fase de pruebas

Aunque el tótem y el robor no están aún disponibles a tiempo completo, su impacto ya es evidente. "Lo estamos testeando con personas reales que tienen estas necesidades y nos ayudan a validar el sistema", comenta David Oliver. De hecho, el proyecto está en continua mejora: "Por ejemplo, las personas sordas nos pidieron incluir vídeos en lenmgua de signos, porque muchas no saben leer".

Para el momento, el tótem estará disponible hasta después del verano, aunque solo se activa durante jornadas de prueba supervisadas, ya que aún no cuenta con la certificación CE. El robot, sin embargo, permanecerá operativo hasta finales de julio.