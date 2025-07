Málaga consume 10 hectómetros en este comienzo de la temporada alta

La provincia de Málaga apenas ha gastado en lo que va de julio una decena de hectómetros cúbicos de los más de 350 que almacena en los siete embalses que integran su red principal. Es menos del 3% lo consumido en el arranque de una temporada estival que viene marcada por la afluencia continuada de varios centenares de miles de personas desde otros territorios.

Dista mucho la situación actual de la de hace apenas 12 meses, cuando se barajaba la posibilidad de traer hasta la Costa del Sol agua potable cargada en barcos, procedentes de desaladoras con excedentes en tierras levantinas. En este momento los pantanos se encuentran de media al 53,5% de su capacidad conjunta. Son 209 hectómetros cúbicos más que los que almacenaban hace justo un año.

En los últimos días, el sector turístico ha resaltado a través de sus portavoces que para el destino la sequía representaba una importante amenaza. Y que aunque todavía existan ciertas restricciones o haya municipios próximos a la provincia de Sevilla con déficit hídrico, los visitantes son conscientes de que el suministro de agua está garantizado. Incluso el pasado año se mantuvieron operativas las piscinas en hoteles y otros establecimientos, lo que contribuyó, a juicio de la patronal hotelera, a mantener la fidelidad de millones de turistas que suelen pasar sus vacaciones en suelo malagueño.

Con dos veces y media el agua que había almacenada en los embalses a mediados de julio de 2024, resulta especialmente llamativa la situación del embalse de La Concepción, actualmente al 91,8% de su capacidad con 52,8 hectómetros cúbicos, frente a los 36,9 de hace un año. Es una garantía hídrica muy significativa, que se suma a la mejora de la capacidad de producción de la desaladora de Marbella, como destacan fuentes de la empresa pública Acosol (dependiente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental).

En el otro extremo del litoral costasoleño, en la comarca de la Axarquía, los dirigentes locales también subrayan los 79,4 hectómetros cúbicos que atesora el embalse de La Viñuela, el de mayor capacidad de la provincia. Alberga en la actualidad unos 50 hectómetros cúbicos más que hace un año. A estas alturas del verano, la presa no llegaba ni a los 29 hectómetros, de ahí que el suministro para riegos de emergencia en el regadío axárquico fuese mínimo.

El estado de otros pantanos

La Viñuela está al 48,3% de su capacidad total y sólo es superada, en hectómetros cúbicos, por los 82,3 que acumula la presa de Guadalteba, en el cauce medio del Guadalhorce. En su caso, los límites actuales marcan que se halla al 53,7% de todo su aforo. Hace un año sólo mantenía este embalse 27,6 hectómetros, incluso menos de los que señalaba el mencionado pantano axárquico.

Por encima de los 50 hectómetros también se encuentran en este momento tanto el embalse del Guadalhorce, al 44,9% con 56,4 hectómetros; como el de Conde de Guadalhorce, con 53,1 hectómetros (80% de su capacidad). Estas dos últimas presas acumulaban hace un año 19,3 y 20,6 hectómetros cúbicos, respectivamente.

En los otros dos pantanos de la provincia, la situación también dista mucho de la de hace justo 12 meses. En el de Casasola, en el término municipal de Almogía, los 14,5 hectómetros cúbicos indican que está al 66,6% de su capacidad. Hace un año se encontraba con un déficit muy significativo, con apenas 5,7 hectómetros en su recinto. Y en cuanto al Limonero, sus 13,5 hectómetros de este momento deparan un nivel del 60,4%. A estas alturas de la temporada, en 2024, la cantidad acumulada no pasaba de los 4,2 hectómetros cúbicos.

Tanto las autoridades autonómicas como las comarcales y locales han hecho distintos llamamientos en las últimas semanas a que, con estas cifras, no se baje la guardia respecto a la necesidad de no despilfarrar un bien tan preciado como el agua potable. Muchos pozos y afluentes naturales no han recuperado del todo sus niveles, después de una sequía tan significativa, por lo que nada está garantizado de cara a 2026 si no se repiten las lluvias durante el próximo otoño.

Esa labor de concienciación también se cumple en el campo. La provincia ha puesto en marcha mecanismos inéditos en Europa, con el aprovechamiento en agricultura de las aguas residuales ya recicladas en las distintas depuradoras del litoral malagueño más oriental.

En este momento también se trabaja en la posibilidad de que a medio plazo, con un horizonte de momento fijado para 2029 o 2030, la comarca de la Axarquía disponga de su primera desaladora, como garantía para el subtropical de esta parte de la Costa del Sol.

Suscríbete para seguir leyendo