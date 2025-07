Patrimonio arquitectónico: sigue la desprotección en el Camino de Suárez

Hace unos días, el arquitecto malagueño y profesor de Urbanismo en la Universidad de Sevilla, Daniel Barrera, lamentaba la poca atención que la ciudad de Málaga presta a la protección de su patrimonio arquitectónico; pese a contar con todos los instrumentos normativos para comportarse como una ciudad europea moderna; es decir, sensible y civilizada.

El desinterés que nuestra clase política suele demostrar por la preservación del Patrimonio, se evidencia en el goteo continuo de demoliciones de edificios notables, a mayor gloria de nuestra figura más influyente y controvertida: el bruto con dinero.

Con este panorama tan ‘desilustrado’, es lógico que un buen puñado de hermosas viviendas del Camino de Suárez continúe sin protección, a la espera, quizás, de que cualquier inversor sin desasnar; pero con una cartera abultada y todos los parabienes del Urbanismo malaguita más iletrado, las convierta en un próspero solar lleno de posibilidades.

En esta sección ya hablamos en varias ocasiones -por ejemplo, en 2014 y 2023- de una hermosísima manzana de casas mata de estilo regionalista, uno de los núcleos mas antiguos de esta zona de Málaga. La historiadora del arte María Dolores Gamboa señala en su tesis doctoral que estaban casi listas hacia 1927/28.

Las viviendas -los números 1 al 19 del Camino de Suárez- guardan además mucho parecido con otras casas que hay justo detrás, en las calles Domingo Savio, Filipinas o San Vicente Ferrer.

Las casas del arranque del Camino de Suárez, en 2023. / Google Maps

Ni rastro

Sin necesidad de haber cursado Historia del Arte, es sencillamente inconcebible que estas casas no lleven protegidas, al menos sus buenos 20 o 30 años. Pues no hay ni rastro de ellas en el Catálogo de Edificios Protegidos del PGOU, evidencia de que nuestros cargos públicos necesitan pisar más los barrios; y no sólo para inauguraciones y festejos a la velocidad de un cohete.

En realidad, en toda la enorme zona que el PGOU llama ‘La Rosaleda’, y que incluye el Camino de Suárez, sólo hay protegidos tres edificios: el Colegio del Mapa, el Instituto de Martiricos y el Asilo de Los Ángeles.

El Camino de Suárez, 16 es una excepción en el bosque de bloques de esa zona de Málaga. / A.V.

Por este motivo, también luce sin protección una hermosa y veterana vivienda, el número 16, que parece extraída de la zona de Conde de Ureña, vestigio de lo que eran las casas de recreo en las, por entonces, afueras de Málaga.

Al contemplarla, muchos concluirán que, como mínimo, debería contar con protección de II grado. Por supuesto, ni eso.

Suscríbete para seguir leyendo