Salado destaca el buen ritmo de la obra del tejado de la Catedral

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha celebrado hoy el "buen ritmo" y la "espectacularidad" de las obras del tejado de la Catedral, a su juicio un "símbolo" de la colaboración "institucional y público privada" entre la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga y la propia Diputación, junto con la Fundación Unicaja y el Obispado, según ha informado el ente provincial en una nota de prensa remitida a los medios .

"Me he quedado sorprendido por la complejidad y grandiosidad de la obra, que va a suponer proteger uno de los bienes arquitectónicos más importantes de la provincia; así que estoy muy satisfecho de esa colaboración, aunque como siempre echamos en falta al Gobierno de España, que no está ni se le espera en ninguno de los proyectos estratégicos de la ciudad y la provincia", ha manifestado Salado.

Visita institucional a las obras del tejado de la Catedral del presidente de la Diputación, Francisco Salado; junto con el obispo emérito, Jesús Catalá; el presidente de la Fundación Unicaja, José Manuel Domínguez; y los arquitectos del proyecto Juan Manuel Sánchez La Chica y Adolfo de la Torre Prieto / L.O.

Y ha recordado que el proyecto cuenta con un presupuesto de 22,5 millones de euros, de los que la Diputación aporta 3,5 millones; la Junta de Andalucía, 5,3; el Ayuntamiento de Málaga, 4,5; y la Fundación Unicaja, 1,5 millones. Salado ha lamentado que el Gobierno no participe en la financiación de la nueva cubierta y sistema de evacuación de aguas.

Detalle de las obras del tejado de la Catedral / L.O.

El presidente de la Diputación ha visitado hoy los trabajos, acompañado por el obispo emérito, Jesús Catalá; el presidente de la Fundación Unicaja, José Manuel Domínguez, y el deán de la Catedral, José Ferrary. Los arquitectos del proyecto para la nueva cubierta y sistema de evacuación de aguas, Juan Manuel Sánchez La Chica y Adolfo de la Torre Prieto, han explicado in situ los detalles técnicos de la intervención, así como su trascendencia histórica.

"Esta obra no sólo supone proteger el primer templo de la provincia, de un valor artístico, histórico y religioso incalculable, sino que permitirá que pronto podamos disfrutar de un espacio único que se va a ganar también para la ciudad, y no sólo desde el punta turístico y para los malagueños, sino que podrá acoger eventos y exposiciones", ha añadido Salado.

"Va a haber un antes y un después en la historia de Málaga, estamos dando un paso importantísimo en la catedral inacabada", ha concluido.