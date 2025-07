La Sierra de Churriana se despide de la electricidad a ras de suelo

«No hay cables ya», sentencia Maricruz Torres, de la asociación Ciriana de Churriana. La portavoz ecologista recorrió con La Opinión, a finales de junio, una polémica instalación municipal en la Sierra de Churriana, que, a finales de 2022, fue denunciada por Ciriana ante la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, por riesgo de incendio.

El colectivo ecologista comprobó en junio que ya no había conexión con una caseta de electricidad al pie de la Sierra de Churriana, al haber desaparecido el tramo inicial de tubería, así como la ausencia de cables en su interior.

Como informó La Opinión, Ciriana llegó a reunirse a comienzos de 2023 con el delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Antonio Víquez, para denunciar lo que consideraba una instalación ilegal del Ayuntamiento, que presentaba un riesgo alto de incendio.

Se trataba de una antigua tubería de Emasa , que en lugar de agua conducía cables eléctricos para alimentar el repetidor de una antena de la Policía Local y Bomberos en lo alto de la Sierra de Churriana.

En ese momento, Ciriana denunció además la presencia de varios tramos sueltos, lo que dejaba los cables al aire. Medidos con un amperímetro, comprobaron que tenían electricidad.

El entonces concejal de Churriana, José del Río, informó en 2023 a este periódico de que no había «riesgo alguno de incendio», si bien el Consistorio tuvo que reparar «15 fisuras» en esta conducción.

Tuberí­a con electricidad por la Sierra de Churriana. Parece que ha sido desmantelada. Visita con Ciriana. / Alfonso Vázquez

Ciriana denunció más tarde a a la Junta el que la reparación de esas fisuras en la tubería había sido una chapuza, con atornillamientos exterior, en lugar de pegamento especial; la aplicación de vendas sanitarias y el cubrimiento de algunas uniones con troncos y ramas secas. «Esto no se adapta a la normativa electromagnética de la Junta de Andalucía», manifestó entonces Maricruz Torres. Esta segunda denuncia motivó una inspección de la administración autonómica. La Junta informó entonces a Ciriana, verbalmente, de que había sancionado al Ayuntamiento de Málaga.

«Esto del cable es un misterio porque no hemos vista movimiento de máquinas», indica Maricruz Torres, que explica que nadie en el Consistorio le ha informado de esta actuación. «No avisan de nada», lamenta. También se pregunta, «si quitan el cable, por qué no quitan las tuberías. ¿es que piensan meter algo dentro otra vez?».

«Pero por lo menos, el tubo ya no lleva electricidad», subraya Elaine Ramsdem, también de Ciriana, que confiesa que tiene «curiosidad, por saber cómo tienen ahora electricidad arriba», en el repetidor de la antena.

Silencio municipal

Durante dos semanas, este diario ha intentado, sin resultado, que el Ayuntamiento de Málaga informara si se ha tratado de una actuación municipal planificada o, en su caso, del robo de cable.

El Consistorio tampoco respondió a la asociación Ciriana, informaba ayer a este diario Maricruz Torres, quien destacó que su colectivo quería saber cómo se alimenta, a partir de ahora, el repetidor de la antena de la Policía Local y Bomberos; dada su importancia, puesto que se trata de responder con rapidez en caso de incendio.

