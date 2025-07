Agricultores de Málaga participan en la gran protesta europea en defensa de la PAC: "Somos un sector estratégico, tan importante o más que la defensa"

El presidente de la patronal agraria Asaja Málaga, Baldomero Bellido, ha valorado desde Bruselas la participación de la delegación malagueña en la gran protesta organizada ayer miércoles por COPA-COGECA y FWA frente al Parlamento Europeo. En la movilización, de agricultores de toda Europa han alzado la voz contra la propuesta de reforma del Marco Financiero Plurianual que, según los agricultores, amenaza con "desmantelar" la Política Agraria Común (PAC). Bellido ha explicado que esa propuesta conlleva un "tremendo recorte" de más del 20% del presupuesto, lo que afectaría directamente a la rentabilidad de miles de explotaciones, y que "provocará el cierre de muchas de ellas a corto plazo".

La protesta ha contado con una destacada participación de organizaciones agrarias de todos los países de la Unión Europea. La representación española, muy numerosa, ha estado formada por unos 120 agricultores y ganaderos de Asaja.

"Ha habido una presencia muy importante de representantes de todos los países de la UE. También han estado presentes numerosos eurodiputados y miembros de la Dirección General de Agricultura, que han mostrado su apoyo a una agricultura fuerte. Sin embargo, la sensación general es amarga, porque la postura adoptada por la Comisión Europea parece muy difícil de revertir si no hay presión social y política", ha señalado Bellido.

"Somos conscientes de que se va a destinar un mayor presupuesto a defensa, pero esto no debe hacerse a costa de la agricultura, más aún cuando el presupuesto europeo ha aumentado respecto al periodo anterior. La agricultura es un sector estratégico, tan importante o más que la defensa. La mejor defensa para un país es garantizar una alimentación de calidad. Eso es tener soberanía alimentaria", ha explicado.

La delegación española de Asaja, en la protesta de Bruselas. / L. O.

Para el presidente de Asaja Málaga, con estas cifras, se percibe claramente la "escasa importancia" que se otorga al sector agrario. "No podemos aceptar que se recorten las ayudas precisamente a quienes viven realmente del campo. Si esta propuesta sigue adelante, nos enfrentaremos a una situación incluso peor, mucho peor, que la vivida con la anterior reforma de la PAC", ha añadido.

Defensa de la agricultura

Asaja Málaga ha subrayado que la nueva estructura propuesta por la Comisión Europea suprime "la cohesión del modelo europeo, elimina el carácter común de la PAC y relega al Parlamento Europeo", lo que supone "una pérdida de voz para el sector y una grave falta de legitimidad democrática".

"Estamos aquí porque no vamos a permitir que dejen caer a los agricultores. No solo defendemos al sector: defendemos la alimentación de toda la sociedad. Si no se garantiza la soberanía alimentaria, los problemas afectarán a todos", ha aseverado Bellido.

Asaja Málaga reclama las instituciones europeas y a los representantes políticos españoles un compromiso "firme, unido y urgente" para frenar el recorte, e insiste en que la PAC "no es una ayuda, sino una herramienta imprescindible para garantizar alimentos seguros, asequibles y sostenibles para todos los ciudadanos europeos".