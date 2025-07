Larios Centro celebra "All you need is a dog", un evento para los amantes de los perros

Larios Centro organiza del 18 al 21 de julio el evento “All you need is a dog”. Cuatro días dedicados a ofrecer actividades de ocio gratuitas, poniendo en valor el bienestar animal, la adopción responsable y el apoyo a las asociaciones locales que cuidan de los animales más necesitados. Durante estos días, el centro comercial pet friendly se convertirá en un punto de encuentro para todas las personas que comparten su día a día con un perro, ofreciendo experiencias pensadas para disfrutar con las mascotas como:

Un “CANcierto” con musica de los Beatles para perros y humanos . Por ello durante el concierto, respetando su sensibilidad auditiva, se interpretarán temas con ritmos lentos y patrones simples que respetan su sensibilidad auditiva y les transmite calma a la vez que ayuda a reducir su estrés.

. Por ello durante el concierto, respetando su sensibilidad auditiva, se interpretarán temas con ritmos lentos y patrones simples que respetan su sensibilidad auditiva y les transmite calma a la vez que ayuda a reducir su estrés. Taller de “Vínculo Zen” (yoga para perros), centrado en la relajación y conexión emocional entre humanos y los canes, fomentando el bienestar mutuo a través de masajes superficiales para detectar zonas de dolor o tensionadas y técnicas de relajación.

(yoga para perros), centrado en la entre humanos y los canes, fomentando el bienestar mutuo a través de masajes superficiales para detectar zonas de dolor o tensionadas y técnicas de relajación. Además, se ofrecerá una actividad de educación canina integral y amable , para aprender a educar a tu mascota de una forma respetuosa y con cariño.

, para aprender a educar a tu mascota de una forma respetuosa y con cariño. Taller de joyería canina, donde diseñar una placa de resina personalizada con el nombre del perro.

Larios Centro contará también con la presencia de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga, que promoverá la adopción responsable y se habilitarán puntos de recogida solidaria de alimentos para mascotas.

Todas las actividades son gratuitas y están diseñadas para que personas y perros compartan momentos de diversión, relajación y conciencia animal. Puedes acceder a la programación detallada de ‘All you need is a dog’ en el enlace.