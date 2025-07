El visado de viviendas en Málaga mantiene su mejor cifra en 17 años pero los arquitectos advierten de una planificación urbanísitica "obsoleta"

El ritmo de construcción en el mercado de edificación residencial en la provincia de Málaga mantiene su dinamismo en este primer semestre de 2025, con un incremento de proyectos de nuevas viviendas visadas del 12% en relación con el mismo periodo del año anterior, según los datos publicados este jueves por el Colegio de Arquitectos de Málaga.La primera mitad del ejercicio ha registrado un total de 4.819 unidades visadas y representa la mejor cifra desde 2008, cuando culminaba la famosa época del boom inmobiliario, antes del estallido de la gran crisis.

Las cifras de viviendas terminadas también muestran un crecimiento en este primer semestre, con 3.352 unidades finalizadas, un 6% que las que registraban hace ahora un año. En este apartado, las cifras son las mejores en Málaga desde 2010.

La buena marcha de la actividad se consolida tras conocerse hoy los datos concretos del segundo trimestre (abril-junio), donde se han contabilizado en la provincia, en concreto, 2.482 viviendas visadas (un 11% interanual más) y más de 2.000 finalizadas (un significativo 30,3% más).

La escasez de VPO sigue siendo una constante del mercado, aunque al menos en este segundo trimestre de 2025 se visaron tres promociones plurifamiliares que generarán 143 nuevas viviendas, repartidas entre Marbella (84), Rincón de la Victoria (31) y Algarrobo (28). No obstante, el peso de este segmento sigue siendo muy escaso dentro del mercado (en el primer trimestre, por ejemplo, no hubo ninguna). Así, apenas un 5% de las viviendas visadas entre abril y junio han sido VPO y la tasa baja al 3% si se computan los primeros seis meses.

El Colegio de Arquitectos viene reiterando en los últimos años que la vivienda protegida sigue siendo "la asignatura pendiente" del mercado, en una coyuntura marcada por los altísimos precios de la vivienda.

"Planificación urbanística obsoleta"

La decana del Colegio de Arquitectos de Málaga, Susana Gómez de Lara, ha advertido también en esta ocasión que la "concentración" de la población en los grandes municipios de la provincia es "parte del desequilibrio" entre oferta y demanda de la vivienda, provocando además "problemas de movilidad que inciden negativamente en la calidad de vida de las personas".

"La planificación urbanística, obsoleta en toda la provincia, no responde a los cambios necesarios para dar soluciones a las necesidades actuales. Sin planeamiento no hay suelo, sin suelo no hay vivienda", afirma la decana. A su juicio, "deben producirse modificaciones que reviertan la tendencia actual, implantar mejoras derivadas de análisis y diagnósticos que reflejen las causas reales y garanticen la igualdad de oportunidades entre las personas".

Visados por segmentos de viviendas

En el ámbito de las viviendas unifamiliares de régimen libre, se visaron 197 proyectos que suman 467 nuevas unidades. Málaga destaca como el municipio con mayor número de viviendas visadas en esta categoría, con 140 unidades, seguido por Mijas (40) y Manilva (66).

En cuanto a las viviendas plurifamiliares de régimen libre, se firmaron 60 proyectos, que en conjunto suman 1.872 viviendas. Mijas encabeza esta categoría con 410 unidades, seguida por Málaga (405), Estepona (345) y Fuengirola (169

Viviendas terminadas

En el ámbito de las viviendas unifamiliares de régimen libre, se completaron 398 unidades, con Málaga (74), Mijas (62), Estepona (57) y Alhaurín de la Torre (47) como los municipios más activos.

Las viviendas plurifamiliares libres terminadas corresponden a 52 proyectos, que suman un total de 1.489 unidades. Estepona lidera esta categoría con 400 viviendas, seguida por Fuengirola (217), Málaga (199) y Torremolinos (196).

Obras de construcción de viviendas en la zona oeste de Málaga capital. / Álex Zea

En cuanto a la vivienda protegida, se finalizaron dos promociones plurifamiliares VPO, una en Málaga con 69 unidades y otra en Marbella con 73, sumando un total de 142 nuevas viviendas de régimen protegido.

Rehabilitación

El Colegio también ha informado de que durante el segundo trimestre del año se finalizaron 125 proyectos de reforma parcial, que generaron un total de 50 nuevas viviendas: 9 unifamiliares y 41 plurifamiliares. Málaga capital fue el municipio con mayor número de unidades generadas, con 14, seguida de Torremolinos (8).

No se ejecutaron reformas integrales ni actuaciones de mejora de envolvente que hayan generado nuevas unidades. Sin embargo, se realizaron dos intervenciones de mejora energética en edificios plurifamiliares de Málaga, orientadas a mejorar la eficiencia sin alterar el número de viviendas existentes (66).

En cuanto a las reformas visadas, se prevé la creación de 99 nuevas viviendas: 17 unifamiliares y 80 plurifamiliares. Málaga vuelve a liderar este apartado con 32 unidades previstas, seguida por Torremolinos (14) y Vélez-Málaga (9).

También se visaron seis proyectos de reforma integral —cuatro en viviendas unifamiliares y dos en plurifamiliares—, que generarán dos nuevas unidades. Además, se autorizaron seis intervenciones de envolvente térmica, en municipios como Málaga, Mijas, Nerja, Ronda y Marbella.

La decana ha destacado que, pese a reconocerse la necesidad de adaptar el parque de viviendas a las exigencias de eficiencia energética y al impulso económico ofrecido mediante diferentes programas públicos de ayudas, "la rehabilitación de edificios no ha alcanzado todavía el ritmo necesario que requiere la emergencia climática actual".

Descarbonización del sector

En este sentido, ha afirmado que las oficinas de rehabilitación son el "instrumento clave" para acelerar la mejora energética de los edificios. "La mejora de la eficiencia energética de los edificios es un reto clave en el marco de las políticas de mitigación del cambio climático, siendo también crucial para dar solución a problemas sociales como la pobreza energética", ha señalado.

La decana incide en que tanto el sector privado como las administraciones públicas deben colaborar con un futuro más sostenible y apostar por la descarbonización del sector. "Ser capaces de afrontar la transición ecológica como una verdadera oportunidad capaz de atajar la crisis climática y de impulsar la economía atendiendo a las particularidades de cada territorio", ha concluiudo.