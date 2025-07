"Dirigir 'Voy a pasármelo mejor' ha sido la experiencia más enriquecedora de mi vida"

¿Cómo llegó a sus manos este proyecto y la oportunidad de dirigirla?

Yo estuve en la primera película ['Voy a pasármelo bien', a partir de canciones de Hombres G] de meritoria con David Serrano, en todo el proceso y me lo conocía muy bien. Entonces, en esta segunda película, cuando David decide no hacerla, después de un largo proceso de decisión, me ofreció la oportunidad. Yo no he sido consumidora de cine infantil así que me vi delante de un reto que al final ha resultado ser la experiencia más enriquecedora de mi vida y de mayor aprendizaje.

Con Serrano lleva años trabajando, desde que juntos hicieron el musical 'Grease'. ¿Qué destacaría de esa colaboración continua y cómo ha influido en tu evolución como directora?

David Serrano ha sido mi mentor. Cuando empezó a ver mis cortos, me llevó a sus proyectos tanto de teatro como de cine. Me ha dado herramientas como actriz, bailarina, intérprete, directora y guionista. He tenido la suerte de tener a varias personas que me han ayudado y que me han guiado, pero, sin lugar a dudas, David es la más importante.

Escribió y dirigió tres cortometrajes ['Canicas', 'Blanco ne mente', y 'Algo permanente'] antes de dirigir Voy a pasármelo mejor. ¿Qué aprendió de esas historias más intimas que aplica ahora en esta película?

Pues lo aprendí todo. Al final son guiones míos, que hablan también mucho de mí, de mis incertidumbres. He ido pasando un poco por todo para también descubrir qué es lo que quiero ir dejando y qué me apetece hacer. También he aprendido lo que es la profesionalidad, porque he estado con equipos de gente de mi edad. En ese momento, cuando empezamos a hacer cortos, todos teníamos entre 16 y19 años, entonces, al final, vives la profesionalidad de gente que quiere trabajar. Y eso es lo que te hace creer también en la gente joven. Yo he estado con muchos profesionales en los cortos, cuando en realidad en los cortos es donde no hay dinero.

¿Qué momento del rodaje de 'Voy a pasármelo mejor' recuerda con especial cariño o satisfacción?

Pues yo creo que la secuencia del coche del final, de los chicos, cuando cantan Cien gaviotas. Me acuerdo de que ese día fue cuando llegué a mi casa, asenté todo y dije: «Guau, se acaba de hacer esto». Estaba todo el mundo en el rodaje llorando, emocionado, todo el mundo me venía con la lágrima en el ojo... Porque, aunque sea una peli familiar, no se queda en eso, es para cualquier espectador; es una comedia muy sensible, muy emotiva, y mola mucho ir al cine y reírte y llorar.

¿Qué musicales la inspiraron para el filme?

Dos musicales clásicos que para mí fueron primordiales a la hora de abarcar esta película fueron 'Cantando bajo la lluvia', porque me parece el ejemplo de la perfección, y 'Un americano en París'. Luego, en comedias románticas, para el tono, creo que es importante fijarte en cosas que funcionan, porque hay fórmulas ya hechas que funcionan, sobre todo en comedias románticas. Yo me fijé mucho en 'Diez razones para odiarte' y en 'Cuando Harry encontró a Sally', que a mí me parece que tienen un tono súper despierto y muy cómico.

Una curiosidad. Tiene un cameo en 'Voy a pasármelo mejor', ¿verdad? ¿No se podía aguantar las ganas de actuar y bailar?

¡Tengo un cameo! Decidí meterme a bailar porque si no mi madre me va a decir que para qué me he sacado un conservatorio, ¿no? Y, bueno, yo veía todo el rato a los bailarines ensayando y tenía muchas ganas de bailar en la película. Hablé con Iker Karrera, el coreógrafo, y le dije: «Oye, me aprendo la coreografía que más me guste, y tú me dices con honestidad si estoy para hacerla o no». Me dijo que fuéramos a ensayarla y ahí estoy, bailando en una esquinita.

Viene de una formación muy completa que abarca danza, música e interpretación. ¿Cómo influyó su versatilidad a la hora de dirigir esta película?

Cuantas más herramientas artísticas tienes más vas a poder darle a los demás y más claro vas a poder dejar tu trabajo. Lo que más ha influido evidentemente ha sido la dirección de actores, porque he hecho una unión de todas las herramientas que me habían funcionado siempre, las mejores que me he ido encontrando por el camino; quería que los intépretes se sintieran como a mí me hubiese gustado sentirme en todos los proyectos. Creo que esa ha sido la mayor influencia.

Como Elena Martín Gimeno, parece que quiere mantener su carrera como actriz y como directora. ¿Se pueden simultanear ambas facetas?

Yo creo que sí, siempre que se le pueda dar el espacio que merecen ambas. Además, soy gran fan de Elena Martín Gimeno, me parece lo más. Me encanta su forma, su narrativa y lo que ella está haciendo. Así que sería increíble tener una carrera parecida o lo más mínimo a ella.

De hecho también este año se ha estrenado un corto en el que actúa titulado 'Calle San Agustín', un paseo en plano secuencia por la Semana Santa Malagueña. ¿Cómo es su relación ahora mismo con Málaga? ¿Sabes que el desarrollo de tu carrera supondrá alejarse de aquí o tu tierra es innegociable?

Mi relación con Málaga es preciosa, la echo de menos todos los días. Lo que pasa es que yo me fui a los 17 años de allí porque entré en un musical y tuve que dejar mi vida. Sabía desde pequeña que si yo me quería dedicar a esto, tenía que dejar mi ciudad en algún momento. Y creo que es algo que está cambiando: cada vez están habiendo más impulsos culturales allí. Ojalá poder rodar en Málaga.