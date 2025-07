La concejala encargada de la limpieza de Málaga acusa a la oposición de "pagar campañas para decir que la ciudad está sucia"

Las recientes quejas vecinales sobre la falta de limpieza en los barrios de Málaga siguen generando agrios debates políticos. Tras ser acusada de "mentir" para negar la suciedad por representantes del PSOE, Vox y la izquierda de Con Málaga, la concejala Teresa Porras, acusó a la oposición de "pagar campañas para decir que la ciudad está sucia". Esta vez, tras haber amagado con denunciar a los vecinos en días pasados, la responsable de Servicios Operativos puso en el centro de sus ataques a los compañeros de corporación de signo contrario.

En la Comisión de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento de Málaga celebrada este lunes, Porras consideró que "echarle las culpas solo al que limpia es una demagogia total". "Deberíamos hacer una campaña con las dos partes, con los vecinos y los trabajadores, no las campañas publicitarias que hacen a bombo y platillo, que además pagan y me consta, diciendo que la ciudad está sucia. Saben que lo que dicen es mentira. Ninguno de los tres dice la verdad, no han gestionado en la vida y no saben los que es trabajar codo a codo con los trabajadores. Chico favor le están haciendo a la ciudad diciendo que está sucia: señor Sguiglia, Señora Gómez y señora Medina", enfatizó la concejala del PP al acusarlos de "engañar, manipular, meter bulos y presentar fotos en las que limpian sobre limpio, todo falso, todo mentira".

Críticas de la oposición

Antes de que Porras endureciera sus intervenciones, los representantes del PSOE, Vox y Con Málaga habían coincidido al acusarla de obviar el estado de la limpieza en los barrios.

La viceportavoz socialista, Begoña Medina, se dirigió en estos términos a la concejala del PP: "Se lo toma usted muy a pecho, señora Porras, como algo personal, es tremendo que los vecinos digan como se encuentra su calle y usted los amenace con que los va a denunciar, es tremendo que un cargo público le diga eso a los ciudadanos ¿No quiere usted que protesten? Si es la realidad, solo tiene que pasearse por los barrios, los vecinos no mienten".

Además, la edil de Vox Yolanda Gómez reiteró que "los vecinos no mienten". "El problema es su gestión, mienten ustedes cuando prometen limpieza y dan abandono, y se toma como un ataque personal que los vecinos defiendan sus barrios", le espetó Gómez a Porras.

Además, el portavoz de la izquierda, Nico Sguiglia, también se dirigió directamente a Teresa Porras: "Escuche más a los vecinos y contenga más la pulsión cuando escuche cosas que no le gusta", le dijo.

Moción de Vox

Una moción presentada por Vox, por la edil Yolanda Gómez, para reforzar la limpieza en la zona de la estación de autobuses también fue rechazada por el equipo de Gobierno. La concejala Teresa Porras cuestionó el carácter urgente de la iniciativa y consideró que en lugar de pedirse el refuerzo -"que ya se ha hecho"- debe "traerse una moción para pedirle a la gente incívica que sea más cívica y colabore con la limpieza".

"Dejemos de hacer demagogia con el tema de la limpieza ¿Los papeles y las latas quién las tiras el servicio de limpieza? Si se limpia y el ciudadano que viene detrás ensucia, es muy difícil tener la ciudad limpia. Gracias a los ciudadanos que vienen de fuera felicitan al alcalde en todos los congresos y le dicen 'vaya una ciudad limpia que usted tiene", insistió Porras.

"La ciudad de las ratas"

Tras el debate de otra de las mociones presentadas, el Grupo Municipal Socialista denunció “el fracaso estrepitoso del Partido Popular en la gestión del control de plagas en Málaga, tras confirmarse en la Comisión de Sostenibilidad Medioambiental que la ciudad vive una auténtica emergencia sanitaria con barrios enteros invadidos de ratas, cucarachas y mosquitos mientras el Ayuntamiento mira hacia otro lado”. En opinión de la viceportavoz socialista, Begoña Medina, "Málaga se ha convertido en la ciudad de las ratas y las cucarachas gracias a la dejadez absoluta del equipo de gobierno de Francisco de la Torre”.

“Hoy hemos visto cómo el Partido Popular ha tenido que reconocer el problema, votando a favor de todos los puntos de nuestra moción, menos el de asumir responsabilidades políticas. Y es lógico: saben que han abandonado a los barrios, saben que su nefasta planificación ha derivado en un servicio en precario, con un contrato paralizado por los tribunales y con consecuencias gravísimas para la salud pública de los malagueños”.

El PSOE también insistió en que "barrios como Santa Paula, Puerta Blanca, Vistafranca, Miraflores o Campanillas se han visto obligados a manifestarse en la calle para exigir soluciones porque están sacando literalmente a escobazos a las ratas de sus portales”.

Precisamente, en la misma comisión intervino un dirigente vecinal de Santa Paula, Alberto Rodríguez, quien trasladó la desesperación de los vecinos y relató cómo los roedores “se suben por los árboles y merodean en parques infantiles y zonas comunes ante la inacción municipal”.

En la moción aprobada, el PSOE exigía un plan de choque inmediato ante la situación límite de las plagas en Málaga, un plan de contingencia para reforzar los servicios, una reunión urgente con la Junta de Andalucía y los vecinos para atajar el riesgo del mosquito del virus del Nilo, y medidas de transparencia para que “los malagueños sepan qué se hace, dónde se actúa y qué resultados se obtienen”. Solo el punto que reclamaba la asunción de responsabilidades políticas ha sido rechazado por el PP.