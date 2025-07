Una joven va a un restaurante de Málaga y se queda "de piedra" con lo que se encuentra en la cuenta: "Primera vez que veo esto"

Parecía una comida como cualquier otra. Unas bebidas, unos espetos y una fritura en uno de los restaurantes del paseo marítimo de El Palo para disfrutar de una buena jornada culinaria con las mejores vistas de la costa. Pero una sorpresa esperaba a estos comensales cuando finalizaron sus últimos bocados y pidieron la cuenta: un cargo que le habían realizado y que les dejó "de piedra".

Así lo ha denunciado la propia afectada a través del reconocido perfil 'Soy camarero', que visibiliza las situaciones que se encuentra tanto los propios trabajadores y hosteleros como los clientes en diversos negocios de todo el país, donde la joven ha explicado que les obligaron a abonar una propina de 7 euros sin informarles previamente y de forma totalmente impuesta.

Propina obligatoria en este restaurante de El Palo

"El otro día me quedé de piedra almorzando en el paseo marítimo de El Palo en Málaga. 3,50 euros de propina por persona sin ni siquiera consultarlo", ha señalado la joven, que ha destacado que su acompañante y ella tuvieron que abonar un total de 7 euros, sin ellos decidirlo, por el servicio en forma de propina.

Además, ha explicado que ella misma es hostelera, por lo que "me gusta que me dejen propina", pero lo que le parece un abuso es "imponer que te la tengan que cobrar".

Cientos de usuarios critican esta situación que ha ocurrido en un restaurante de Málaga

"Primera vez que veo esto aquí en España", han señalado desde el perfil en una publicación que en apenas unas horas ha acumulado más de 367.000 visualizaciones y mil comentarios, en los que los usuarios han mostrado su enfado por este suceso.

Y es que los establecimientos hosteleros pueden realizar cargos por el servicio o la propina de sus trabajadores, pero en todo momento se debe indicar este hecho de forma visible en el local ya que, de lo contrario, el cliente puede reclamar o negarse a pagarlo. "La propina, como su propia definición de la RAE indica, es una 'gratificación voluntaria' y como tal no es obligatoria. No tengo problema en dejar propina cuando el servicio es bueno, pero no que me lo impongan", ha señalado un usuario.

A lo que ha añadido otro: "Los establecimientos hosteleros no pueden cargar propina obligatoria en la cuenta sin consultarlo o acordarlo. Estás en tu derecho de que te la quiten". Junto a esto, ha continuado un ciudadano: "En Málaga lo llaman habitualmente 'pan' o 'cubiertos' y está ya muy extendido".