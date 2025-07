Málaga demanda la mitad del empleo digital de Andalucía: se buscan más de 1.500 trabajadores

La consolidación como 'hub tecnológico' de Málaga se traduce en realidades como la que lleva a esta provincia a demandar casi la mitad del empleo digital que se oferta en Andalucía. A día de hoy, se buscan más de 1.500 trabajadores para el sector tecnológico. Para ser exactos, ascienden a 1.532 las vacantes existentes en el territorio malagueño y esto supone un 45% de las poco más de 3.400 que hay en toda Andalucía.

De hecho, esta es la provincia andaluza en la que más trabajo hay para los profesionales dedicados al desarrollo de software, la ciberseguridad o la inteligencia artificial, entre otros empleos tecnológicos. Le sigue sigue Sevilla con 1.191 vacantes, si se atiende a los datos del Mapa del Empleo de la Fundación Telefónica.

Campus 42 Málaga

El auge de las profesiones tecnológicas da sentido a revoluciones como la emprendida en 2022 por el campus 42 Málaga de la Fundación Telefónica, que seguirá tres años más en Tabacalera tras la renovación del convenio con el Ayuntamiento de Málaga, la Junta y la Diputación rubricada este lunes.

Este proyecto garantiza a sus estudiantes formación gratuita y un 100% de empleabilidad en los perfiles digitales más demandados por el mercado laboral. Además, para lograrlo siguen una metodología diferente, que crea un entorno de trabajo colaborativo basado en retos. Y, sobre todo, da mucha libertad y flexibilidad al estudiante: no hay profesores, ni horarios, ni temario ni clases.

A su vez, los estudiantes tienen el empleo garantizado una vez que han superado 7 de los 21 niveles existentes. Y eso se puede conseguir entre 12 y 14 meses, si se presta una dedicación similar a la de un trabajo normal con unas siete horas diarias de entrega. Ahora bien, hay estudiantes que optan por no salir al mercado laboral todavía y seguir especializándose. De hecho, mientras mayores sean los conocimientos más grande será el salario en el puesto que desempeñe.

Desde que abriera sus puertas en febrero de 2022 y hasta la fecha un total de 1.565 personas han sido seleccionadas para iniciar su formación como estudiantes del campus. Actualmente, en Tabacalera hay 750 estudiantes inmersos en una formación para la que no se exigen, por ejemplo, conocimientos previos de programación: "Puede aspirar a entrar en el campus gente que no ha visto un ordenador Mac en su vida, excepto en un centro comercial, o que no sabe ni encenderlo".

La selección de los alumnos se realiza a través de un proceso igualmente innovador conocido como 'las piscinas'. Para 2025, se han previsto cinco convocatorias de las que dos se han llevado ya a cabo. Actualmente, hay otra en marcha a la que han concurrido unos 160 aspirantes a entrar en el campus. Y las dos siguientes tendrán lugar después del verano: una en septiembre y la otra ya más entrado el otoño.

Foto de familia de las autoridades y una representación de los estudiantes. / Alex Zea

Renovación del convenio

La renovación por tres años más de la presencia en Málaga del Campus 42 fue sellada con la firma de un nuevo convenio por el consejero de la Presidencia, Interior Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, en calidad de presidente de la Agencia Digital de Andalucía (ADA); el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la directora general de Fundación Telefónica, Isabel Salazar; y el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado.

Antonio Sanz insistió en "el compromiso de la Junta de Andalucía con un programa de formación único en nuestra comunidad por su modelo de aprendizaje disruptivo, novedoso y totalmente gratuito para todas aquellas personas que buscan una alternativa a la formación tradicional". "42 Málaga ha demostrado que es posible democratizar el acceso a la educación tecnológica y formar a programadores con alta cualificación sin métodos educativos tradicionales", agregó.

A su juicio, “lo más sorprendente es que el proyecto 42 Málaga a nivel global tiene un índice de empleabilidad del 100% de las personas participantes, una vez que han superado el tronco común del proceso de aprendizaje”. Así lo destacó el consejero sin perder de vista que, a nivel nacional y europeo, Málaga se ha ido convirtiendo en "la gran ciudad tecnológica".

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, resaltó "la importancia de ofrecer una educación y formación en sintonía con las demandas del mercado laboral y en sectores en auge como éste”. "Todo lo que se haga por facilitar una formación cómoda, de calidad y gratuita es muy importante, nos interesa que este proyecto sea eterno para que sea muy útil a Málaga ciudad, la provincia y la comunidad andaluza

De la Torre recordó que 42 Málaga se ubica en instalaciones del Ayuntamiento de Málaga, en Tabacalera, y puso en valor "sus sinergias con otros espacios como el Polo Nacional de Contenidos Digitales, así como el ecosistema de innovación en el que se integra y que se verá completado con la próxima llegada a Málaga de la primera sede del instituto tecnológico puntero IMEC fuera de Bélgica, así como con un Polo Municipal de Microelectrónica que está impulsando el Ayuntamiento en Málaga TechPark y estará especializado en semiconductores".

Firma del convenio. / Alex Zea

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, destacó del Campus 42 de Telefónica "su contribución al desarrollo de Málaga y de su provincia como uno de los grandes nodos tecnológicos y de la industria del conocimiento tanto en España como en Europa". "El talento, su formación y su captación, la creación de oportunidades y la innovación son los elementos fundamentales para el progreso de un territorio y de una sociedad, y en este sentido la Diputación no puede sino felicitar y agradecer a la Fundación Telefónica por este proyecto, que nos posiciona como referentes y que ofrece muchas salidas laborales y empleo de calidad a los jóvenes de nuestra provincia”, añadió.

Y, en este sentido, Salado recordó que la Diputación se hace cargo de la residencia en La Noria de estudiantes del campus llegados de otras zonas de Málaga: "Todas las personas deben tener las mismas oportunidades, residan en municipios grandes o pequeños, en la Costa o en el interior", indicó.

La nueva directora general de Fundación Telefónica, Isabel Salazar, expuso que "en el contexto actual en el que la transformación digital se ha hecho imparable y la baja capacitación digital puede ser un factor de exclusión social, en el núcleo de un proyecto como 42 se encuentra un principio irrenunciable: el empleo como herramienta esencial de inclusión y de dignidad". "Facilitar el acceso al trabajo no es únicamente un objetivo social, es una expresión directa de nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades y con la participación de todas las personas en la sociedad digital; los campus 42 ofrecen formación innovadora, diferencial, de calidad y gratuita, en los sectores tecnológicos que más profesionales demandan", recalcó Salazar.