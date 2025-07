Los hosteleros reconocen que les falta mano de obra cualificada

Los hosteleros de la provincia de Málaga reconocen que les faltan profesionales cualificados para sus negocios. Según ha comentado el presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos) Javier Frutos, la formación de los camareros es importante para que exista un buen servicio: "Cuanto más formado esté el personal que entre, más fácil será para el empresario dar ese buen servicio. Nosotros como empresa necesitamos también esa formación en nuestros camareros, ya que hay muchos o la inmensa mayoría de ellos que se forman dentro de los establecimientos".

Según ha comentado Javier Frutos, se va a abrir un periodo de inserción dentro de las escuelas de formación, tanto en La Cónsula como en La Fonda: "Para nosotros, es importantísimo formar sobre todos los cimientos de la hostelería. La colaboración que aportamos es dar difusión a nuestros asociados".

En la oficina de empleo, hay casi 20.000 personas inscritas como camarero demandando un trabajo en la profesión, según Carmen Sánchez, delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Málaga. Sin embargo, las empresas no encuentran empleados cualificados con formación profesional en el sector hostelero.

La delegada de Empleo, al ser consciente de la demanda de profesionales en el ámbito de la hostelería, ha animado a las personas inscritas en las oficinas de empleo a que se formen profesionalmente en las escuelas de hostelería, ya que se trata de una carrera profesional con mucha empleabilidad y de trabajos que han cambiado mucho: "Ya no se trata de un trabajo en el que se esté toda la mañana y toda la tarde", ha declarado. Además, Carmen Sánchez cree que el Covid ha supuesto un salto principal en ese cambio: "Creo que el Covid trajo ese cambio sustancial en la mentalidad. He notado muchísima diferencia en la época pre-Covid y en la post-Covid. El Covid nos hizo darnos cuenta de que necesitábamos un trabajo donde se concilie mucho más la vida personal con la profesional".

El sector de la hostelería

Dentro de la industria turística de la provincia de Málaga, la principal es la hostelera, y esta representa un 70%. Para este año, se tiene una previsión media de 100.000 trabajadores en el sector de la hostelería, con picos de 115.000 en agosto, y se trata de, aproximadamente, un 3,5% más que el año pasado. Estas previsiones están relacionadas con el actual déficit de entre 5.000 a 6.000 puestos de trabajo en el sector hostelero, pues son necesarios para completar la temporada alta, especialmente en el mes de agosto. Se trata de un déficit de puestos de trabajo que demanda, especialmente, profesionales hosteleros formados y preparados.

Además, muchos jóvenes actualmente no apuestan por el sector hostelero. El presidente de la Mahos cree que hay una connotación estructural a nivel nacional complicada: "Ahora mismo, la sociedad se ve de otra forma que hace unos cuantos años. Se prioriza mucho más el ocio que el trabajo, y creo que tiene que haber un equilibrio. Y en ese equilibrio creo que debemos incidir todos".

De izquierda a derecha: José Simón, vicepresidente de Mahos; Carmen Sánchez, delegada de Empleo; Javier Frutos, presidente de Mahos; Cristina Guerrero, Jefa del servicio de formación de la delegación territorial de empleo; y Romina Di Lorenzo, vicepresidenta de Mahos. / Nacho Agote

Adicionalmente, las futuras generaciones no parecen querer hacerse cargo de los negocios familiares. "Muchas veces, en un pequeño negocio trabajaba antes la madre y el padre, y los hijos iban a echar una mano. Esa parte se está perdiendo", ha resaltado Frutos.

Por otro lado, la hostelería está en su mejor época, según Javier Frutos: "En cuanto a salario, el año pasado, subió al 14% a nivel nacional a camareros y cocineros". Aun así, el presidente de la Mahos ha comentado que existe un handicap a la hora de trabajar en su sector, pues no es necesario que los empleados tengan cualificación para entrar en él como en otros ámbitos profesionales.

Sin embargo, el sector de la hostelería puede ser muy atractivo para el desarrollo personal y profesional, ha comentado Frutos: "Creo que debemos tener un trasfondo más amplio de que "se paga mal y se echan muchas horas", porque al final cumplimos un convenio muy atractivo", antes de añadir que existen personas que, ya formadas y con experiencia amplia, cuentan con salarios "bastante por encima" del convenio.

Otros sectores

Sin embargo, esta falta de mano de obra cualificada no es exclusiva de este sector. Otros muchos ámbitos profesionales están afrontando una clara ausencia de personas cualificadas, ha resaltado Frutos: "Creemos que es un problema social que, indudablemente, tiene un debate que ya no es solamente de un sector, sino un debate a nivel nacional, a nivel social, que creo que hay que abordar lo antes posible, porque nos está afectando no solamente en la hostelería, sino en muchos sectores de la productividad a nivel nacional".

Ante esta problemática, Carmen Sánchez ha comentado: "No es solo de la hostelería. Es de la construcción, la logística, las nuevas tecnologías..., es decir, nos faltan personas cualificadas en muchos sectores". Por ello, ha recalcado también que se ha realizado una inversión en los últimos años de 92 millones de euros en la provincia para formar a 25.000 personas en múltiples ámbitos laborales. Esa formación profesional, según comenta la delegada de Empleo, se ha organizado y programado en base a las necesidades que han transmitido tanto hosteleros como empresas de otros sectores.