Alfonso Cañete, experto inmobiliario malagueño: "No es que suban los precios, es que no sabes negociar"

La dificultad para acceder a una vivienda digna sin pagar precios desorbitados se ha posicionado como una de las principales preocupaciones de la ciudadanía en la actualidad, que ven en la falta de oferta y la subida de los precios un escollo difícil de superar. Sobre esta realidad, Alfonso Cañete, experto inmobiliario malagueño, ha asegurado que el problema no está en que suban los precios, sino en la falta de destrezas para negociar por parte de los compradores.

"¿Sabes cuántas veces escucho que esto está carísimo, que el mercado no para de subir y, finalmente, negocio y le bajo 20, 15 o 10.000 euros?", ha recalcado el profesional malagueño, que asegura que "no es que suban los precios, es que no sabes negociar".

De ese modo, ha afirmado que el mercado está "complicado", pero que en muchas ocasiones, el problema no es el precio en sí, sino cómo el interesado "entra a negociar". "Como en cualquier relación, no debes mostrarte desesperado", ha aconsejado el experto, que ha querido dejar claro que el secreto "no es magia", sino una negociación inteligente.

Los pasos a seguir para conseguir mejores precios en la compra de una vivienda

Por ello, ha recomendado a sus seguidores que lleven a cabo una serie de medidas para conseguir precios más competitivos a la hora de comprar su vivienda. "Quédate en silencio tras tu oferta", ha aconsejado el profesional sobre una de las tácticas que pueden utilizar para presionar al vendedor y acceder a mayores ofertas.

Junto a esto, ha indicado que puede ser útil buscar otras opciones más baratas y mostrarlas al ofertante, así como destacar los puntos débiles de la vivienda para señalar los motivos por los que deberían reducir su precio. "Y si tú no sabes cómo hacerlo, busca alguien que sí", ha concluido Cañete.