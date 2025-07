El futuro de la escritura malagueña

Algunas historias tienen un final cerrado, conclusivo. Otras, sin embargo, están abiertas a la reflexión, a la imaginación de sus lectores. El relato de los jóvenes talentos de la escritura de Málaga entra en esta segunda categoría, ya que su halagüeño futuro obedecerá a cómo escriban su propia historia.

En cierto modo, el camino que forjen dependerá de su formación, de su experiencia, como escritores. Y ambos aspectos es lo que estos chicos y chicas fueron a mejorar en la Escuela de Jóvenes Escritoras y Escritores del Centro Andaluz de las Letras del domingo 6 de julio al sábado 12 del mismo mes en Mollina, Málaga.

35 alumnos de Andalucía fueron seleccionados este año para poder asistir a la XVIII edición de esta escuela, una escuela pensada e ideada con el objetivo de poder formar una nueva cantera de jóvenes interesados en la escritura. En esos siete días, los alumnos asistentes mejoraron sus recursos estilísticos y literarios.

Lola Moreno Lanzas fue una de las malagueñas que logró asistir a la Escuela de Jóvenes Escritoras y Escritores. Durante su estancia, vio las bondades que el lugar le podía ofrecer: "Todo el mundo allí era muy profesional, y al mismo tiempo nos enseñaron distintas formas de expresarnos, recogiendo toda nuestra capacidad y haciendo que nos demostráramos a nosotros mismos lo que éramos capaces de hacer". Se trató, sin duda, de una experiencia enriquecedora para ella y sus compañeros.

La escritura no es solo una actividad creativa, o una forma de contar algo. También es una vía para el ser humano de reflexión, de conocerse a sí mismo. Los talleres de la escuela permitían descubrir esos aspectos de estos jóvenes escritores. Por ello, para Lola, los talleres fueron de las mejores clases que ha tenido: "Nos enseñaron muchísimas cosas, herramientas para escribir, formas de salir de nuestra forma de confort y de explorarnos a nosotros mismos a través de la escritura".

Paula Fernández Lupiáñez es otra de las jóvenes escritoras que asistieron al encuentro, pero ella desde dos puntos de vista: el de alumna, el cual ya había probado en 2023, y el de tallerista: "Mi experiencia como alumna fue un poco similar a la del primer año que fui, son días muy cargados de no parar desde las 10.00 horas teniendo clase hasta las 14.00. Se aprovecha mucho esa experiencia. Como tallerista iba con un poco de miedo, un poco con el síndrome de la impostora también. Era la primera vez que hacía ese tipo de taller".

"¿Qué me diferencia del alumnado realmente?", pensó Paula, ya que era tallerista por primera vez, pero también de las alumnas más mayores de la escuela. El taller del que estaba a cargo fue el de introducción al género epistolar "El corazón en un sobre", y durante esa hora y media de sesión sus miedos se fueron disipando: "Hubo mucha participación, al principio me daba miedo que el grupo no estuviese tan receptivo".

Durante su taller, realizó tres ejercicios: uno para romper el hielo, otro más extenso dedicado a seguir las pautas de la literatura epistolar y otro adicional de deberes. Y, de esa experiencia, Paula se percató que los alumnos de todas las edades tenían algo que contar: "Me sorprendió mucho la creatividad con la que salían sobre todo alumnas más pequeñas".

Y es que, en esa escuela, iban de adolescentes a jóvenes adultos. Pero todos tenían una visión que aportar, pues cada uno tenía sus temas propios, sus intereses y sus preocupaciones: "A veces, choca pensar que se vaya a juntar en la misma clase un alumnado de entre 13 y 20 años, pero luego resulta que funciona completamente bien". También fue una experiencia aleccionadora por ello, por conocer tantos puntos de vista: "Eso mismo también es enriquecedor, escuchar esas voces que convergen, que son distintas entre ellas pero también tienen puntos comunes", comentó Paula.

Además, recordó que, con el tiempo, sus ganas de escribir no habían desaparecido, pero sí que evolucionaron: “En 2023 salí de la escuela con mucha creatividad, como un fuego con unas ganas muy fuertes de escribir, pero este año en vez de con un fuego tan potente, ha sido con uno más estructurado”.

Alejandro Peña Núñez es otra de las futuras promesas de la escritura malagueña, y tampoco se perdió la oportunidad de asistir a la escuela. En su caso, también se llevó muy buenas lecciones de ese periodo: "Ahora, cuando me pongo a escribir, o en mis reflexiones, veo la influencia de esos días. Cosas que aprendí, que supe que debía mejorar... Se nota".

Se trata de una experiencia que deja huella. Ese fue el caso de los alumnos que asistieron. Alejandro, además de haberlo pasado bien y de haber disfrutado, también sintió añoranza después de que esa semana terminara: "Yo salí de allí, al principio, despreocupado, como "bueno, me voy ya a mi casa, que llevo aquí siete días", pero al día siguiente era como "me hace falta hablar con tal, quiero hablar de esta cosa con esta persona...", entonces me pongo triste por ese lado, pero también es bonito porque sé que voy a volver a verlos, porque vamos a quedar otra vez. Me llevo eso, un recuerdo súper bonito".

Alejandro, además, quiere poner en valor el trabajo que realizaron los profesores de los talleres, como Rosario Villajos y Abraham Guerrero Tenorio, responsables de los talleres de narrativa y de poesía, respectivamente: "Yo si fuera el maestro del curso, no sabría muy bien cómo enfocar una dinámica para 30 personas de edades y estilos muy diferentes para que ninguno se sintiera ni presionado ni atacado, porque hacer una crítica de un producto artístico al final es algo muy complicado, y para un niño aceptar la crítica también. Creo que lo hicieron muy bien tanto Rosario como Abraham, porque cada uno ponía lo mejor que podía su opinión, siempre con la intención pura de ayudarlos".

Durante esos días, Mollina fue testigo de la evolución de una nueva cantera de jóvenes escritores de Málaga. Nuevos conocimientos, nuevas experiencias, nuevas amistades y nuevas historias nacieron en la Escuela de Jóvenes Escritoras y Escritores. Eso sí, todo lo que vivieron esas promesas de la escritura durante esos días no solo servirá para crear nuevas historias, sino para labrar también la suya propia.