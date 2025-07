Seis detenidos en Málaga por un fraude de 12 millones de euros con el IVA de hidrocarburos

Diez personas han sido detenidas por su presunta implicación en un fraude de más de 12 millones de euros en materia de IVA en el sector de los hidrocarburos con epicentro en Málaga, donde se han practicado seis arrestos, entre ellos el líder de la trama. Según la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, esta persona era administrador de las empresas involucradas y contaba con una vasta red de colaboradores, incluidos financiadores y testaferros. El resto de detenciones se han llevado a cabo en Almería, Córdoba, Vizcaya y Asturias. Todos los implicados se reparten delitos contra la Hacienda Pública y pertenencia a organización criminal.

La llamada operación Capibara arrancó a principios del presente año tras detectarse un fraude en materia de IVA en el sector de hidrocarburos que superaba los 12 millones de euros en los ejercicios fiscales de 2022 y 2023. Agentes del Grupo I de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría Provincial de Málaga, con colaboración de la Agencia Tributaria en auxilio judicial, analizaron información de carácter fiscal, financiero y policial y constataron que tras el fraude millonario se situaba una compleja red societaria del sector de hidrocarburos con domicilio social en Málaga. "Tras la correspondiente comercialización al por mayor de gasóleo, defraudaría grandes cantidades de dinero como consecuencia de no liquidar el IVA correspondiente", han indicado antes de añadir que el modus operandi empleado se repetía en el tiempo "beneficiándose de ciertos resquicios normativos que regulan la comercialización de los hidrocarburos".

Un agente cuenta dinero intervenido. / EUROPA PRESS

Aplazamientos de pago

Los investigadores comprobaron que los sospechosos operaban en el sector de los combustibles mediante la venta al por mayor. El esquema del fraude, centrado en el IVA, consistía en utilizar sociedades de corta vida para adquirir legalmente carburantes en un depósito fiscal (mayorista de hidrocarburos), adquisiciones en las que no se soporta el impuesto. Más tarde, estas sociedades vendían el carburante a gasolineras repercutiendo el IVA, pero no ingresaban a la Hacienda Pública las cuotas que habían repercutido y cobrado a las gasolineras, solicitando un aplazamiento de pago. Todo ello sin que se dieran los requisitos a nivel legal necesarios para tal solicitud y con la intención desde un primer momento de no ingresar la cantidad adeudada en Hacienda, han explicado.

Para evitar la detección del fraude, los responsables sustituían cada pocos meses a las sociedades de las que se servían para la operativa, un total de nueve empresas dedicadas al sector que giraban en torno a la estafa. "Gracias a la investigación se recogieron evidencias que se trataba de un entramado de empresas controladas por una única persona, la cual se valía de personas interpuestas como administradores de las mismas", han añadido.

Desde otra perspectiva, la apropiación de las cuotas de IVA por la organización permitía vender el producto a los minoristas a unos precios inferiores a los que ofrecían los operadores que sí cumplen la obligación de ingresar a la Hacienda Pública el impuesto repercutido a sus clientes, "produciéndose con ello una competencia desleal".

Patrimonio inmobiliario

Finalmente, el pasado 8 de julio, y bajo las directrices del Juzgado de Instrucción número 1 de Málaga, se practicó de forma coordinada en las provincias de Málaga, Almería, Córdoba, Asturias y Vizcaya la explotación de la operación, que se saldó con 10 personas detenidas, la intervención de 193.200 euros en efectivo y numerosa documentación pendiente de analizar. A la organización se le atribuye la propiedad de numerosos inmuebles con un valor de mercado que supera los 10 millones de euros y respecto de los que se han tomado medidas por parte de la autoridad judicial para asegurar las futuras responsabilidades derivadas de los hechos investigados.