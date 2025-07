La Clínica del Pie La Malagueta renueva su espacio y su compromiso con Málaga

Detrás de la excelencia de la Clínica del Pie La Malagueta está el Dr. Víctor Hidalgo, CEO, podólogo y cirujano del pie, cuya pasión por la podología y la cirugía mínimamente invasiva ha marcado la diferencia para miles de pacientes en Málaga. Para el Dr. Hidalgo, disfrutar de su trabajo va mucho más allá de ejercer una profesión: cada primera visita es el comienzo de una relación de confianza, respeto y auténtica dedicación.

El doctor reconoce que la esperanza que depositan en él sus pacientes es su mayor compromiso. “El respeto y agradecimiento que siento por cada paciente me obligan a estar a la altura de sus expectativas. Sé que muchas personas llegan tras haber pasado por otros podólogos sin encontrar solución, y esa confianza que depositan en mí me motiva a dar siempre lo mejor de mí mismo”, afirma el Dr. Hidalgo. Justamente por su capacidad para transmitir seguridad, cercanía y conocimiento, muchos malagueños confían en él incluso en los casos más difíciles, logrando tratamientos exitosos donde otros no pudieron.

Con nostalgia, el Dr. Víctor Hidalgo recuerda su primera intervención como cirujano del pie: “La primera uña que operé fue la del jefe de la farmacia de La Malagueta. Estaba muy preocupado por no causarle dolor, pero la operación salió tan bien que desde entonces comenzó a recomendarme a familiares y amigos”. Curro, “el alma de La Malagueta", no solo le regaló un cuadro en agradecimiento, sino que contribuyó de manera decisiva a que el proyecto de la clínica comenzara a despegar.

Hoy, con más de 1.200 opiniones positivas en internet y el respaldo diario de pacientes satisfechos, el Dr. Hidalgo se siente responsable y renovado en su compromiso: “La satisfacción de mis pacientes me anima a seguir formándome y a invertir en los mejores recursos para la clínica”.

Su vocación viene de lejos, marcada por una familia de sanitarios—su padre y su abuelo fueron enfermeros del pueblo—y por una experiencia personal a los doce años, cuando superó, con mucho miedo y por sí mismo, una dolorosa uña infectada. “Aquella vivencia fue traumática, pero encendió en mí el deseo de ayudar a otros para que no sufran lo mismo”. Ahora, el Dr. Hidalgo se refleja en su hija, con la esperanza de que herede esa sensibilidad y amor por cuidar a quienes sufren problemas en los pies.

En la Clínica del Pie La Malagueta, el compromiso y la humanidad del Dr. Víctor Hidalgo se sienten en cada paso y en cada tratamiento, haciendo de este centro un referente en Málaga en tratamiento integral y cirugía avanzada del pie.